В Україні залишаються підтопленими 566 дворогосподарств та 83 будинки, у 8 областях  спостерігається зниження рівня води, - ДСНС

За останню добу в річках на території восьми областей - Черкаської, Волинської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Запорізької та Чернігівської - спостерігається зниження рівня води. Разом з тим, на території Дніпропетровської області відбувається незначне підняття (до 3 см).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються підтопленими 83 будинки (Дніпропетровська – 39, Черкаська – 19, Кіровоградська – 25) та 566 дворогосподарств (Запорізька – 250, Чернігівська – 133, Черкаська – 55, Дніпропетровська – 61, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25 та Київська – 7)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 13 тис. 854 га сільськогосподарських угідь.

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Також порушено транспортне сполучення з 26 населеними пунктами у Чернігівській області.