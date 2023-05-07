УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8745 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
435 1
повінь (121) підтоплення (186) ДСНС (4463)

В Україні залишаються підтопленими 566 дворогосподарств та 83 будинки, у 8 областях  спостерігається зниження рівня води, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

підтоплення,повінь

За останню добу в річках на території восьми областей - Черкаської, Волинської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Запорізької та Чернігівської - спостерігається зниження рівня води. Разом з тим, на території Дніпропетровської області відбувається незначне підняття (до 3 см).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються підтопленими 83 будинки (Дніпропетровська – 39, Черкаська – 19, Кіровоградська – 25) та 566 дворогосподарств (Запорізька – 250, Чернігівська – 133, Черкаська – 55, Дніпропетровська – 61, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25 та Київська – 7)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 13 тис. 854 га сільськогосподарських угідь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні залишаються підтопленими 455 дворогосподарств і 103 будинки

Також порушено транспортне сполучення з 26 населеними пунктами у Чернігівській області.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо вони позаймали всі підходи до річок, то хай їх затопить зовсім. Недавно намагалися під'їхать чи підійти по лісу між дамбою Київського моря і Обводним каналом щоб традиційно викинути гілку верби у потік. З'ясувалось це зробити неможливо бо приватними будівлями перекритий весь доступ до води. Нижче електростанції також все позакрито котеджними товариствами. Тобто береги приватизовані в обхід Законодавству. То чого мені їх має бути жалко. Хай вода позносить накук.
показати весь коментар
07.05.2023 11:42 Відповісти
 
 