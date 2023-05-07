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На 9 травня РФ може готувати провокації як проти власного цивільного населення, так і проти Білорусі, - представник ГУР МО Юсов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про ймовірні провокації росіян 9 травня, оскільки Росія часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - зазначив Юсов.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - наголосив представник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України, - Центр національного спротиву

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
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07.05.2023 12:10
+2
Ото дуже правильне рішення... проти своїх хай і готують..
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07.05.2023 11:36
+1
Розпилення"новачка" над масквою? Я - "ЗА"!!!
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07.05.2023 12:16
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Ото дуже правильне рішення... проти своїх хай і готують..
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07.05.2023 11:36 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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07.05.2023 11:53 Відповісти
ну і болт на їх, з газовою різьбою
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07.05.2023 11:54 Відповісти
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07.05.2023 12:11 Відповісти
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07.05.2023 12:10 Відповісти
Можуть ще у школах лінійки проводити й захопити дітей у заручники, а потім таким самим цукром підірвати..падли ж нічого нового не вигадують
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07.05.2023 12:28 Відповісти
Розпилення"новачка" над масквою? Я - "ЗА"!!!
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07.05.2023 12:16 Відповісти
Та нехай даже ''ядеркою'' бахнуть. Якось пох...!
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07.05.2023 12:37 Відповісти
Який же точний прогноз від ГУР - «росіяни можуть спрямувати…»
А можуть і не спрямувати.
Може, щоб не ганьбити колись поважну службу ГУР, її слід перейменувати в бУР (буданівське Управління Розвідки)?
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07.05.2023 13:12 Відповісти
бабуїнам і самим похер, чим їх Путін годує чи вбивати буде. Він же їх надоумив, що вони будуть в раю.
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07.05.2023 13:18 Відповісти
Якщо так піде і далі, то вони скоро будуть дітей лякати Днем Перемоги.
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07.05.2023 13:53 Відповісти
 
 