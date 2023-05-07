На 9 травня РФ може готувати провокації як проти власного цивільного населення, так і проти Білорусі, - представник ГУР МО Юсов
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про ймовірні провокації росіян 9 травня, оскільки Росія часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - зазначив Юсов.
Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.
"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - наголосив представник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
А можуть і не спрямувати.
Може, щоб не ганьбити колись поважну службу ГУР, її слід перейменувати в бУР (буданівське Управління Розвідки)?