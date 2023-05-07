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Росія не має потенціалу для спроби масштабного наступу будь-де в Україні, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов у інтерв’ю YahooNews, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - заявив керівник української воєнної розвідки.

Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.

Також Буданов повідомив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ.

"Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець", - зазначив він.

Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих "пвк" з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк "вагнер" Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії: "Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці - це питання життя і смерті", - розповів Буданов.

Також читайте: "Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - Буданов про контрнаступ

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - підкреслив керівник ГУР.

Серед іншого, Буданов визнав, що Російська Федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль московити показуватимуть як "перемогу", стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

"Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці" - пояснив генерал-майор Буданов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
це той що обіцяв до кінця весни звільнити крим, знайти вбивць наших полонених солдат, а по факту роздав медальки ватним ****** блогершам?
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07.05.2023 12:59
+23
О вилізло чучало крашене....🤮🤮🤮
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07.05.2023 12:56
+22
Чого воно хоче досягти своїми нікчемними заявами?
Перетворило розвідку в 95 квартальне посміховисько!
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07.05.2023 13:05
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О вилізло чучало крашене....🤮🤮🤮
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07.05.2023 12:56 Відповісти
Буданов,перелогінся.
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07.05.2023 13:03 Відповісти
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07.05.2023 12:58 Відповісти
100річний дід почав бійку?
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07.05.2023 13:24 Відповісти
це той що обіцяв до кінця весни звільнити крим, знайти вбивць наших полонених солдат, а по факту роздав медальки ватним ****** блогершам?
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07.05.2023 12:59 Відповісти
А хтось казав що війна взагалі закінчиться до літа.
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07.05.2023 13:44 Відповісти
До Нового года.
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07.05.2023 13:49 Відповісти
А ми маємо, але Зеля не бажає, бо треба придержуватися Оману.
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07.05.2023 13:04 Відповісти
прям вартові касапської галактики.. друга армія світу...
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07.05.2023 13:04 Відповісти
А наші вже другий день під дурачка косять..точно жнива скоро почнуться ...
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07.05.2023 13:05 Відповісти
У кращому випадку це один з так званих "корисних ідіотів" - він путає не лише свій народ, але й пускає тумана в очі кацапам.
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07.05.2023 13:04 Відповісти
це єдине на що воно спроможне
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07.05.2023 18:15 Відповісти
Чого воно хоче досягти своїми нікчемними заявами?
Перетворило розвідку в 95 квартальне посміховисько!
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07.05.2023 13:05 Відповісти
При владі у всіх галузях просто брехуни і зрадники. Горіть в пеклі дегенерати 73%, які це обрали!
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07.05.2023 13:05 Відповісти
Ти звідки такий свіженький,товариш?Кацап?🤣🌹
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07.05.2023 14:28 Відповісти
бугага проскавчав "несвіженький")))
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07.05.2023 18:06 Відповісти
Скавчить твоя ***** під коханцем.На *** пшло🤣🌹
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07.05.2023 18:08 Відповісти
Який там рейтинг, він вже під плінтусом.
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07.05.2023 13:13 Відповісти
це прикра помилка, нарiд "необучаємий". дивись як цензорята миттєво вiдреагували - рейтинг ze це "святе".
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07.05.2023 13:17 Відповісти
Тоді про майбутнє країни можна забути. Бо якщо вже війна цих дебілів нічому не навчила, коли факти зради і брехні Зе-шобли їм в прямому розумінні падають на голови у вигляді ракет, то про що можна говорити?
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07.05.2023 13:21 Відповісти
на жаль, але є надiя, шо наша гнила i корумпована "комунiстична" держава, це ще не вся країна.
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07.05.2023 13:30 Відповісти
Знову ''вангує'' на кавовій гущі. Щось останніми днями зелені активізувалися з протилежними заявами. Напевне промацують настрої українців, щоб знати як проштовхувати ''оманські договорняки''.
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07.05.2023 13:09 Відповісти
це його з шашликів пучить і пре
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07.05.2023 13:10 Відповісти
І знову Буданов. Сьогодні він як експерт, чи як мольфар?
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07.05.2023 13:11 Відповісти
іксперд!
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07.05.2023 13:18 Відповісти
Мольперд.
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07.05.2023 15:09 Відповісти
Це і так усім давно відомо. Краще сказав би чи є потенціал для оборони.
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07.05.2023 13:11 Відповісти
Може Буданов і помиляється в деталях (скоріше, не всі їх оголошує), але загальну тенденцію подає правильно - хід війни переломився і з боку Росії вже й не йдеться про захоплення нових територій, але тільки про оборону вже захоплених. Або ще гірше - чи обороняти "нові території" і ризикувати нападом на саму росію або плюнути на них і обороняти російські кордони.
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07.05.2023 13:12 Відповісти
воно повинно виконувати свої обов'язки, а не пердіти ротом хором з квартальними...
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07.05.2023 13:20 Відповісти
ти давай єврей скажи чи голова Моссад так таблом торгує щодня?
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07.05.2023 18:08 Відповісти
В який країні світу голова військової розвідки "торгує" обличчям в ютубе?
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07.05.2023 13:17 Відповісти
Йому жінка Гогілашвілі таке завдання дала !
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07.05.2023 13:40 Відповісти
Ну слава богу,обрадовал.
Значит обещанное весеннее контрнаступление на днях.
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07.05.2023 13:21 Відповісти
Народ хоче бачити 95 квартал в окопах на фронті
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07.05.2023 13:21 Відповісти
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07.05.2023 13:23 Відповісти
Для чого ці заяви, прогнози, припущення?
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07.05.2023 13:24 Відповісти
Довго думав боєць невидимого фронту і спалився тунєядець на ширпотребі.
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07.05.2023 13:31 Відповісти
«У балакучості ховається брехня, а брехня, як відомо, є мати всіх пороків». © М. Салтиков-Щедрін
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07.05.2023 13:39 Відповісти
Не дооцінюйте противника
Він теж швидко вчиться
Недооцінка противника --завжди закінчується
м'яко сказать негарно а багатьох випадках драматично
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07.05.2023 13:42 Відповісти
Онук Ванги?
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07.05.2023 13:42 Відповісти
Не внук ванги а тіктокер, конкурент абдристовича і кадирова
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07.05.2023 13:48 Відповісти
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07.05.2023 13:55 Відповісти
Треба регулярно освіжати пам'ять зелохтарату.
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07.05.2023 14:00 Відповісти
Що їм було першечергово потрібно вони отримали в перші дні войни,і за цілий рік,використовуючи тиск на Донбасі як відволікаючий засіб,збудували навколо цього міцну оборону.
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07.05.2023 13:59 Відповісти
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07.05.2023 14:21 Відповісти
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07.05.2023 14:42 Відповісти
Прикро що керівник такої служби перетворюється на зірку шоу.

В жодній нормальній країні керівники такого рівня не дають концерти по ТБ.
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07.05.2023 15:06 Відповісти
А Буданга все продовжує локшину на вуха вішати...вкраїнчикам
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07.05.2023 16:37 Відповісти
Оце маємо, керівник розвідки дає інтерв'ю якійсь нікому не відомій стрічці новин...
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07.05.2023 18:50 Відповісти
Без стратегічного мислення,дарма що красивий.
Кацапи виставили розвідку на посміховисько.
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07.05.2023 18:56 Відповісти
Еще один актер, а лучше бы был разведчик. Своей этой пустой болтовней только дискредитирует и ВСУ и ГУР. Все.
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07.05.2023 20:11 Відповісти
 
 