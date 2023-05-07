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безпілотник (2095) Росія (47244) ФСБ (1346)

У ФСБ РФ заявили, що запобігли атаці українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фсб

У Росії заявили, що Федеральна служба безпеки запобігла черговій атаці нібито українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на телеграм-канал Baza.

"Теракт на військовому аеродромі в Івановській області планувався проти літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За даними відомства, саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з України легкомоторним літаком з Чернігівської області. Пілота, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після приземлення в Тульській області в момент передачі засобів ураження", - заявили у ФСБ.

Також читайте: У РФ повідомили про виявлення в Курській області безпілотника з написом "Слава Україні"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
маразм крепчает. Взрывчатку привезти через границу самолетом!!! чтобы потом, разгруэив самолет, доставлять гонцами к месту подрыва... Всего один вопрос: нафига в этой схеме вообще самолет?
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07.05.2023 13:19
+10
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07.05.2023 13:18
+8
Розводять х.йла на медалі та премії.
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07.05.2023 13:15
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То з тої сторони Місяця гості літають..
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07.05.2023 13:06 Відповісти
длябь, це скільки ж км наші дрони мали б пролетіти крізь ППО *****...
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07.05.2023 13:08 Відповісти
Де Тула, де Іваново... а між нимиі мокша, напічкана ППО
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07.05.2023 13:55 Відповісти
Але киздять 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
🇷🇺💩💩💩💩💩
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07.05.2023 13:11 Відповісти
Ха, ха-довбодятли.
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07.05.2023 13:11 Відповісти
Дронами з Тульської області аеродром в Іванівській??? З Чернігівської..

Якісь ДРГ стрьомні..мокшам теж гуманітарку колумбійську завезли??
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07.05.2023 13:12 Відповісти
Розводять х.йла на медалі та премії.
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07.05.2023 13:15 Відповісти
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07.05.2023 13:18 Відповісти
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07.05.2023 14:21 Відповісти
маразм крепчает. Взрывчатку привезти через границу самолетом!!! чтобы потом, разгруэив самолет, доставлять гонцами к месту подрыва... Всего один вопрос: нафига в этой схеме вообще самолет?
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07.05.2023 13:19 Відповісти
Вася, сиди в своей Германии и не умничай. Привези взрывчатку на автобусе к российскому посольству.
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07.05.2023 13:29 Відповісти
Он сидит не в Германии, а в мухосранске ( проверено)
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07.05.2023 14:04 Відповісти
Дроном теж можна вибухівку через кордом перекинути...
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07.05.2023 15:13 Відповісти
Это понятно. Но рабссияне сами сообщили что именно самолетом. Никто не тянул их за лживый и длинный язык.
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07.05.2023 16:51 Відповісти
Israel Defense: Украина получила первые три из 16 израильских систем оповещения об обстрелах

Издание Israel Defense пишет, что на минувшей неделе в Украину прибыли первые три из 16 израильских систем гражданского оповещения о ракетных ударах. Публикация проиллюстрирована снимком одного из радаров такой системы на территории Украины.

Судя по имеющейся информации, системы раннего предупреждения пока тестируются в Украине.



Напомним, что еще 4 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объявил, что в Киеве заработала первая израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах. Издание The Jerusalem Post писало, что эта система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов. Она также подсчитывает, сколько времени людям в конкретном районе нужно на поиск убежища. "Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", - отметил Корнийчук. Посол Украины отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в обеспечении быстрой реализации проекта.
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07.05.2023 13:20 Відповісти
У кацапів конкретно поїхала криша, почалася поки істерика, потім піде рактивний психоз. Затримують якіхось диверсантів, ліатки, пілотів. Потім будуть безпорядошно обстрілювати все що є живе на аеродромах, мостах, нафтобазах і в небі над ними. Почнуться массові арешти, позасудові страти, зриви транспортного сполучення, відсутність продуктів, ПММ, медикаментів.
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07.05.2023 13:39 Відповісти
аминь
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07.05.2023 14:04 Відповісти
"...Затримують якіхось диверсантів...", які виявляються колишніми "апачлєнцамі"...
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07.05.2023 14:56 Відповісти
Кацапам збрехати , то як дурню з гори збігти ,
тільки не зрозуміло , на кого така дурня розрахована 😠?
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07.05.2023 13:43 Відповісти
Навпаки, все зрозуміло - розрахована на своє бидло, щоб залучити якнайбільше путіноїдів на війну "проти невірних узькому міру".
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07.05.2023 14:14 Відповісти
вєтер сєверный этапом из Твэри
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07.05.2023 13:44 Відповісти
Но нє очко обичьно ґубіт...
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07.05.2023 14:32 Відповісти
Кацапи хочуть сказати, що у них ППО діряве? Літаки літають з України у тульську область?
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07.05.2023 13:47 Відповісти
Знали і чекали.
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07.05.2023 14:53 Відповісти
пару днів назад дивився відос про цей Дром. Він був побудований для а 50, але три роки тому там взагалі нікого не було, вся інфрастуктура поросла берізками та травою, знищено все що можна знищити. Ну яка там диверсія. ФСБешникам потрібно свої ж відосики дивитись. Головокружение от успехов и от тупости.
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07.05.2023 13:54 Відповісти
а ти подивися Гугл-мапу , знімок 2023 року - там і побачиш А-50 на дальній стоянці на південь від злітної смуги
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07.05.2023 14:29 Відповісти
"...Федеральна служба безпеки запобігла..." Джерело: https://censor.net/ua/n3416829
Здається, кілька днів тому було повідомлення, що "хтось" запобіг ввезенню в Україну легкомоторника "Сессна", задекларованого як запчастини (розібраного, без двигуна)...
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07.05.2023 14:45 Відповісти
фсб'оркам по канхфетке з лопати)
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07.05.2023 14:47 Відповісти
Кацапні тепер кожен горобець ввижається дроном .
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07.05.2023 15:19 Відповісти
Слухи дошли и до наиглубиннишего народа. Чукчи жалуются х-лу: - " Дрёны литай, гланата кидай, ...олешки разбигайсь... делай шота, аднака.
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07.05.2023 17:43 Відповісти
Wau!
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07.05.2023 19:13 Відповісти
А почему замаличают успешный перехват бдительным пво фсб украинского дрона над островом Камчаткой, Сахалином и островом Шикотан? Срана должна знать своих героев, ящетаю.
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07.05.2023 19:48 Відповісти
 
 