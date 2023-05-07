У ФСБ РФ заявили, що запобігли атаці українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області

У Росії заявили, що Федеральна служба безпеки запобігла черговій атаці нібито українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на телеграм-канал Baza.

"Теракт на військовому аеродромі в Івановській області планувався проти літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За даними відомства, саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з України легкомоторним літаком з Чернігівської області. Пілота, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після приземлення в Тульській області в момент передачі засобів ураження", - заявили у ФСБ.

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