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У ФСБ РФ заявили, що запобігли атаці українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заявили, що Федеральна служба безпеки запобігла черговій атаці нібито українських дронів на аеродром "Сєвєрний" в Івановській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на телеграм-канал Baza.
"Теракт на військовому аеродромі в Івановській області планувався проти літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
За даними відомства, саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з України легкомоторним літаком з Чернігівської області. Пілота, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після приземлення в Тульській області в момент передачі засобів ураження", - заявили у ФСБ.
Топ коментарі
+13 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар07.05.2023 13:19
+10 Алекс Скела
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+8 Олег Квиташ
показати весь коментар07.05.2023 13:15
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🇷🇺💩💩💩💩💩
Якісь ДРГ стрьомні..мокшам теж гуманітарку колумбійську завезли??
Издание Israel Defense пишет, что на минувшей неделе в Украину прибыли первые три из 16 израильских систем гражданского оповещения о ракетных ударах. Публикация проиллюстрирована снимком одного из радаров такой системы на территории Украины.
Судя по имеющейся информации, системы раннего предупреждения пока тестируются в Украине.
Напомним, что еще 4 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объявил, что в Киеве заработала первая израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах. Издание The Jerusalem Post писало, что эта система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов. Она также подсчитывает, сколько времени людям в конкретном районе нужно на поиск убежища. "Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", - отметил Корнийчук. Посол Украины отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в обеспечении быстрой реализации проекта.
тільки не зрозуміло , на кого така дурня розрахована 😠?
Здається, кілька днів тому було повідомлення, що "хтось" запобіг ввезенню в Україну легкомоторника "Сессна", задекларованого як запчастини (розібраного, без двигуна)...