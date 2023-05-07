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ОК "Південь" про тактику російських обстрілів: Випробовують і виснажують нашу систему ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуменюк,наталя

Загарбники використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Про це заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо зміни тактики загарбників, яка спостерігається останніми тижнями, зокрема активність ворожої авіації і пов'язані з цим часті повітряні тривоги, Гуменюк зауважила, що це також є елементом психологічного тиску на населення України. Адже крім вогневого впливу, Росія намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців.

"Те, що вони намагаються використовувати різні тактики - вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", - пояснила речниця.

Також читайте: Росіяни проводять евакуацію цивільного населення з окупованих територій, щоб потім прикритися "живим щитом", - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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А чого ОК Південь не виснажує їхню ПВО, що не знаєте як?
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07.05.2023 14:58 Відповісти
Покажете як? Особистим прикладом....а то незадоволення діями і словами ЗСУ уже усі кордони рве.
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07.05.2023 15:07 Відповісти
чиї кордони і в якому місці рве кордони , коли керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, сама доносить до відома українського народу,що відбувається ???
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07.05.2023 15:13 Відповісти
Асфальтом? Чи зелених запускати!
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07.05.2023 15:09 Відповісти
Ракета Трембіта, загугліть, чого її не роблять в кожній рем роті бригади чи в кожному гаражі??? Ермак приказ не віддав, чи що
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07.05.2023 22:46 Відповісти
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07.05.2023 15:01 Відповісти
вони всі рахують кіко касабских корит виплило в море.. щоб нам . сказати. щоб ми знали
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07.05.2023 15:02 Відповісти
Іпануті до середини літа будуть вже палками і камінням кидатися.. і вирішили мабуть "отстреляться" повністю..
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07.05.2023 15:42 Відповісти
Ні, *****. Вони сядуть і будуть жарить шашлики. Звичайно виснажують. Це як яйценосний про неефективність б/к до хаймерсів - вони навчилися і ставлять свої склади за 200 км. Так треба було свої, вже існуючи ракети такої дальності будувати. Так не, клоун наказав - асфальт і всі слуги голосували за асфальт. Потихеньку здувається шарік.
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07.05.2023 21:41 Відповісти
 
 