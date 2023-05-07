За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 1 до 7 травня 2023 року Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки. За тиждень знищено:

24 танки;

59 бойових броньованих машин;

96 артилерійських систем;

10 РСЗВ;

11 установок ППО;

110 одиниць автотехніки;

23 одиниці спецтехніки;

15 ракет та 97 БпЛА.

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