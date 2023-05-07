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За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За тиждень з 1 до 7 травня 2023 року Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Про це повідомив  перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки. За тиждень знищено:

  •  24 танки;
  •  59 бойових броньованих машин;
  •  96 артилерійських систем;
  •  10 РСЗВ;
  •  11 установок ППО;
  •  110 одиниць автотехніки;
  •  23 одиниці спецтехніки;
  •  15 ракет та 97 БпЛА.

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За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони 01

Автор: Марина Макєєва
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Непогано наші воїни перемололи на фарш дурнуватоі кацапні 😠
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07.05.2023 15:01 Відповісти
ЭХ!..
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07.05.2023 15:03 Відповісти
а скільки яець по 17 грн скиздило за цей час міністерство дерібану,,тьфу -оборони
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07.05.2023 15:03 Відповісти
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07.05.2023 15:06 Відповісти
Нерест..
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07.05.2023 15:37 Відповісти
А от що "поцуплено у генерала свр" знайшло:

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07.05.2023 17:16 Відповісти
 
 