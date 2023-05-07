За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
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За тиждень з 1 до 7 травня 2023 року Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки. За тиждень знищено:
- 24 танки;
- 59 бойових броньованих машин;
- 96 артилерійських систем;
- 10 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 110 одиниць автотехніки;
- 23 одиниці спецтехніки;
- 15 ракет та 97 БпЛА.
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