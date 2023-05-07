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Нацполіція (13932) воєнні злочини (1567)

Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,київщина,злочини

Станом на 7 травня слідчі Національної поліції України розпочали 75 351 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

З них:

  • 63 068 — за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);
  • 9190 — за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України);
  • 2837 — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України);
  • 153 — за державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу України);
  • 38 — за вчинення диверсій та ін. (ст. 113 Кримінального кодексу України).

На території деокупованих районів виявлено 52 місця, де росіяни незаконно утримували та катували громадян. З них:

  • 27 — Харківська область;
  • 16 — Херсонська область;
  • 3 — Київська область;
  • 2 — Сумська область;
  • 2 — Миколаївська область;
  • 1 — Донецька область;
  • 1 — Чернігівська область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні російські окупанти скоїли 6139 воєнних злочинів, загинули 207 цивільних, зокрема 17 дітей, - Зеленський

Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Розмінування Чонгару і здача Півдня враховано?
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07.05.2023 15:53
+3
Легче всего открывать справы против инопланетян - это вам не украденный велосипед найти!
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07.05.2023 15:16
+3
цікавий момент

в ході російсько-української війни, з метою попередження злочинів під час проведення бойових дій, така необхідність з'явилась знову. 14 серпня 2014 народні депутати підтримали в першому читанні і в цілому законопроєкт № 4446а «Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо створення військових прокуратур» [6] За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів.[7]. Цей закон визначає порядок створення, комплектування та матеріально-технічного забезпечення військових прокуратур, а також соціального захисту їхніх працівників зі статусом військовослужбовців. (с) вікі

тобто військова прокуратура України це ще один аспект армії який відродив Порошенко і знищів Зеленський
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07.05.2023 15:53
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Легче всего открывать справы против инопланетян - это вам не украденный велосипед найти!
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07.05.2023 15:16 Відповісти
Українське законодавство не містить визначення поняття «воєнний злочин», який у вжитку часто плутають з «військовим злочином», тобто злочином проти встановленого порядку несення військової служби, передбаченим Розділом XIX Кримінального кодексу України (ККУ). вікі

схоже ліквідація військовой прокуратури у 2020р була не випадковою, нацполіція може кваліфікувати ці злочини лише як звичайні "побутові" випадки

і повертати військову прокуратуру схоже ніхто не збірається, з чого б це?
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення діяльності військових прокурорів, які б мали забезпечити діяльність прокуратури в зоні бойових дій тиц
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07.05.2023 15:24 Відповісти
цікавий момент

в ході російсько-української війни, з метою попередження злочинів під час проведення бойових дій, така необхідність з'явилась знову. 14 серпня 2014 народні депутати підтримали в першому читанні і в цілому законопроєкт № 4446а «Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо створення військових прокуратур» [6] За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів.[7]. Цей закон визначає порядок створення, комплектування та матеріально-технічного забезпечення військових прокуратур, а також соціального захисту їхніх працівників зі статусом військовослужбовців. (с) вікі

тобто військова прокуратура України це ще один аспект армії який відродив Порошенко і знищів Зеленський
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07.05.2023 15:53 Відповісти
А можна було сміливо поділити на 2.. і половину - в "отбой"..
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07.05.2023 15:36 Відповісти
Розмінування Чонгару і здача Півдня враховано?
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07.05.2023 15:53 Відповісти
Державна зрада , наразі в Україні не злочин
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07.05.2023 16:07 Відповісти
Купа роботи для... Лайно!
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07.05.2023 17:18 Відповісти
А Люся говорит что Прокуратурой а не Нацполицией
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07.05.2023 17:21 Відповісти
 
 