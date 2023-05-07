Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 травня слідчі Національної поліції України розпочали 75 351 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

З них:

63 068 — за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);

9190 — за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України);

2837 — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України);

153 — за державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу України);

38 — за вчинення диверсій та ін. (ст. 113 Кримінального кодексу України).

На території деокупованих районів виявлено 52 місця, де росіяни незаконно утримували та катували громадян. З них:

27 — Харківська область;

16 — Херсонська область;

3 — Київська область;

2 — Сумська область;

2 — Миколаївська область;

1 — Донецька область;

1 — Чернігівська область.

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