У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot, - Ігнат

Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.

"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.

У Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.

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Як повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал". Своєю чергою Ігнат заявив, що радіти рано, бо Україні потрібно набагато більше таких систем.