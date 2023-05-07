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У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,патріот

Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.

"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.

У Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.

Також читайте: Безпілотники роблять революцію на фронті. Це те, що потрібно розвивати в Україні, - Ігнат

Як повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал". Своєю чергою Ігнат заявив, що радіти рано, бо Україні потрібно набагато більше таких систем.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
ще в світі не було таких придурків як мордор кацапський
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07.05.2023 15:24
+25
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07.05.2023 15:33
+21
Або слова Iгната неправильно передають або він сам помиляється, але "Петріот" саме для знищення балістичних ракет і створений. І цих успішних перехоплень має сотні. Останні - запуск єменськими хуситами балістичних ракет по Саудівській Аравії
Те, що знищили "Кинжал" Х-47, справа інша, тому що його анонсували як "неперехоплюваний"
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07.05.2023 15:29
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07.05.2023 16:17 Відповісти
а взагалі було б дивно, щоб хтось раніше збивав кинжал, якщо їх росія запускала виключно по Україні. Ігнат, вже, до речі, пояснив для чого ми збили свій Байрактар над Києвом? сподіваюсь, не тому, що до нас ніхто цього ще не робив?
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07.05.2023 15:55 Відповісти
потому что турки продались русне
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07.05.2023 15:59 Відповісти
Это тот,что не управляемый над Киевом летал?
Если гафно турецкое покупать,то и результат будет на перёд известен.
Они своё фуфло сбагрили и рады,а теперь переклеивают этикетки на товарах из ЕС.
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07.05.2023 16:04 Відповісти
Опять великое достижение!!!
Патриот подарили,дорогие ракеты к нему тоже,стрелять обучили, одели,обули и даже зарплату солдатам платят с Запада.
Стрелял бы ты щас с асфальтоукладчиков.
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07.05.2023 16:00 Відповісти
а кто бы сделал бы такую Рекламу Патриотам ?
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07.05.2023 16:01 Відповісти
Та ти чмо під прапорцем Швейцарії вже й до зар. плат залізло своїм рилом.
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07.05.2023 17:25 Відповісти
У світі ще не було випадків знищення Росії, тому ми з нетерпінням чекаємо
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07.05.2023 16:01 Відповісти
Ну закіздився речник, чого ви на нього!?
Гірше було б, якби не збили - рознесла би половину кварталу.
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07.05.2023 16:03 Відповісти
Байден ну очень МудрОЙ - дал на Патриоты и Мы сбили Кинжал и опустили путина ниже плинтуса
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07.05.2023 16:03 Відповісти
то можемо віддячимо Байдену? і видамо американцям нарешті Коломойського?
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07.05.2023 16:11 Відповісти
давно пора бене на нары
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07.05.2023 16:16 Відповісти
іракські скади ще 30років тому ними збивали. СКАД - балістична ракета
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07.05.2023 16:24 Відповісти
то старые патриоты ,а это новый
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07.05.2023 16:27 Відповісти
а яка швидкість була у СКАДа, а яка у кінжала?
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07.05.2023 19:59 Відповісти
Редактори, виправте будь ласка заголовок, бо він вводить читачів в оману.
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07.05.2023 16:55 Відповісти
Єрмак увів всю Україну до Оману.
Якийсь заголовок - фігня.
Давно відомо, що їх пишуть тут таджики, які закінчували могилянську академію.
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07.05.2023 19:40 Відповісти
Ігнат починає перетворюватися на мем. Сходити йому треба у відпустку.
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07.05.2023 17:08 Відповісти
Скажи краще, кацапоїде, щось про вашого *****. Або про Кужугетича з Герасимом.
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07.05.2023 17:27 Відповісти
Сєва- йди к й@баной матері.
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07.05.2023 19:02 Відповісти
у иімашонки попроси, вОна з ним хіхікала, і откати за газ рєшунькала, заодно і кримінал їй закрили.
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07.05.2023 20:00 Відповісти
Один дурень бовкнув, другий написав, третій редагував і у результаті купа дурнів обсмоктує...
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07.05.2023 17:16 Відповісти
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07.05.2023 17:26 Відповісти
" Не думай. Якщо думаєш - не кажи. Якщо сказав - не записуй. Якщо записав - не підписуй.
Якщо підписав - не дивуйся!"
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07.05.2023 23:41 Відповісти
Бойовий шлях Гната - редактор відділу війсковой багатотіражки з Вінніци.Йому баллістична ракета це вираз такий.
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07.05.2023 17:34 Відповісти
Вообще то ЗРК Patriot уже сбивал баллистику.
Около 20% иракских SS-1c Scud B (старая советская одноступенчатая "керосинка"), летевших в сторону Израиля и Саудовской Аравии, были сбиты во время Бури в пустыне.
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07.05.2023 17:57 Відповісти
6.05.23 tZe inform.

У в усій цій історії зі збитою ракетою 9-C-7760 РК "Кинжал"(rus.) (див. пов. ‎‎‎06.‎05.‎2023 ‎05.‎05.‎20230) нас цікавить один технічний момент - чому ця ракета йшла на висоті 16 км, коли мінімальна висота для досягнення гіперзвукової швидкості для ракет цього типу складає 20 км? Дотримання цього правила забезпечило б їй невразливість від комплексів типу IRIS-T SLM зі стелею висоти до 20 км і цього не могли не знати ті, хто її запускав.
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07.05.2023 18:33 Відповісти
Тому, що її носій всрався, коли пробував досягти рекомендованої висоти та швидкості запуску.
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07.05.2023 19:49 Відповісти
Можливо, для надійності (щоб гарантовано долетіла) рашисти обмежили її швидкість і висоту настильної траекторії, а вихід на ділянку траекторії прямої атаки, судячи із місця падіння уламків, відбувався із типовою швидкістю 1-1,5М.
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07.05.2023 20:04 Відповісти
Не було в світі й таких речників
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07.05.2023 18:37 Відповісти
до того як наші хлопці не бахнули гелікоптер з джевеліна
світ теж не знав що так можна було
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07.05.2023 18:55 Відповісти
Брехло ...
Ще у 1991 році Ізраїль знищував радянські ракети Садама Хусейна і то були балістичні ракети. Крилатих тоді й у софі було мало.

Р-17 "SS-1c Scud B"
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07.05.2023 19:02 Відповісти
Вона балістични,чи гіперзвукова?????
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07.05.2023 19:46 Відповісти
Ігнат схоже не у курсі, що Patrіоt, зніщував ракеты Scad, якими Ірак питався фігачіть по Ізраілю
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07.05.2023 20:00 Відповісти
вот зачем оно умничает на всех эфирах страны? чтобы ****** кацапы показательно ******* по жилому дому? он в бункере спрячется, а нам будут рассказывать не ******* небезпекою всі в укриття. які укриття? де вони? вночі бігти в укриття? до нього кілометрів 5, бо ті подвали що рядом то погребальні саркофаги, а не укриття.
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07.05.2023 21:12 Відповісти
А іракські Скади під час бурі в пустелі? Чи то совсєм другоє?
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07.05.2023 22:50 Відповісти
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