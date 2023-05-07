У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot, - Ігнат
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Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.
"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.
У Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.
Як повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал". Своєю чергою Ігнат заявив, що радіти рано, бо Україні потрібно набагато більше таких систем.
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Если гафно турецкое покупать,то и результат будет на перёд известен.
Они своё фуфло сбагрили и рады,а теперь переклеивают этикетки на товарах из ЕС.
Патриот подарили,дорогие ракеты к нему тоже,стрелять обучили, одели,обули и даже зарплату солдатам платят с Запада.
Стрелял бы ты щас с асфальтоукладчиков.
Гірше було б, якби не збили - рознесла би половину кварталу.
Якийсь заголовок - фігня.
Давно відомо, що їх пишуть тут таджики, які закінчували могилянську академію.
Якщо підписав - не дивуйся!"
Около 20% иракских SS-1c Scud B (старая советская одноступенчатая "керосинка"), летевших в сторону Израиля и Саудовской Аравии, были сбиты во время Бури в пустыне.
У в усій цій історії зі збитою ракетою 9-C-7760 РК "Кинжал"(rus.) (див. пов. 06.05.2023 05.05.20230) нас цікавить один технічний момент - чому ця ракета йшла на висоті 16 км, коли мінімальна висота для досягнення гіперзвукової швидкості для ракет цього типу складає 20 км? Дотримання цього правила забезпечило б їй невразливість від комплексів типу IRIS-T SLM зі стелею висоти до 20 км і цього не могли не знати ті, хто її запускав.
світ теж не знав що так можна було
Ще у 1991 році Ізраїль знищував радянські ракети Садама Хусейна і то були балістичні ракети. Крилатих тоді й у софі було мало.
Р-17 "SS-1c Scud B"