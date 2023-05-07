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Залужний обговорив із генінспектором Бундесверу Бройєром підготовку до контрнаступу та надання F-16
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів цього тижня зустріч з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Бройєром.
Про це головком ЗСУ повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.
Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний.
Топ коментарі
+23 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.05.2023 17:34
+10 kelt kant
показати весь коментар07.05.2023 18:20
+8 Ярема Стогін b9074bab
показати весь коментар07.05.2023 17:56
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А Яйцеголовый 3 месяца назад на клык ответил,что уже дают,всё решено.
😿
Лист підписаний Залужним що звинувачує Порошенка і Европейську Солідарність в популізмі що до повернення 30к гривень військовим бачили? Це з тієї ж опери, але то була внутрішня кухня, а тепер це поперло і на зовні.
It had
F104 Starfighter
F4 Phantom.
No F14, 15, 16, 18.
Had Tornado and Alpha Jet.
France has it's Dessault Mirage,
England had Sepecat Jaguar and Harrier.