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Німеччина (4534) Залужний (588) F-16 (411) контрнаступ (419)

Залужний обговорив із генінспектором Бундесверу Бройєром підготовку до контрнаступу та надання F-16

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів цього тижня зустріч з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Бройєром.

Про це головком ЗСУ повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.

Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німецькі танки "Leopard 2A6" в Україні. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
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07.05.2023 17:34
+10
контрнаступ почнеться тоді, коли про нього не знатиме ані Боневтік, ані його куратор від кремля дЄрьмак.
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07.05.2023 18:20
+8
Гадаю, що Генерал Залужний достатньо мудрий і відданий Україні полководець, щоб не передбачити і не підготувати Армії до всіх можливих викидонів цієї нікчемної і продажної "зєлі".
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07.05.2023 17:56
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07.05.2023 17:28 Відповісти
Не надо паниковать. Зеледент ничего не сделает Залужному.
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07.05.2023 17:29 Відповісти
Зелені не мають ніякого відношення ні до наступу, ні до Сирського. Сирський керував звільненням Херсона, Балаклеї, Ізюма, Купянска - і як ти не тужься, а приліпити ОПу до його успіхів не вийде.
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07.05.2023 18:25 Відповісти
"Висловив сподівання, що у майбутньому ухвалят "
А Яйцеголовый 3 месяца назад на клык ответил,что уже дают,всё решено.
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07.05.2023 17:27 Відповісти
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07.05.2023 17:34 Відповісти
Мозок то є. Їм би інструкцію по експлуатації.
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07.05.2023 19:06 Відповісти
Николай Николаевич b96f438b, "Мозок то є", але він без власної операційної системи і начинений вірусними програмами
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07.05.2023 19:49 Відповісти
Залужний впевненний що Зеля йому дозвлить наступ ? У Зелі їнші завдання!
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07.05.2023 17:31 Відповісти
якi ?
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07.05.2023 17:45 Відповісти
виконувати оманські договорняки....
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07.05.2023 20:14 Відповісти
Гадаю, що Генерал Залужний достатньо мудрий і відданий Україні полководець, щоб не передбачити і не підготувати Армії до всіх можливих викидонів цієї нікчемної і продажної "зєлі".
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07.05.2023 17:56 Відповісти
Залужний просто не буде Зелю питати.
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07.05.2023 18:26 Відповісти
без Ф16 нам не стоит контрнаступать
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07.05.2023 17:44 Відповісти
Точно будем їх із катапульти по кацапам пуляти! Ура!
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07.05.2023 18:22 Відповісти
Сначала отмазкой были танки. Теперь зеленые придумали другую - Ф-16.
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07.05.2023 21:44 Відповісти
Поки дійдуть f16, і раССєя ЗАВЕРШИТЬСЯ..
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07.05.2023 18:02 Відповісти
контрнаступ почнеться тоді, коли про нього не знатиме ані Боневтік, ані його куратор від кремля дЄрьмак.
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07.05.2023 18:20 Відповісти
Добралась ОПешка і до генштабу.
😿
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07.05.2023 18:21 Відповісти
До чого тут взагалі ОПшка? Аби приліпити маячню?
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07.05.2023 18:28 Відповісти
Бо війську треба снаряди великого калібру перш за все, а ті Ф-ки навіть не на 10му місці. А от ОПешка носиться із тим ф16 перед нарідом як Остап Бендер із брязкальцем перед Елочкою-людоєдочкою. І якщо вже Залужний почав говорити із західними діячами про ф16ті, то таки добралися ОПешка до ГШ.
Лист підписаний Залужним що звинувачує Порошенка і Европейську Солідарність в популізмі що до повернення 30к гривень військовим бачили? Це з тієї ж опери, але то була внутрішня кухня, а тепер це поперло і на зовні.
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07.05.2023 19:50 Відповісти
У меня в Канаде здесь уже сами канадцы смеются с этого контрнаступления. Говорят- вы бы меньше пиз... о нем. Рашисты строят там такую эшелонированную оборону что мама не горюй и каждый день затягивания это меньше захваченных территорий удастся повернуть. Вот и все.
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07.05.2023 19:57 Відповісти
Канадцям передай щоб більше зброї давали і грошей це їх прямий обов'язок. На рахунок що кацапи там щось будують для челенджера чи леопарда чи бредлі це ніщо
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29.05.2023 16:00 Відповісти
Germany never had any F16.

It had
F104 Starfighter
F4 Phantom.

No F14, 15, 16, 18.

Had Tornado and Alpha Jet.

France has it's Dessault Mirage,
England had Sepecat Jaguar and Harrier.
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07.05.2023 21:05 Відповісти
 
 