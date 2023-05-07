Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для системи оповіщення про ракетну загрозу, - ЗМІ

За даними Israel Defense, Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба і підключені до системи оповіщення.

Також читайте: Ізраїльську систему оповіщення про ракетні атаки тестують у Києві