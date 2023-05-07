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Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для системи оповіщення про ракетну загрозу, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радар

За даними Israel Defense, Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба і підключені до системи оповіщення. 

Також читайте: Ізраїльську систему оповіщення про ракетні атаки тестують у Києві

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
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07.05.2023 18:46
+18
Нафіга нам радари? У нас є асфальт.(Monika Zelenski)
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07.05.2023 18:53
+10
росія отримує дрони-камікадзе, а Україна-системи оповіщення
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07.05.2023 18:36
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А як їх пристосувати до зеніток?
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07.05.2023 18:35 Відповісти
Азимут, дальность и высота цели делает чудеса в отражении воздушных атак нашими зенитчиками.
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07.05.2023 18:46 Відповісти
Це радари для системи оповіщення. ніфіга вони тобі не видадуть.
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08.05.2023 11:08 Відповісти
Багатоцільовий радар Hemispheric ieMHR - це тактична РЛС, призначена для виявлення різних цілей (визначення їхнього положення та висоти) - від невеликих безпілотників до мінометів, літаків і ракет.
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08.05.2023 11:15 Відповісти
росія отримує дрони-камікадзе, а Україна-системи оповіщення
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07.05.2023 18:36 Відповісти
так Ізраіль підгодовує антисемітизм
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07.05.2023 18:39 Відповісти
Буду вам вдячний, якщо дасте приклад, які дроні-камікадзе росія отримала від Ізраїлю за останні роки.
Так, а 2010 року продали застарілий БПЛА "Серчер", з якого росія намагалася створити "Форпост", але так і не досягла успіху. Але це не дрон-камікадзе.
А крім цього, що ще?
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07.05.2023 18:46 Відповісти
Они покупают шахеды,а Украина всё получает в подарок.Против Украины санкции за оружие не вводят.
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07.05.2023 19:04 Відповісти
Сравнил 🙃 Украина не на кого не нападала , не бомбила города и не убивает людей , как фашисты убивали евреев , русские нацисты убивают пятилетних украинских детей ! Террор и Геноцид - сущность русских мразот !
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07.05.2023 19:23 Відповісти
не витрачайте свій час на кугута одноденку.
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07.05.2023 19:37 Відповісти
Таке ж фото було і в новинах про радари передані Литвою.....
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07.05.2023 18:36 Відповісти
Так чиї тоді радари?
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07.05.2023 18:40 Відповісти
Radari jest Izraelia,Litva za nix 16 stuk zaplatyla 14mln evro.3 radara uze UKraine
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07.05.2023 21:03 Відповісти
это они и есть...!
посмотрим как исправят заголовок...
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07.05.2023 19:28 Відповісти
Eti radari 16 stuk LItva kupila.Liudi sobrali dengi na nix
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07.05.2023 20:22 Відповісти
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07.05.2023 18:46 Відповісти
Нафіга нам радари? У нас є асфальт.(Monika Zelenski)
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07.05.2023 18:53 Відповісти
стаття про відмову від українських радарів від 11 січня 2022 р.

до нападу рашки залишалось 43 дні...

невже ЗЄбенський не буде покараний за смерті сотен тисяч українців ?
гріш тоді нам ціна ! 👿
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07.05.2023 20:11 Відповісти
Не фахівець але схоже ця фірма RADA Electronic тикається зі своїми радарами скрізь у світі, але їх не дуже беруть. Може тут, в Україні, піднялася їх щаслива зірка.

Побачимо.
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07.05.2023 18:59 Відповісти
не надо подвергать людей опасности ,пусть пиндосы трудятся
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07.05.2023 19:26 Відповісти
на фото до речі контрбатарейний радар з дальністю виявлення ворожої арти до 40км.. був
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07.05.2023 23:48 Відповісти
Ті радари дуже допоможуть коли не встигають відреагувати, а ракета вже тут?
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07.05.2023 18:58 Відповісти
как мертвому примочка
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07.05.2023 19:19 Відповісти
Радары ieMHR пригодны для использования в контрбатарейной борьбе. Они могут определять направление ведения огня артиллерией противника на расстоянии до 12 км.
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07.05.2023 19:18 Відповісти
херня полная , но нехай щоб було
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07.05.2023 19:24 Відповісти
Радарами ланцети не знищеш як і банкою з консервацією. Терміново потрібні РЕБи і антидрони. На фабержеголове опудало сподіватись марно, можливо щось запропонує суспільство і міністерство Федорова.
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07.05.2023 19:44 Відповісти
Італія безкоштовно віддала САУ М-109, а ермаковські провели що МОУ їх закупило, цікаво скільки переплатили
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07.05.2023 22:50 Відповісти
Шоб сказали сьогоднішні громадяни Ізраїлю, якби під час Другої світової війни українці в окупації не рятували, ризикуючи власним життя і життям своїх дітей, євреїв, а роздавали їм свистки для можливості швидшого попередження про гестапівську облаву?
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08.05.2023 12:16 Відповісти
 
 