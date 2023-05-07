Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для системи оповіщення про ракетну загрозу, - ЗМІ
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За даними Israel Defense, Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.
Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба і підключені до системи оповіщення.
Топ коментарі
+19 Олександр Дніпро
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+10 Bel Amor 615e6a92
показати весь коментар07.05.2023 18:36
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Будь ласка, зачекайте...
Так, а 2010 року продали застарілий БПЛА "Серчер", з якого росія намагалася створити "Форпост", але так і не досягла успіху. Але це не дрон-камікадзе.
А крім цього, що ще?
посмотрим как исправят заголовок...
до нападу рашки залишалось 43 дні...
невже ЗЄбенський не буде покараний за смерті сотен тисяч українців ?
гріш тоді нам ціна ! 👿
Побачимо.