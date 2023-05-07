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Коли Україна почне контрнаступ, Росія буде в паніці, - заступник міністра оборони Гаврилов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаврилов

Коли Сили оборони України розпочнуть контрнаступальну операцію, в РФ буде паніка.

Про це в інтерв’ю The Independent заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми почнемо наш контрнаступ. Коли і де - це зараз не має значення. І коли це станеться, Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда показує неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Цю війну виграють на землі, а не на екранах телевізорів, і не в Інтернеті", - сказав заступник міністра оборони.

Гаврилов додав, що Кремль приховав справжній масштаб втрат Росії в Україні від власного народу, але більше не зможе цього робити, коли Україна почне відвойовувати свої території, і ці втрати зростуть ще більше.

"Ви не можете обдурити свій народ протягом багатьох років... особливо, якщо вони починають бачити різницю на місцях, вони починають бачити вбитих і поранених, вони бачать сім'ї, які втратили чоловіків, свої домівки. Ви не можете приховати смерть свого сина, чоловіка чи брата", - зазначив заступник міністра.

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Заступник Резнікова також висловив думку, що не здивується, якщо в якийсь день, можливо, вже цього місяця чи наступного місяця, світ побачить щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії, її війська чи її економіки.

"Бахмут продемонстрував не тільки нам в Україні, а й ворогу, що для Росії немає військового рішення в цій війні, навіть гірше, що наприкінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо скоро", - додав Гаврилов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
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07.05.2023 20:22
+35
Зате ми нарешті взнали що існує заступник міністра Гаврилов.
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07.05.2023 20:29
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Герхард)) немец? Или хочешь быть немцем)))
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07.05.2023 23:03 Відповісти
Порох уже 4 гроки не при владі, а в тебе все очко кровить ********,як воно Буча НРАВІТСА га ******
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07.05.2023 23:36 Відповісти
Тю. Сьогодні зранку Рєзніков розповідав, що це Захід завищує очікування від контрнаступу.

А воно он хто постійно ліпить що попало - Міноборони, яке нічого не робить для оборони.
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07.05.2023 22:48 Відповісти
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08.05.2023 01:06 Відповісти
Буде в ж..і, в паниці це м'яко сказано 😆
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08.05.2023 09:59 Відповісти
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