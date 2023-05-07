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В окупованих Мелітополі та Бердянську закрились супермаркети – власник втік, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово захоплених Мелітополі та Бердянську Запорізької області закрилися продуктові магазини "Мєра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя", - написав він.

Він додав, що напередодні закриття у супермаркетах оголосили знижки на більшість товарів. Це пояснили "першим днем народження" магазинів.

Федоров нагадав, що магазини відкрили у захоплених приміщеннях української мережі супермаркетів, вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.

Проте він не виключає, що магазини могли закрити через зміну власника. Федоров натякнув, що замість донецьких власників будуть російські.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
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07.05.2023 22:21
+7
За що ти так з мамонтами?
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07.05.2023 22:30
+6
навіть не сумніваюся і кацапська здрисня з Маріка і Мелітополя найгарніше тому підвердження.
чого хотілося б? - менше зеленого візгу за контрнаступ і більше самого контрнаступу, на мій, не професійний в цьому сенсі роздум, - зелений візг завдає тільки шкоду нашому контнаступу...
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07.05.2023 22:57
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Міру знає, тому і свалив.
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07.05.2023 22:16 Відповісти
експропріація експроприїруюмих
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07.05.2023 22:18 Відповісти
Він не втік, а "частично-эмигрировал "на частично-историческую родину"
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07.05.2023 22:21 Відповісти
Угу...Не втік,а отріцатєльно приєхал.
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08.05.2023 08:15 Відповісти
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07.05.2023 22:21 Відповісти
це погано, їх тепер треба буде виловлювати. А чому б їм не сховатися у себе в рашці "страна большая, много в ней полей лесов и рек" є де ховатися.
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07.05.2023 22:26 Відповісти
а чего их ловить? Кого убьют свои, кого ЗСУ, кто-то сам за едой выйдет...
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07.05.2023 23:06 Відповісти
паляницю ніхто не відміняв
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08.05.2023 01:07 Відповісти
пол-года назад Гайдай регулярно выдавал подобные новости про Луганск
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07.05.2023 22:28 Відповісти
а арестовичъ вообще про две недели рассказывал. Но я ни к первому, ни ко второму никакого отношения не имею.
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07.05.2023 23:03 Відповісти
якщо ЗСУ вдало атакують і в орків почне сипатись оборона там почнеться таке що слово "********" буде самим невинним епітетом
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08.05.2023 06:36 Відповісти
Всіх касапів нах за полярне коло.. хай рядом з мамонтами лягають..
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07.05.2023 22:22 Відповісти
За що ти так з мамонтами?
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07.05.2023 22:30 Відповісти
тривожно якось
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07.05.2023 22:24 Відповісти
Наші йдуть,все доре
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07.05.2023 22:48 Відповісти
навіть не сумніваюся і кацапська здрисня з Маріка і Мелітополя найгарніше тому підвердження.
чого хотілося б? - менше зеленого візгу за контрнаступ і більше самого контрнаступу, на мій, не професійний в цьому сенсі роздум, - зелений візг завдає тільки шкоду нашому контнаступу...
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07.05.2023 22:57 Відповісти
Ты правильно написал,на твой не професиональный взгляд,это называется ипсо,морально давит на кацапов,они с мыслью о наступлении ложатся и встаю,это морально их давит и давит поверь сильно,выснажуе))так что это чудесный ход,а то что тебе ненравится Зеленский это твои половые трудности,нестоит писать щеленые визги и т.д бред,я тоже не голосовал и непереваривал его ,после того как он неубежал и с киева я просто поставил ему плбсик,не больше,но я непишу зеленые красные и т.д. тебе тоже рекомендую.
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13.05.2023 02:14 Відповісти
пардон "Мелітополю і Бердянську",
хоча і з Маріка мабуть також масколата дризкае....
просто Марік завжди в голові!
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07.05.2023 23:03 Відповісти
"Страшно. Мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое..."
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07.05.2023 23:50 Відповісти
Там в небе мелитополя какоето странное свечение сейчас)))begin?)
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07.05.2023 22:47 Відповісти
Ф16 летять, всіх бамбять
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07.05.2023 23:51 Відповісти
Всех на карандаш, потом суд и по четвертаку на рыло!😁
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07.05.2023 22:51 Відповісти
А в Україні кацапетівський Альфа банк працює? Чи може вигнали австрійських бариг поповнюючих бюджет підерації і донатячих окупантів з Райффайзен банку авль?
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07.05.2023 22:52 Відповісти
Працює , під іншою назвою сховався -"З 1 грудня український "Альфа-Банк" офіційно змінив назву і став "Сенс Банком". Про це повідомили у пресслужбі компанії. "З 1 грудня 2022 року в Україні офіційно працює АТ "Cенс Банк".
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07.05.2023 23:08 Відповісти
Баста карапузіки....
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07.05.2023 22:58 Відповісти
Готуються драпати за паребрік.
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07.05.2023 23:23 Відповісти
А все бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут...

(******* рузьге пєсня)
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08.05.2023 00:32 Відповісти
так шо, уже пробили "оборону", здрасте Крым?
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08.05.2023 00:36 Відповісти
У скотомордих атрiцательнОЄ насТУПЛЄНIЄ:
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08.05.2023 01:46 Відповісти
Червень 2021 року.
А в нас відкриваються російські супермаркети.
Згадуємо

Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок - раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на слова колишнього директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка.

Наразі мережа працює у Миколаєві та Павлограді (Дніпропетровщина), проте планує відкривати нові супермаркети у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом планується запустити 40 супермаркетів до кінця року.

Ексдиректор додав, що під час запуску в Україні мережа не стикалася з супротивом з боку української влади.

Мережа "Світлофор" належить російським бізнесменам Сергію та Андрію Шнайдерам. Вона позиціонує себе як дискаунтер та пропонує більш низькі ціни у порівнянні з конкурентами. Раніше, до 2020 року, Mere працювала у Миколаєві.
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08.05.2023 08:51 Відповісти
В Украине эта сеть есть только на оккупированых тереториях,то что они случайно вылезли в Николаеве и Павлограде в 2021годах это конечно плохо,но слава богу их нет сейчас в Укаине.
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13.05.2023 02:25 Відповісти
 
 