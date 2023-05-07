В окупованих Мелітополі та Бердянську закрились супермаркети – власник втік, - Федоров

У тимчасово захоплених Мелітополі та Бердянську Запорізької області закрилися продуктові магазини "Мєра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя", - написав він.

Він додав, що напередодні закриття у супермаркетах оголосили знижки на більшість товарів. Це пояснили "першим днем народження" магазинів.

Федоров нагадав, що магазини відкрили у захоплених приміщеннях української мережі супермаркетів, вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.

Проте він не виключає, що магазини могли закрити через зміну власника. Федоров натякнув, що замість донецьких власників будуть російські.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО