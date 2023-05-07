В окупованих Мелітополі та Бердянську закрились супермаркети – власник втік, - Федоров
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У тимчасово захоплених Мелітополі та Бердянську Запорізької області закрилися продуктові магазини "Мєра".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя", - написав він.
Він додав, що напередодні закриття у супермаркетах оголосили знижки на більшість товарів. Це пояснили "першим днем народження" магазинів.
Федоров нагадав, що магазини відкрили у захоплених приміщеннях української мережі супермаркетів, вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.
Проте він не виключає, що магазини могли закрити через зміну власника. Федоров натякнув, що замість донецьких власників будуть російські.
Будь ласка, зачекайте...
чого хотілося б? - менше зеленого візгу за контрнаступ і більше самого контрнаступу, на мій, не професійний в цьому сенсі роздум, - зелений візг завдає тільки шкоду нашому контнаступу...
хоча і з Маріка мабуть також масколата дризкае....
просто Марік завжди в голові!
Бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут...
(******* рузьге пєсня)
А в нас відкриваються російські супермаркети.
Згадуємо
Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок - раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на слова колишнього директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка.
Наразі мережа працює у Миколаєві та Павлограді (Дніпропетровщина), проте планує відкривати нові супермаркети у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом планується запустити 40 супермаркетів до кінця року.
Ексдиректор додав, що під час запуску в Україні мережа не стикалася з супротивом з боку української влади.
Мережа "Світлофор" належить російським бізнесменам Сергію та Андрію Шнайдерам. Вона позиціонує себе як дискаунтер та пропонує більш низькі ціни у порівнянні з конкурентами. Раніше, до 2020 року, Mere працювала у Миколаєві.