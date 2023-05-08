Реальні переговори між Україною та РФ можливі до кінця року, - Кіссинджер
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Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер вважає, що війна в Україні наближається до переломного моменту. Переговори він прогнозує ближче до кінця 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею", - сказав він. "Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною та РФ – ред.)", - заявив ексочільник Держдепу.
Кіссинджер також оцінив загрозу Китаю. За його словами, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань військовою силою, США стануть на захист Тайваню, що може перерости у загальну війну між двома країнами.
"Отже, ми маємо проблему, — сказав Кіссинджер, — яка може перерости у загальну війну між двома високотехнологічними країнами. Це те, що потребує термінової уваги. Це дуже небезпечний період", – додав ексдержсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Да ну?
Только не о том, что нес этот дедушка всю жизнь.
А Переговоры о:
-порядке выплаты репарации Украине.
- порядке демилитаризации РФ.
- ядерном разоружении рф.
- порядке запрещения рашистской идеологии и общего покаяния.
https://twitter.com/diaspora_ua/status/1652473680658681860
Дуже палишся, cpa нuũ мацкальський бот!
за воєнні злочини в нашій країні , отож про які переговори і з ким
може йти мова?
бо сцикло 😂
а він все щось торочить про переговори
навіть як ми виштовкаємо те ******* акающє стадо полудурків-поребриків за кордон України - ви точно бачите за цим мир для України? - я ні...
а зараз, саме тому що часу в нього і до хріна і ні,
діда разом альцеймером роблять ставки на хто з ким і коли і скільки разів...
він таки був наймудріший за всю срану арахімічну опу
і зорієнтувався за секунду!
Старий маразматик.
Невже у Штатах нема кому зробити дідові гарний подарунок? Наприклад, коробку солдатиків.
невже ця зелена ницiсть і недолугість це назавжди?
навіть думати не хочу...
відробила людина, в свій час була при тямі - зараз вже ні...
А-ну скажи, чого б раптом Китай взяв і напав на Тайвань ?
Які причини, що до цього привело ?
Чия така "суперова" діяльність ?
Якби не ці кіссінджери - цупили б ми московського воза ще не один десяток років...
Є 2 головні речі.
1. росія на переговори не піде допоки ми та світ не погодимся на "збереження її лица (тобто фашиського оскалу" в цій війні. А це означає- оставити за нею, те що вона вже приєднала до себе.
2. Ми на це не підемо а росія добровільно не вийде з захоплених регіонів. Отже війна продовжиться але:
Є ще один. 3-тій варіант:
захід закулісно домовляється з росією, гарантуючи її пунк 1 вище (може з деякими дрібними компромісами) і змушує нас до перемовин. В нього така можливість є. Але це буде означати поразку Заходу (нашу теж) і за кілька років нову війну в Європі. При такому варіанті Європа скоріше всього ввійде в сферу впливу росії а НАТО буде ліквідоване як абсолютно імпотентна та непотрібна організація. Чим довше Захід буде зволікати з поставками нам зброї і притримуватися принциу "не сердити путіна", то цей варіант стає все можливішим.
(Г.Кісінджер в соавторствє с Лукашенкой)