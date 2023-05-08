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війна (56544) Кіссинджер (15) Китай (1921) переговори з Росією (552)

Реальні переговори між Україною та РФ можливі до кінця року, - Кіссинджер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кіссинджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер вважає, що війна в Україні наближається до переломного моменту. Переговори він прогнозує ближче до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею", - сказав він. "Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною та РФ – ред.)", - заявив ексочільник Держдепу.

Кіссинджер також оцінив загрозу Китаю. За його словами, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань військовою силою, США стануть на захист Тайваню, що може перерости у загальну війну між двома країнами.

"Отже, ми маємо проблему, — сказав Кіссинджер, — яка може перерости у загальну війну між двома високотехнологічними країнами. Це те, що потребує термінової уваги. Це дуже небезпечний період", – додав ексдержсекретар США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
Господи, заберіть його вже в будинок для літніх...100років маразматику
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07.05.2023 22:45
+43
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07.05.2023 23:31
+31
ще одна стара і не дуже в розумі ванга - та їх батальон!
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07.05.2023 22:46
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Т.е. он уверен, что до конца 2023 года рф будет существовать?
Да ну?
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07.05.2023 22:48 Відповісти
Будет.
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08.05.2023 00:57 Відповісти
Переговори у данному випадку від слова "переводняк"..
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07.05.2023 22:52 Відповісти
Разводняк лохов
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08.05.2023 01:53 Відповісти
о - уже маразматики пошли в ход
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07.05.2023 22:52 Відповісти
Що він ще побачив у кофейній гущі.
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08.05.2023 04:26 Відповісти
Канешна, переговоры.

Только не о том, что нес этот дедушка всю жизнь.

А Переговоры о:

-порядке выплаты репарации Украине.
- порядке демилитаризации РФ.
- ядерном разоружении рф.
- порядке запрещения рашистской идеологии и общего покаяния.
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08.05.2023 06:27 Відповісти
Кіссінджер авжеж динозавр... або мамонт геополітики... деменція бере своє.... з воєнним злочинцем ****** перемовини не можна вести.... тільки з наступником!!.
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07.05.2023 22:55 Відповісти
Сказал, что до конца года кацапов выпи**ячат из Украины.
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07.05.2023 22:56 Відповісти
Рыба на завтрак у Киссинджера была несвежей.
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07.05.2023 22:56 Відповісти
3,14рація і "нафталін" = асоціація
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07.05.2023 22:58 Відповісти
Мудрий нарiд ви як?
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07.05.2023 22:58 Відповісти
Крім відосикіа він нічого не може робити. А ні, може - гроши лопатою грести.
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08.05.2023 04:28 Відповісти
Все ок. А не мудрый как?
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07.05.2023 23:07 Відповісти
Тебе в рот отлили,а ты про 8 мульенов🤣🌹
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07.05.2023 23:47 Відповісти
Перемовини-навряд,а поступове зниження інтенсивності вогню,з наступним тимчасовим заморожування конфлікту-цілком можливе.Перемовини будуть,коли граничний вік призову на строкову опустять до 21.
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07.05.2023 23:01 Відповісти
До 21 ....до 18 !
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08.05.2023 04:29 Відповісти
прогнозісти прогнозують ...
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07.05.2023 23:05 Відповісти
Деду пора поменять памперс ато уже дерьмо в голову поджимает
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07.05.2023 23:06 Відповісти
коли вже здохне ця прокацапська гнида...
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07.05.2023 23:07 Відповісти
Які переговори, коли Міжнародник Кримінальний Суд видав ордер на арешт *****?!
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07.05.2023 23:08 Відповісти
Ідіот...
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07.05.2023 23:12 Відповісти
#LendLease4UA
https://twitter.com/diaspora_ua/status/1652473680658681860
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07.05.2023 23:12 Відповісти
Те що війна набуває переломного періоду-тут з ним можна погодитися,бо збір резервів для наступальних дій зайняв мінімум півроку,і це при умовах підтримки заходу на досить високому рівні,і ще достатньому моб.ресурсі,якщо все це буде втрачено,то назбирати ще один такий резерв вже буде значно складніше,та займе значно більше часу.
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07.05.2023 23:13 Відповісти
Пєрєводчік уЯндекс не вигрібає!
Дуже палишся, cpa нuũ мацкальський бот!

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07.05.2023 23:34 Відповісти
Окрім верещання,та бризканням слиною,якісь ще аргументи будуть,лупа зелупоїдна?
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07.05.2023 23:37 Відповісти
Для моб резерву залишаться жінки і хлопці 16+. А що, героям Крут було близько 17!
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08.05.2023 04:31 Відповісти
На кремлівського кривавого пінчера чекає суд в Гаазі ,
за воєнні злочини в нашій країні , отож про які переговори і з ким
може йти мова?
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07.05.2023 23:13 Відповісти
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07.05.2023 23:17 Відповісти
Кремлівське опудало буде сидіти в бунькері і прийматиме парад ,
бо сцикло 😂
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07.05.2023 23:19 Відповісти
Отож суду більше нічого робити як когось чекати. Вони зайняті своїми справами і нікого не чекають.
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08.05.2023 04:32 Відповісти
Кіссинджеру 99 років .....
а він все щось торочить про переговори
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07.05.2023 23:17 Відповісти
Кіссинджер просто сумує за Андрiєм Громико - ото були переговори...ностальгiя.
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07.05.2023 23:21 Відповісти
Ото ще проститутка переговорна Кісінджер, аби з кимось переговарівать.
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07.05.2023 23:23 Відповісти
суть вброса от деда - пора сдаваться, а то скоро Америке будет не до вас?
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07.05.2023 23:23 Відповісти
То нехай кацапи здаються , нам для чого здаватись !?
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07.05.2023 23:30 Відповісти
І куди ти дінешся коли амеріканці зупинять постачання грошей і зброї.
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08.05.2023 04:34 Відповісти
Іди на сруНЕТ І там кукарєкай , київський ІгорОк 😠
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08.05.2023 09:07 Відповісти
Цілком можливо,що й цього разу єрефія використає все можливе,щоб разхитати ситуація в Штатах під час виборів,тому-так,може статися що їм буде не до нас.
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07.05.2023 23:32 Відповісти
Прорвемося , не переживайте 😠
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07.05.2023 23:49 Відповісти
де ви там суть побачили? - самі марева.
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07.05.2023 23:33 Відповісти
на фейсбуці активізувалися ІПСошні вброси, дуже професійні, багато. Ну вони тупі, звісно, алеж, мабуть на когось вони діють! Тобто йде массована компанія "по всім фротам", бо розуміють вони, що "свято наближається" і треба хоч якось, хоч трішки. Тож старі пер..ни теж задіяні, а їхні "программи" вже всім знайомі.
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08.05.2023 00:03 Відповісти
взагалі не бачу ніяких перемовин.
навіть як ми виштовкаємо те ******* акающє стадо полудурків-поребриків за кордон України - ви точно бачите за цим мир для України? - я ні...
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08.05.2023 00:09 Відповісти
Дай Боже для початку випхати стадо мародерів за паребрик.
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08.05.2023 01:18 Відповісти
з цією владою - шансів нуль.
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08.05.2023 01:20 Відповісти
в діда стільки часу, що як ми допремося до його років і в нас стільки буде.
а зараз, саме тому що часу в нього і до хріна і ні,
діда разом альцеймером роблять ставки на хто з ким і коли і скільки разів...
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07.05.2023 23:30 Відповісти
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07.05.2023 23:31 Відповісти
саме так...
він таки був наймудріший за всю срану арахімічну опу
і зорієнтувався за секунду!
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07.05.2023 23:39 Відповісти
ЗЕтермос вже зазирав ***** вглаз, а потім здав йому ледь не пів України.
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07.05.2023 23:35 Відповісти
Ще б, як папа, додав, що порадився з орбаном.
Старий маразматик.
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07.05.2023 23:39 Відповісти
Старе - як мале...
Невже у Штатах нема кому зробити дідові гарний подарунок? Наприклад, коробку солдатиків.
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07.05.2023 23:39 Відповісти
Ну да , з чим би дитя не бавилось , якби не плакало
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07.05.2023 23:51 Відповісти
...і коробка солдатиків тут підходить якнайкраще.
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08.05.2023 00:14 Відповісти
👍🏼😃
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08.05.2023 00:57 Відповісти
Запад своей продажростью сам себя подставит....
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08.05.2023 00:10 Відповісти
захід, кажете, не зелені ні? - непереможна зелена вавка.
невже ця зелена ницiсть і недолугість це назавжди?
навіть думати не хочу...
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08.05.2023 00:34 Відповісти
За зеленых я вообще молчу....Если запад падет под коррупцией, то нам никогда не видать нормальной бескоррупционной жизни....А уйдут эти зеленые, придут плюс-минус другие...так ведь было всегда (чуть лучше/чуть хуже)....вот одна надежда на запад, который сам начал продаваться....вот это уже печально совсем....
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10.05.2023 22:58 Відповісти
....Если запад падет под торгашеством/продажностью....*
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10.05.2023 22:59 Відповісти
Ідійот!
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08.05.2023 00:30 Відповісти
тут все запіздно, воно вже йде своїм протимінним корабельним курсом...
відробила людина, в свій час була при тямі - зараз вже ні...
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08.05.2023 00:49 Відповісти
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08.05.2023 01:21 Відповісти
Patriot против "Кинжала": в Пентагоне оценили сноровку украинцев
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08.05.2023 05:34 Відповісти
Смерть посцать выпустила и оно что то гогочет.
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08.05.2023 06:27 Відповісти
Столетний марамой никак не угомонится. Каким бы он не был гениальным политиком в свое время , в таком почтенном возрасте нужно заниматься собой , а не международными проблемами , прогнозами и советами для их разрешения.
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08.05.2023 06:37 Відповісти
спи спокойно дорогой товарищ
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08.05.2023 06:57 Відповісти
Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину.
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08.05.2023 06:58 Відповісти
пока вы спали
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08.05.2023 06:59 Відповісти
Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары. - попали по базам отдыха т продуктовому складу
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08.05.2023 07:00 Відповісти
ах до крайности неуважаемый генри, чудило ты стоеросовое... вроде и входишь в мировую элиту политиков, но дурак дураком... хотя что тебе терять, кроме тела... в очередной раз, получив звездюлину от реально правящих людей, быстренько сварганишь что-то типа "я поспешил"...
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08.05.2023 07:06 Відповісти
чайники бракоделы ,а не высоко технологические
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08.05.2023 07:12 Відповісти
если Кисенжер имел дело с Али Экспресс он бы тоже так считал
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08.05.2023 07:34 Відповісти
поучи свою бабку щи варить
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08.05.2023 07:37 Відповісти
часть ракет х22 не долетела до Одессы ,гупнулись в море
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08.05.2023 07:41 Відповісти
В Одессе попали по пустому старому складу и советской холодильной установке
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08.05.2023 08:18 Відповісти
Да оденьте уж старому маразматику подгузники....кажеться ему что вещает как божесский посланник..
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08.05.2023 08:33 Відповісти
высокий результат по Шахедам в Киеве из за израильских Радаров
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08.05.2023 08:34 Відповісти
Альо, "аналітик".

А-ну скажи, чого б раптом Китай взяв і напав на Тайвань ?
Які причини, що до цього привело ?

Чия така "суперова" діяльність ?
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08.05.2023 09:04 Відповісти
того й закупоповується все через прокладки Зермака щоб Україна менше свої земель відбила і більше своїх воїнів похоронила до переговорів, хто замітив що останні дві доромоги від союзників 300 млн +- , з чого це ???
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08.05.2023 09:12 Відповісти
З немитою вже давно про все домовлено - Статут ООН, Заключний акт Гельсінки 1975, Будапештський меморандум, Договір про кордони між Україною та РФ, сумнозвісниз Договір про дружбу-жвачку. Нехай виконує!
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08.05.2023 10:06 Відповісти
Ця потвора , проти України в НАТО - «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості», ще не в пеклі? Цей "вєршитєль судєб" був водієм генерала, ось так і проліз у велику політику. Маленька людина гнідою й залишилась.
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08.05.2023 10:12 Відповісти
Що говорити, коли немає що говорити.
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08.05.2023 10:19 Відповісти
Сер Генрі Кіссінджер і Збігнєв Бжезінський - то кити американської і світової політики, котрі свого часу внесли левову частку в розвал кацапської імперії під назвою СРСР, РЕВ (для салабонів- Рада Економічної Взаємодопомоги), Варшавського Договору. А ******* на цій гілці (накшталт "стаий маразматик", "дєд", "памперси міняти", "пора здихати") - то салабони-суходроти, котрі того не знають і в ті часи ще пищали в яйцях своїх татусів, або ходили пішки попід стола і срали у пеленки. Перш ніж ******* на геніїв, треба мати життєвого досвіду і знань, аба, принаймні почитати книжки.
Якби не ці кіссінджери - цупили б ми московського воза ще не один десяток років...
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08.05.2023 10:57 Відповісти
Твій кісенджер здав південний В'єтнам на окупацію комуністами з півночі і був ініціатором миру, проти комуністичного Китаю, який США взагалі мали знищити а не відносини встановлювати
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08.05.2023 15:11 Відповісти
Гена, ты не доживёшь.
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08.05.2023 10:58 Відповісти
Кісінджер живе в своїй американській реальності. Захід не розумів, не розуміє і напевно вже не зрозуміє росію.
Є 2 головні речі.

1. росія на переговори не піде допоки ми та світ не погодимся на "збереження її лица (тобто фашиського оскалу" в цій війні. А це означає- оставити за нею, те що вона вже приєднала до себе.

2. Ми на це не підемо а росія добровільно не вийде з захоплених регіонів. Отже війна продовжиться але:

Є ще один. 3-тій варіант:
захід закулісно домовляється з росією, гарантуючи її пунк 1 вище (може з деякими дрібними компромісами) і змушує нас до перемовин. В нього така можливість є. Але це буде означати поразку Заходу (нашу теж) і за кілька років нову війну в Європі. При такому варіанті Європа скоріше всього ввійде в сферу впливу росії а НАТО буде ліквідоване як абсолютно імпотентна та непотрібна організація. Чим довше Захід буде зволікати з поставками нам зброї і притримуватися принциу "не сердити путіна", то цей варіант стає все можливішим.
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08.05.2023 11:20 Відповісти
гаразд гаразд, а тепер таблєточку
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08.05.2023 11:43 Відповісти
Деда, ну нахера тобі здалась ця політика? Сидиш, ледве дихаєш... та насолоджуйся останніми своїми днями. Не в малій мірі такі як ти і довели до такого стану світ, так що...
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08.05.2023 12:05 Відповісти
Особисто у мене давно вже склалося погане відношення до цього пана через його зневагу до українців.
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08.05.2023 12:08 Відповісти
"а сєйчас я вам пакажу откуда, гдє і кагда будут пєрєгавори ..."

(Г.Кісінджер в соавторствє с Лукашенкой)
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08.05.2023 12:22 Відповісти
Неадекватный старый пердун.
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08.05.2023 16:42 Відповісти
старый,выживший из ума маразматик!на тот свет пора!
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08.05.2023 19:27 Відповісти
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