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ППО (1833) США (14482) Patriot (118)

США не мають сумнівів у правдивості заяв України про збиття російської гіперзвукової ракети системою Patriot, - СNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

США впевнені в точності заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з питанням.

Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі. Це те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію, передає телеканал.

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Заява України про перехоплення російської гіперзвукової ракети важлива з кількох причин. Як пише CNN, це важливо тому, що президент Росії Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна долати всі існуючі системи ППО.

Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно буде уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.

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Той факт, що це перехоплення було здійснене українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, у Пентагоні розглядають як велике "повернення інвестицій", зазначило джерело. Перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії на предмет того, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело.

6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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07.05.2023 23:34
+21
И спасибо США за Patriot !!!
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07.05.2023 23:36
+12
Патамушта Штати знають справжні можливості Патріотів, а для кацапстану це був сюприз.
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07.05.2023 23:38
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07.05.2023 23:34 Відповісти
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08.05.2023 00:22 Відповісти
Логично бы тебе пойти на ***,на свои болота.🤣🌹
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07.05.2023 23:39 Відповісти
Не надо так волноваться, кому надо, тому уже все показали и передали. Еще до того, как появились сообщения и фото обломков теплоизоляции носового обтекателя (в хорошем состоянии для фото).
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07.05.2023 23:51 Відповісти
"Кримський бандерівець" на своєму сайті виклав фото
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08.05.2023 04:22 Відповісти
И спасибо США за Patriot !!!
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07.05.2023 23:36 Відповісти
Патамушта Штати знають справжні можливості Патріотів, а для кацапстану це був сюприз.
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07.05.2023 23:38 Відповісти
Це як раз той випадок коли не так впевнений в собі, як впевнений що твій опонент повне гімно..
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07.05.2023 23:40 Відповісти
"Кинжал" - аналоговнет, говорили они... так и оказалось...
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07.05.2023 23:40 Відповісти
Итого - Арматы горят даже на парадах. В бою их нет вообще по причине отсутствия таковых, кроме опытного образца, который опытно и прекрасно горел на параде после попытки поехать.

Гиперзвкувого оружия пару ракет есть, но как видим, оно тоже реально сбивается.

Максимальная опасность только от мяса.
Эти монголоиды рабсейские плодятся как кролики. Буряты на пару с удмуртами и чувашами с якутами под командованием тувинца Кужегетовича хоть и не в состоянии что-то там стратегически или тактически делать, но вместе с людоедами, некрофилами и педофилами, детоубицами с вагнера угрозу представляют.
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07.05.2023 23:43 Відповісти
Просто треба більше зброї і ***********.
І все руzке м"ясо буде успішно утилізовано на фарш.

Атакамси, безліміт на снаряди 155 мм, міномети і міни всіх калібрів, касетні ********** --- і каzламорді zampa xaються mpa xaтись!
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08.05.2023 10:08 Відповісти
Patriot podbjiot vse kacapskije raketi,kakije oni imejet na segodnia.Nadejus sto amerikansi dast ecio bolse takix sistem.Mne ponravilos kak on sbyl kinzal,vydno dyra kak ot streli,vot takoj i jest princip,sto raketa nezorvalas.Obmanut Patriot raketi zadaca ne dlia kacapov
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07.05.2023 23:48 Відповісти
Ответ "империи"

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07.05.2023 23:51 Відповісти
Если союзники всему верят, можно сбивать и побольше.
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08.05.2023 00:13 Відповісти
Українці ******* в6uватu pyzкіх nigapiв!

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08.05.2023 10:13 Відповісти
Ну что,пощелкал патриоты как орешки? Старый плешивый *******
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08.05.2023 00:25 Відповісти
Якщо в москалів є гіперзвукова ракета на озброєні,то вони би були єдиною наддержавою світу.Ні в кого ще такої ракети немає на озброєні.Ну не є балістичні,аеробалістичні і квазі балістичні ракети,гіперзвуковими.Гіперзвукові,це зовсім інший клас ракет.Звісно швидкість в в балістичних в більшості випадків гіперзвукова.В москалів є ще на озброєнні х-15,та також має гіперзвукову швидкість і з літака пускається.
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08.05.2023 00:36 Відповісти
Если не ошибаюсь, в последних Патриот для стрельбы по баллистическим ракетам задействован автоматический режим, потому что человек не успевает отреагировать на ситуацию с гиперзвуком.
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08.05.2023 02:08 Відповісти
Прекратите называть монголоидов и азиатов, мусульман и буддистов, с которыми мы воюем, москалями.
Да, они там есть, но в очень незначительных количествах.
Карачаево-Черкессия, Якутия, Удмуртия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Чувашия, Тыва, Калмыкия, Осетия, Адыгея, Алтай, Ингушетия, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Хакасия, Югра - какие это москали.
Да, они там есть, как малочисленный народ, Роиссы, состоящей на 75 % из Азии.
А в оставшейся малой части - тоже живут практически только азиаты-монголоиды, мусульмане и буддисты.
Кужегетович, например по паспорту рюзький, но глядя на его косоглазых даже доченек, понимаешь, что это все фикция.
Люди с фамилиями Хаббибулина, отчеством Кужегетович, замы правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, Ирек Энварович Файзуллин и так далее, они все русские по паспорту, но это не москали - их там почти нет уже.
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08.05.2023 07:33 Відповісти
І? ---
Ти нічого не пропонуєш. Більше того. Твій недолугий коментар виглядає як намагання вигородити московських злочинців.

Всі ці с рані орди йдуть на Україну під політичним керівництвом уряду т.зв. москви і під її аквафрешною ганчіркою.

На Україну напала -- москва.

Зазнає поразки, буде засуджена і платитиме репарації -- москва.

Зрештою зникне з лиця Землі -- москва.

зі. А ти, голубко, вчи українську мову. Бо як ти попросиш собі їсти, коли зникне москва?
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08.05.2023 10:20 Відповісти
Нужны томогафки!
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08.05.2023 01:13 Відповісти
 
 