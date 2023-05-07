США не мають сумнівів у правдивості заяв України про збиття російської гіперзвукової ракети системою Patriot, - СNN
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США впевнені в точності заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з питанням.
Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі. Це те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію, передає телеканал.
Заява України про перехоплення російської гіперзвукової ракети важлива з кількох причин. Як пише CNN, це важливо тому, що президент Росії Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна долати всі існуючі системи ППО.
Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно буде уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.
Той факт, що це перехоплення було здійснене українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, у Пентагоні розглядають як велике "повернення інвестицій", зазначило джерело. Перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії на предмет того, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело.
6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.
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Гиперзвкувого оружия пару ракет есть, но как видим, оно тоже реально сбивается.
Максимальная опасность только от мяса.
Эти монголоиды рабсейские плодятся как кролики. Буряты на пару с удмуртами и чувашами с якутами под командованием тувинца Кужегетовича хоть и не в состоянии что-то там стратегически или тактически делать, но вместе с людоедами, некрофилами и педофилами, детоубицами с вагнера угрозу представляют.
І все руzке м"ясо буде успішно утилізовано на фарш.
Атакамси, безліміт на снаряди 155 мм, міномети і міни всіх калібрів, касетні ********** --- і каzламорді zampa xaються mpa xaтись!
Да, они там есть, но в очень незначительных количествах.
Карачаево-Черкессия, Якутия, Удмуртия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Чувашия, Тыва, Калмыкия, Осетия, Адыгея, Алтай, Ингушетия, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Хакасия, Югра - какие это москали.
Да, они там есть, как малочисленный народ, Роиссы, состоящей на 75 % из Азии.
А в оставшейся малой части - тоже живут практически только азиаты-монголоиды, мусульмане и буддисты.
Кужегетович, например по паспорту рюзький, но глядя на его косоглазых даже доченек, понимаешь, что это все фикция.
Люди с фамилиями Хаббибулина, отчеством Кужегетович, замы правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, Ирек Энварович Файзуллин и так далее, они все русские по паспорту, но это не москали - их там почти нет уже.
Ти нічого не пропонуєш. Більше того. Твій недолугий коментар виглядає як намагання вигородити московських злочинців.
Всі ці с рані орди йдуть на Україну під політичним керівництвом уряду т.зв. москви і під її аквафрешною ганчіркою.
На Україну напала -- москва.
Зазнає поразки, буде засуджена і платитиме репарації -- москва.
Зрештою зникне з лиця Землі -- москва.
зі. А ти, голубко, вчи українську мову. Бо як ти попросиш собі їсти, коли зникне москва?