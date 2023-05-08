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Генштаб ЗС (4515) пограбування (559) Запорізька область (2565)

Після оголошення евакуації росіяни вивозять награбоване майно з окупованих територій Запорізької області, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пограбування росіянами мешканців окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

Так, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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