У повітряному просторі Києва виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів, - КМВА
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Сьогодні вночі росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. Сили ППО знищили понад 30 ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації.
"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійсни вже 4 повітряних атаки! Під час останньої повітряноі тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30!!! ворожих дронів! Дякуємо ППО! Черговий раз наші воїни відпрацювали відмінно", - йдеться в повідомлені начальника КМВА Сергія Попка.
Також він повідомив, що в місті є руйнування і травмовані.
"Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються і уточнюються", - додав Попко.
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залякають українців...тупорилі недолугі
істоти,від яких треба звільнити Україну раз
і назавжди.
А, что даже после такой массированой атаки на Украину и столицу мопедами, посольство страны банных халатов, полотенец на головах и лжи на языках будет продолжить загаживать воздух Киева своим здовонным дыханием, а не отправится на свою родину? Эти свиньи должны уехать в свой свинарник. Но и.о. президента и и.о. лпвв МИД дЕрьмак этого не сделает. Ему Масква не разрешит.
Рєзнікову золоті яйці заважають керувати МО?