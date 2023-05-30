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Київ (13848) дрони (2507) Повітряні атаки на Київ (408)

У повітряному просторі Києва виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сьогодні вночі росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. Сили ППО знищили понад 30 ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійсни вже 4 повітряних атаки! Під час останньої повітряноі тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30!!! ворожих дронів! Дякуємо ППО! Черговий раз наші воїни відпрацювали відмінно", - йдеться в повідомлені начальника КМВА Сергія Попка.

Також він повідомив, що в місті є руйнування і травмовані.

"Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються і уточнюються", - додав Попко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками, є постраждалі та руйнування

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
козломорді вважають,що цими атаками
залякають українців...тупорилі недолугі
істоти,від яких треба звільнити Україну раз
і назавжди.
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08.05.2023 07:07
+9
ПВО МОЛОДЦЫ!
А, что даже после такой массированой атаки на Украину и столицу мопедами, посольство страны банных халатов, полотенец на головах и лжи на языках будет продолжить загаживать воздух Киева своим здовонным дыханием, а не отправится на свою родину? Эти свиньи должны уехать в свой свинарник. Но и.о. президента и и.о. лпвв МИД дЕрьмак этого не сделает. Ему Масква не разрешит.
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08.05.2023 07:08
+9
35 із 35
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08.05.2023 07:11
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Цікаво, а скільки прилетіло з **********?
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08.05.2023 06:59 Відповісти
Картофельный дуче наверное запретил кацапам запускать со своего бульбостана. Он видит что *****, срущему в чемодан скоро будет звиздец, или наши предупредили.
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08.05.2023 07:55 Відповісти
«З різних напрямків» - це з білораші теж?
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08.05.2023 07:01 Відповісти
Дрони по прямійне літають, можуть облетіти і зайти з іншого боку
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08.05.2023 08:39 Відповісти
козломорді вважають,що цими атаками
залякають українців...тупорилі недолугі
істоти,від яких треба звільнити Україну раз
і назавжди.
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08.05.2023 07:07 Відповісти
ПВО МОЛОДЦЫ!
А, что даже после такой массированой атаки на Украину и столицу мопедами, посольство страны банных халатов, полотенец на головах и лжи на языках будет продолжить загаживать воздух Киева своим здовонным дыханием, а не отправится на свою родину? Эти свиньи должны уехать в свой свинарник. Но и.о. президента и и.о. лпвв МИД дЕрьмак этого не сделает. Ему Масква не разрешит.
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08.05.2023 07:08 Відповісти
А ще хотілося би знати - а скільки "шавхедів" все ж поцілили?
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08.05.2023 07:09 Відповісти
35 із 35
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08.05.2023 07:11 Відповісти
А на підльоті до Києва збивати не виходить,щоб на голову нічого не сипалось? Чи то я вже забагато хочу?
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08.05.2023 07:42 Відповісти
Потрібні легкі навчально-бойові літаки типу Супер-тукано.
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08.05.2023 08:36 Відповісти
Не всегда выходит. Причина? Лично вас во главе хотябы батареи ПВО не хватает. Ну уж вы то лично не сплоховали бы и не дали бы маху, и даже 101 из 100 целей на подлете к Киеву сбивали! Да что том 101 из 100, 111 из 100 сбивали бы, еще при их старте.
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08.05.2023 08:41 Відповісти
Чим далі від столиці, тим більше розесередженність, а значить зменшується щільність ПВО. Можливо, перестраховуються на 100 %.
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08.05.2023 08:45 Відповісти
Де наші 30 шахедів за ніч над мацквою?

Рєзнікову золоті яйці заважають керувати МО?
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08.05.2023 08:38 Відповісти
МО не керує бойовими діями. Ставте ці питання ГШ.
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08.05.2023 10:39 Відповісти
 
 