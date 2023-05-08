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ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ нарощувати озброєння для ведення війни проти України, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Брюссель пропонує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України. Застосування таких штрафів може посилити напруженість у відносинах між ЄС та Пекіном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, сім китайських компаній, які обвинувачуються у продажу обладнання, що може бути використане РФ для озброєння, було перелічено в новому пакеті санкцій, що держави-члени ЄС обговорять цього тижня.

У публікації зазначається, що деякі компанії вже потрапили під санкції США, і дії Євросоюзу, ймовірно, викличуть невдоволення Китаю, який "прагне утримати Брюссель від підтримки Вашингтона у їхній боротьбі за глобальний вплив".

До цього ЄС уникав критики з боку Китаю, стверджуючи, що немає доказів того, що він безпосередньо постачає зброю Москві для продовження повномасштабної військової кампанії проти України.

До санкційного списку, що готується, також входять дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і одна з Вірменії. Такий перелік потребує одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС.

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Ще до списку потрапили дві компанії з материкового Китаю "3HC Semiconductors" та "King-Pai Technology", які перебувають під американськими санкціями.

Крім того, до переліку входять п'ять компаній, що базуються в Гонконгу, дві з яких перебувають у списку санкцій США: "Sinno Electronics" і "Sigma Technology".

"З огляду на ключову допоміжну роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії для забезпечення агресивної війни проти України, доречно також включити деякі інші суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень, а також певні російські організації, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії", - йдеться в санкційній пропозиції Єврокомісії.

Компанію "3HC Semiconductors", яка виробляє комп'ютерні чіпи, звинувачують у "спробі обійти експортний контроль та придбанні чи спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази Росії".

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У повідомленні Мінфіну США йдеться, що компанія "King-Pai" постачає до РФ мікроелектроніку, яка "має оборонне застосування, зокрема системи наведення крилатих ракет".

"Sinno" з Гонконгу і "Taco", що базується у Вірменії, здійснюють поставки російської оборонної закупівельної компанії "Радіоавтоматика", яка спеціалізується на ухиленні від санкцій, зазначають у Штатах.

Крім того, Брюссель пропонує запровадити санкції проти "I Jet Global DMCC" у Дубаї та Сирії. США також запровадили санкції проти компанії у країнах-членах ЄС на Мальті та в Іспанії.

Компанія "I Jet" координувала постачання іранських безпілотників до РФ, зазначається у повідомленні міністерства фінансів США.

Крім цієї компанії, Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти більшої кількості іранських фірм, які займаються виробництвом та постачанням дронів до Росії.

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Як зазначається у матеріалі, ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій у ширшому значенні. Проєкт включає заходи, які б дозволили Євросоюзу обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їхню поведінку. Держави-члени повинні схвалити окремі заходи проти компаній чи країн.

Є також повноваження заборонити нафтовим танкерам, які без поважної причини приховують своє місцезнаходження, заходити до портів ЄС. За даними FT, судна обходять ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом, вдаючи, що вантажать звідкись ще.

Комісія також запропонувала розширити список заборонених до ввезення до РФ товарів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Санкції повинні бути такими,щоб китайського дракона відкинули десь на рівень 1970-х років.
Тоді він знову стане голодним та миролюбним.
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08.05.2023 08:07
+6
прошу-довго не думайте-гахніть так щоб китайські очі ще більш звузились і закрились навічно
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08.05.2023 07:44
+6
Так косоокі виплодки завжи були "за мір ва фсьом мірє". У ГлавХунвейбіна КПСС ще не висохла слина з руки, яку лизав кремлівський фюрер при зустрічі. За таку несправедливість щодо самої миролюбивої на Землі країни, китайські фірми **********, ******** будуть постачати в Європу спеціальні смердючі смартфони, в кожен з яких насрав косоокий батрак.
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08.05.2023 08:10
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Некоторые китайские фуфло-вакцины,не признанные ни в одной цилизованной стране мира, для украинцев покупали за чужие деньги.
Китайские телефоны для Е-бабусь,Е-дидусь.
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08.05.2023 07:43 Відповісти
Щеля обіцяв всім пенсам телефони, та так і не дав. Тріпло Оманське.
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08.05.2023 08:01 Відповісти
прошу-довго не думайте-гахніть так щоб китайські очі ще більш звузились і закрились навічно
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08.05.2023 07:44 Відповісти
Це довгограюча грампластинка --- вболтати 27 краін ЄС дати добро шоб трохи погасити ненажерливість компаніи .
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08.05.2023 08:04 Відповісти
Спочатку потрібно постивити намісце сателіта росії Угорщину
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08.05.2023 15:29 Відповісти
Санкції повинні бути такими,щоб китайського дракона відкинули десь на рівень 1970-х років.
Тоді він знову стане голодним та миролюбним.
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08.05.2023 08:07 Відповісти
Орбан буде проти.... нічого не вийде.
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08.05.2023 11:07 Відповісти
Те що два полуйоббіки-Орбан і Сіярто будуть проти та стануть пліч о пліч на захист інтересів Сі та Пу ніхто не має сумнівів.
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08.05.2023 15:26 Відповісти
Угорофінам потрібно нагадати 1956 рік,документальні фільми ще збереглись
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08.05.2023 15:32 Відповісти
Так косоокі виплодки завжи були "за мір ва фсьом мірє". У ГлавХунвейбіна КПСС ще не висохла слина з руки, яку лизав кремлівський фюрер при зустрічі. За таку несправедливість щодо самої миролюбивої на Землі країни, китайські фірми **********, ******** будуть постачати в Європу спеціальні смердючі смартфони, в кожен з яких насрав косоокий батрак.
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08.05.2023 08:10 Відповісти
Сделали бы простые правила: кто торгует с рашкой - не торгует с приличными странами. А обход санкций - такое же уголовное преступление, как и наркогорговля.
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08.05.2023 09:14 Відповісти
Их давно и сделали.Поэтому вся Турция переклеиванием этикеток и занимается сейчас.
Насадили у себя сруцьких фирм,сделав их турецкими и вуаля-сделано в Турции.
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08.05.2023 09:18 Відповісти
Ну вот руководители этих фирм должны получать длительные тюремные сроки, а сотрудничество с такими конторами должно заканчиваться серьезными проблемами для их контрагентов.
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08.05.2023 10:02 Відповісти
Любое изменение на товаре,в том числе и этикетка,фирмой на 100% турецкой(там зарегистрированной) делает этот товар уже турецким.Всё абсолютно законно.
Этим и Бульбосрусь 8 лет занималась,но были лучшие друзья ЗеНеЛоха.
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08.05.2023 10:10 Відповісти
Ні, не робить. Митні декларації та Іntrastat у країнах EU дозволяють відстежити країну - виробника компонентів та місце збирання товару
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08.05.2023 11:37 Відповісти
ЧОМУСЬ УКРАЇНА ПРОТИ КИТАЮ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ
Клята інфантильність і любов до грошей Зе влади.
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08.05.2023 11:22 Відповісти
Давайте угадаю:Мадьярщина проголосует против санкций-и их не будет.
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08.05.2023 12:00 Відповісти
Компонентов.Угу.Они перекачивают сруцькцю нефть в свой нефтеперегонный завод и продают как турецкую.
"«Если покупатель является 100-процентной турецкой компанией, это законно». Компании нужно лишь внести незначительные изменения в продукт, достаточно наклейки."
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08.05.2023 12:09 Відповісти
Китайне помогает оружием раисе....А вот китайские компании.....
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08.05.2023 12:24 Відповісти
Країни "Великої сімки" готують удар по російському "тіньовому" флоту
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08.05.2023 16:29 Відповісти
Хочу нагадати-чиї дрони , у більшості своїй, ми використовуємо, тому не все так однозначно, Китай, він різний але одне, що його обєднує, це гроші. Їх фірмам безразліч , кому допомагати.
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08.05.2023 18:49 Відповісти
За даними китайської митниці, у 2022 році товарообіг між Росією та Китаєм зріс на 29% і досяг 190 мільярда доларів. Значна частина китайського експорту представлена технологічним обладнанням - смартфонами, промисловим і спеціалізованим обладнанням, транспортними засобами, кондиціонерами, комп'ютерами. У свою чергу, російські підприємства відправляють в Китай енергоресурси - нафту, газ і вугілля.
Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
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08.05.2023 21:16 Відповісти
Єрмак атакує Гончаренка, репутація країни завгоспові не важлива
https://www.youtube.com/watch?v=WGVPDyDLK_4
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08.05.2023 22:01 Відповісти
пора готовить ссанции и для фсб-агентуры( в особе дЕрмака)в Украине

Президент ПАРЄ особисто написав листа до Верховної Ради з питанням, чому Україна порушує свої зобов'язання та перешкоджає діяльності делегата ПАРЄ Олексія Гончаренка.
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09.05.2023 04:10 Відповісти
 
 