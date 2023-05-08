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Росіяни заявили про збиття українського розвідувального безпілотника "Фурія" в Бєлгородській області
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заявляють, що в Бєлгородській області було збито український розвідувальний безпілотник "Фурія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza
"Дрон було збито прикордонниками вранці 7 травня в районі села Підгірне за 25 кілометрів від кордону. Вибухових пристроїв на безпілотнику не було.
Безпілотники "Фурія" активно застосовуються для повітряної розвідки, зокрема для завдання ударів артилерією", - йдеться в повідомленні.
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