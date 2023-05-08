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Новини За кордоном
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безпілотник (2095) Бєлгород (339)

Росіяни заявили про збиття українського розвідувального безпілотника "Фурія" в Бєлгородській області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фурия

У Росії заявляють, що в Бєлгородській області було збито український розвідувальний безпілотник "Фурія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza

"Дрон було збито прикордонниками вранці 7 травня в районі села Підгірне за 25 кілометрів від кордону. Вибухових пристроїв на безпілотнику не було.

Безпілотники "Фурія" активно застосовуються для повітряної розвідки, зокрема для завдання ударів артилерією", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Щось тривожно стало за паребріком.
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08.05.2023 07:58 Відповісти
Дурні кацапи! 😁 Вои не розуміють суті, тобт не бачать оловного! Важливо не те, що "Фурію" збили, а те, що вона там літала. 😊 Адже "Фурія" - розвідувальний безпілотник. Отже після неї прилетять камікадзе. 😊 І нема на то ради. "Фурія" - доказ. 😊
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08.05.2023 08:05 Відповісти
Фурія кажете -- привикаите - ходіть з задертими бошками .
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08.05.2023 08:10 Відповісти
Ага, і де фото уламків?? Хер ви що збиваєте.
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08.05.2023 08:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RL0dduvYnMo

Какие ваши доказательства?
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08.05.2023 08:33 Відповісти
Офигенное достижение 2 армии мира. Сбили беспилотник!
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08.05.2023 09:53 Відповісти
 
 