Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Святошинському районі столиці пошкоджено вікна та фасад будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Украина сейчас".
За повідомленнями КМВА через падіння уламків БПЛА пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.
Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.
За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.
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В них є чоловіча гідність. А ви своїх баб під кумів підкладаєте і регочете: "що за кума, що під кумом не була".
Ви за 30 років жодного дрона не зліпили, а тепер розказуєте, які іранці погані. Звичайно погані. Вони ж замість того, щоб кум трахати, корисними справами займалась.
-Ого, а так можна було?
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це нові бордюри які встановлюють!
А це вже вони встановлені
Але й люби боже правду, більшість цих дегенератських мегабудинках являє собою скупчення пустих квартир, в яких ніхто не живе. Бо грошові мішки так диверсифікують свій пакет активів, інвестують копійки в будівництво, щоб потім ці копійки перетворились на мільйони через пару років, і в десятки мільйонів в перспективі. Тому й забудовють, а не тому, що васян з червоної дишли хоче буть киянином. Васяну нічого з такими цінами на квадратний метр в столиці нічого не світить...
українці гинуть кожний день, і ті що захищають Україну, і ті українці, що просто з якихось причин не можуть її захищати, яких орки вбивають лише за те, що вони не такі як вони,
вбивці-орки запускають смерть з Мордору, і у Мордорі вбивцям безпечно,
Мордор перетворився на зразкове Пекло, у такому місці альтруїсти не живуть