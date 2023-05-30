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Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Святошинському районі столиці пошкоджено вікна та фасад будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Украина сейчас".

За повідомленнями КМВА через падіння уламків БПЛА пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.

Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 01
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 02
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 03
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 04
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 05
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі 8 травня у Києві та області працює ППО, - військова адміністрація

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
ЄС перенаправляє €2 млрд., виділених раніше на будівництво доріг, на план постачання Україні ***********, - The Telegraph.
-Ого, а так можна було?
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08.05.2023 08:32
+33
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08.05.2023 08:43
+22
Так треба було!
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08.05.2023 08:40
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Ніфіга собі уламки. Наче снаряд туди влучив.
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08.05.2023 08:20 Відповісти
Це точно. Скоріше на влучання схоже.
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08.05.2023 08:22 Відповісти
Якби влучання - то відбуху міжповерхові перекриття знесло б. А так - уламки (не забуваємо про вагу уламків, швидкість та температуру)
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08.05.2023 08:31 Відповісти
Це монолітний будинок там нічого зносити. Це суцільна конструкція. Минулого року прилетіло в такий будинок на Лобановського і утворилась величезна діра посередині будинку, але нічого не знесло. Верхні поверхи ніби висіли над прірвою.
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08.05.2023 08:41 Відповісти
А что сейчас с этим домом? Его как-то подремонтировали?
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08.05.2023 09:22 Відповісти
Відновили.
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08.05.2023 09:48 Відповісти
Это его фото уже после ремонта? Отлично так. У нас в Запорожье пленкой закрыли и все, глухо. Никто ничего не делает.
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08.05.2023 09:59 Відповісти
Так, це вже відновлений. Його не так давно відновили. Можливо всередині ще йдуть оздоблювальні роботи. По Києву майже все відновили з того що було пошкоджено на початку війни і відновлювати почали десь через півроку як активна фаза під Києвом закінчилась. В Харкові знаю відновлюють, в Чернігові. А Запоріжжя знаходиться під постійними обстрілами. Коли виженуть погань кацапську з півдня піде робота.
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08.05.2023 10:08 Відповісти
лукьяновку не восстановили....
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08.05.2023 23:46 Відповісти
Відремонтували вже давно...
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08.05.2023 09:50 Відповісти
сюда ракета влетела.. дрон наверное слабее хз
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08.05.2023 09:26 Відповісти
Дрон точно слабше. Я лише показав, що у монолітному будинку на відміну від панельного нічого не їде навіть при значно сильніших вибухах. Є різні типи будівель. Найнебезпечніші це панельні, там дійсно від невеликого вибуху панель може зсунутись і це може призвести до зсуву інших панелей і руйнується ціла секція знизу до верху. Як це було в Умані, або Дніпрі.
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08.05.2023 10:03 Відповісти
хай навіть 200 кілограм всих уламків дрона не зроблять такі пошкодження.100 % попадання.
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08.05.2023 09:47 Відповісти
Від уламків сраного шахеда таких руйнувань не було б. Це підрив бойової частини. Там 30-40 кг. вибухівки. На те і схоже. Думаю що ППО перебільшує свої здобутки коли каже про збиття всіх БПЛА.
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08.05.2023 17:06 Відповісти
ага, от 30-40 кг только стекла повыбивало... даже рамы целые, кроме окна куда непосредственно прилетело. и мопед не такой уж и маленький, 2.5 м размах крыльев
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08.05.2023 20:06 Відповісти
Схоже, під час збиття не була ушкоджена бойова частина дрона, яка здетонувала лише при ударі об стіну будинку. Крило і керуючі площини розтрощили кулеметні кулі, от "шахід" безконтрольно падав, обертаючись. москало-рашистам і їх чалматоголовим поплічникам пекло має наставати тут, на землі. Іранських студентів київських вузів ще на початку війни треба було заарештовувавти і починати над ними судові процеси за шпигунство на користь ворога. І цим шантажувати іранських аятол, щоб не продавали "шахеди" рашці. Інакше їх виплодки, що вчилсь в Україні, сядуть на довічне
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08.05.2023 08:30 Відповісти
В цій війні не може бути чесних методів.
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08.05.2023 08:35 Відповісти
они бы отказались от своих ... им пофиг на студентов-пешек. Так же как и на их родителей ... а вот из этих студентов можно на будущее навербовать агентов, когда они поймут - что иранский режим преступен.
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08.05.2023 08:58 Відповісти
Років 15 тому спілкувався з п"ятьома іранськими студентами у Харкові. Навчались у ХАІ. Такі на вигляд добрі хлопці та одна дівчина у хіджабі. На моє питання, а коли жінка тебе зрадить з і ншим чоловіком, що ти будеш робити згідно з вашими звичаями, один хлопець з янголською усмішкою відповів :"Я её убью!". І всі підтримали. Камінням... Тепер ці студенти, скоріш за все, і роблять Шахеди.
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08.05.2023 09:07 Відповісти
а коли жінка тебе зрадить "Я её убью!". Это для демографии очень полезно кстати, что мы и видим по замещению мигрантами в развитых странах коренного населения... и для института семьи и брака.
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08.05.2023 09:30 Відповісти
Саме тому вони розроблять (вже мають) ядерну зброю, а не міняють її на папірець "будапештського меморандуму".
В них є чоловіча гідність. А ви своїх баб під кумів підкладаєте і регочете: "що за кума, що під кумом не була".
Ви за 30 років жодного дрона не зліпили, а тепер розказуєте, які іранці погані. Звичайно погані. Вони ж замість того, щоб кум трахати, корисними справами займалась.
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08.05.2023 12:22 Відповісти
Бачив падіння ракети меншої чим калібр, яка не розірвалася, у будинок, то зруйнувала пустотне перекриття, але вікна поряд не повилітали, хоча сама розлетілася на дрібні шматки, тому що не міцний корпус, як у авіабомби. Коли вибухає ракета, то вікна і двері виносить навіть з тилу. Тут, судячи по наслідкам, детонації не було.
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08.05.2023 10:29 Відповісти
ЄС перенаправляє €2 млрд., виділених раніше на будівництво доріг, на план постачання Україні ***********, - The Telegraph.
-Ого, а так можна було?
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08.05.2023 08:32 Відповісти
Так треба було!
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08.05.2023 08:40 Відповісти
Велике будівництво» Зеленського: війна зруйнувала майже вдвічі більше доріг, ніж поремонтували
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08.05.2023 09:20 Відповісти
навіщо відповідати телепню, що не в змозі стать осягнути?
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08.05.2023 09:33 Відповісти
Зате у нас навпаки, дороги в найвищому пріоритеті ...
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08.05.2023 09:09 Відповісти
Кошти виділені на ремонт дорого крадуть! В Києві на проспекті Івасюка старі бордюри замвнили на старі оббиті бордюри викопані з іншого місця! Адміністрація спокійно споглядає!
Думаєте це старі бордюри? - Ні, це нові бордюри які встановлюють!

А це вже вони встановлені
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08.05.2023 10:00 Відповісти
Ні хєра подібного. Шахед несе 50 кг вибухівки. Руйнування мало бути б значно більшим. Хоча хзн. ****** унтерменші, додали людям клопоту, суки.
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08.05.2023 08:38 Відповісти
Треба будувати ще вищі будинки, щоб ті шахеди не долітали до хрущівок, правда, тьотя шуляк? І будувати ще щільніше - на кожному пустирі, на кожному дитячому майданчику. Враг не пройдьоть!
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08.05.2023 08:38 Відповісти
Мені здається, якщо дати повну свободу дій столичним забудовникам, вони знесли б і Софіївський собор, і Золоті ворота. Спалили б, щоб потім на згарищі звести черговий ТРЦ, бізнес-центр на 50 поверхів чи шпаківню з квартирами за мільйон.
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08.05.2023 08:46 Відповісти
Бо це не їхня історія.
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08.05.2023 09:22 Відповісти
+100500.
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08.05.2023 10:46 Відповісти
Ні, треба жити в землянках і взагалі нічого не будувати. Бо мало ще яке куйло задумає напасти...
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08.05.2023 09:10 Відповісти
Ні, треба розвивати децентралізацію, і мати високий рівень життя у себе, а не всією країною пхатися в столицю...

Але й люби боже правду, більшість цих дегенератських мегабудинках являє собою скупчення пустих квартир, в яких ніхто не живе. Бо грошові мішки так диверсифікують свій пакет активів, інвестують копійки в будівництво, щоб потім ці копійки перетворились на мільйони через пару років, і в десятки мільйонів в перспективі. Тому й забудовють, а не тому, що васян з червоної дишли хоче буть киянином. Васяну нічого з такими цінами на квадратний метр в столиці нічого не світить...
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08.05.2023 11:08 Відповісти
На жаль, це світова тенденція.
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08.05.2023 11:18 Відповісти
Тьотя шуляк протягує закони з корупційними ризиками, і в нашій країні дуже себе почуває!
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08.05.2023 10:07 Відповісти
Чому дрони, які запускають з усих сторін, летять через усю Україну і збиваються лише над Києвом? Хоча, можна і не відповідати, це риторичне питання.
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08.05.2023 08:41 Відповісти
Ошибешься, под Днепром очень много сбивается
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08.05.2023 08:46 Відповісти
Бо найкращі системи ППО зосереджені навколо столиці. Їх щільність найбільша, в кілька ешелонів з різною дальністю під різні типи аеробалістичних цілей
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08.05.2023 08:48 Відповісти
На москву так само летять. Вони невеликі, летять дуже низько. Радіус виявлення системами ППО йде навіть не на десятки кілометрів, а на кілометри. Навіть у невеликому Ізраїлі не все виявляють. А у нас величезна територія.
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08.05.2023 08:50 Відповісти
Не через всю. Вчора запускали з півночі.
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08.05.2023 11:11 Відповісти
Тому що, коли дрон летить над твоїм селом, то ти його палками не збиваєш, а роззявивши рота й задравши голову догори, кажеш: :"О-о, дрон на Київ полетів. Хай знають, як в столиці жити. А то селюк-селюк..."
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08.05.2023 12:31 Відповісти
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08.05.2023 08:43 Відповісти
Ксенія! Та знали німці все! Просто вони були більш бздикливі! Бо вони не знали, що з ними зроблять війська антигітлерівської коаліції Думали, може, що з ними так само обійдуться А кацапня ще хорохориться - до них на вулиці війна масово ще не зайшла Та й думають, що відповідальність покладуть лише на "кремлівських" А вони самі - "не при делах"!
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08.05.2023 09:02 Відповісти
Саме так, москалі поки ще в іншій ситуації, але це поки ...
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08.05.2023 09:12 Відповісти
"усе віденосно в цьому світі" - казав геніальний Альберт Єнштейн !!! німці, у порівнянні зі злочинами червоних комуно-нацистів, були просто "ангели небесні" !!!



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08.05.2023 09:23 Відповісти
Саме так, але німці були покарані, а москалі ні, тому і маємо сьогоднішні події ...
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08.05.2023 09:24 Відповісти
Німці після війни щоб їх не дуже били добре вивчили фразу Гітлер капут, москалям пора вчити путін х...ло.
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08.05.2023 09:23 Відповісти
Казяться побєдобєси. Побєдобєсіє наближається...
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08.05.2023 09:54 Відповісти
Співчуваю людям які там живуть.
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08.05.2023 12:39 Відповісти
виглядає жахливо, яке щастя, що ніхто не загинув, сподіваюся ті люди, які потрапили до лікарні не сильно постраждали,
українці гинуть кожний день, і ті що захищають Україну, і ті українці, що просто з якихось причин не можуть її захищати, яких орки вбивають лише за те, що вони не такі як вони,
вбивці-орки запускають смерть з Мордору, і у Мордорі вбивцям безпечно,
Мордор перетворився на зразкове Пекло, у такому місці альтруїсти не живуть
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08.05.2023 12:48 Відповісти
 
 