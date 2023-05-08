Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили
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Російські окупанти в ніч на 8 травня випустили по території Одеської області до 8 крилатих ракет Х-22.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українська правда.
"Що стосується Одещини було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Ol Ol e5ddacc7
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+2 Юрiй 6adc5124
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все советское на слом , соберем металлолом !
Срочно Патриот в Одессу
Рамштайн працює.«Натофашизди» передали «укрофашиздам» зенітні ракетні комплекси «Patriot». Тепер «біндерівці» збивають на підльоті до Матері міст російських - Києву гіперзвукові російські православні ракети Х-47 «КІНЖАЛ» вартістю 10 мільйонів доларів. За ці гроші можна було газофікувати кілька райцентрів у Сибіру.
диванну спільноту про результати роботи ППО по складним цілям
інформувати не будуть взагалі. І це правильно.