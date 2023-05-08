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Одеська область (2492) Повітряні сили (1266) Ігнат (705)

Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

х-22

Російські окупанти в ніч на 8 травня випустили по території Одеської області до 8 крилатих ракет Х-22.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українська правда.

"Що стосується Одещини було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
А відосіки від янелоха що?
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08.05.2023 09:24
+3
А у відповідь тільки ракети ХХХ (три ікса) від боневтіка.
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08.05.2023 09:15
+2
старый пустой советский склад с холодильной установкой это не горе -

все советское на слом , соберем металлолом !

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08.05.2023 09:10
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говорят с 8 только три долетели
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08.05.2023 09:01 Відповісти
І одна могла наробити багато горя.
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08.05.2023 09:08 Відповісти
старый пустой советский склад с холодильной установкой это не горе -

все советское на слом , соберем металлолом !

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08.05.2023 09:10 Відповісти
Так, я згодна з вами.
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08.05.2023 09:14 Відповісти
То що Одеса немає ППО, що старі ракети не збиває...
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08.05.2023 09:13 Відповісти
Срочно Патриот в Одессу ! и Меня в Вознесенске прикроет
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08.05.2023 09:16 Відповісти
Юрiй 6adc5124

Срочно Патриот в Одессу

Рамштайн працює.«Натофашизди» передали «укрофашиздам» зенітні ракетні комплекси «Patriot». Тепер «біндерівці» збивають на підльоті до Матері міст російських - Києву гіперзвукові російські православні ракети Х-47 «КІНЖАЛ» вартістю 10 мільйонів доларів. За ці гроші можна було газофікувати кілька райцентрів у Сибіру.
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08.05.2023 10:50 Відповісти
А у відповідь тільки ракети ХХХ (три ікса) від боневтіка.
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08.05.2023 09:15 Відповісти
ХХХ это парнуха
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08.05.2023 09:17 Відповісти
А відосіки від янелоха що?
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08.05.2023 09:24 Відповісти
#БОнеВТІК
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08.05.2023 09:18 Відповісти
Тобто, судячи з повідомлення, ППО не збило жодної?
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08.05.2023 09:17 Відповісти
там нет Патриота
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08.05.2023 09:19 Відповісти
Х-22 збивається будь-яким ЗРК середнього радіусу дії, Буком, наприклад.
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08.05.2023 12:39 Відповісти
зато в Киеве какой эффект , благодаря израильским Радарам
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08.05.2023 09:23 Відповісти
срочно эти радары на Фронт , они помогут с бороться с дронами русни
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08.05.2023 09:31 Відповісти
Судячи з повідомлення і попереднього хайпу з Кинджалом
диванну спільноту про результати роботи ППО по складним цілям
інформувати не будуть взагалі. І це правильно.
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08.05.2023 11:57 Відповісти
Нажаль, досить 1 ракети для лиха.
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08.05.2023 09:44 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.05.2023 10:29 Відповісти
Ракета запросто могла после сброса не стартануть. А это значит, что несколько тонн высокотоксичного ракетного топлива оказалось в море.
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08.05.2023 12:53 Відповісти
 
 