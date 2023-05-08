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Частина російської еліти вже планує життя після Путіна і поразки у війні з Україною, - Юсов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російська еліта вже готується до різних апокаліптичних для Росії сценаріїв.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Такі люди, як Пригожин, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, якщо щось говорить - то говорить не лише від свого імені, а від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. Частина російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі планують якесь життя після Путіна, після поразки у війні з Україною. Тому готують до різних апокаліптичних (а насправді - реалістичних) для Росії сценаріїв", - зазначив він.

Говорячи про покровителів Пригожина, Юсов зазначив: "Я думаю, що це навіть не одне крило - це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин і Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища. І кількість таких середовищ, їхня вага буде лише зростати, вони розуміють, що ця повномасштабна агресія була величезною помилкою, яка вже коштує сучасній Росії непомірну ціну. Чим довше буде тривати агресія - тим більше буде зростати ця ціна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти та зрадники вже активно виїжджають із Криму, - Юсов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Хай гризуться між собою! Скоріш всього, виграє той, хто першим побіжить зраджувать Хоча "конкуренти" можуть і затоптать по дорозі!
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08.05.2023 09:08
+5
Давайте, дебіли! Швидче деліть кацапію на окремі князівства - тоді легше буде вам вижити.
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08.05.2023 09:09
+4
Ще один політолого - правидець... Блін, так у нас ціла армія нумерологів, астрологів, сексологів, генералісімусів, мальфарів, екстрасенсів... Як ми ще не виграли?
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08.05.2023 09:13
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Хай гризуться між собою! Скоріш всього, виграє той, хто першим побіжить зраджувать Хоча "конкуренти" можуть і затоптать по дорозі!
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08.05.2023 09:08 Відповісти
Давайте, дебіли! Швидче деліть кацапію на окремі князівства - тоді легше буде вам вижити.
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08.05.2023 09:09 Відповісти
Ще один політолого - правидець... Блін, так у нас ціла армія нумерологів, астрологів, сексологів, генералісімусів, мальфарів, екстрасенсів... Як ми ще не виграли?
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08.05.2023 09:13 Відповісти
внутрішньо кремлівські розборки йдуть успішно на кремлівських болотах ,вже давно відчули,що буде жопа...вони вже в "царя солнцелікого" не вірять.Хто хитріший той звалив нахєр з рашки,або не світиться публічно..Революції звичайно на болотах не буде, а ось "дворцовий" переворот, то сто відсотково.
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08.05.2023 09:21 Відповісти
ось ..як виють на масковії ..."Это не "СВО", это страшная война, против нас весь мир": российский олигарх заскулил из-за провалов в Украине и испугался "волынской резни" в РФ.відео..https://news.obozrevatel.com/russia/andrej-kovalev-oligarh-zaskulil-iz-za-provalov-v-ukraine-ispugalsya-**********-rezni-v-rf-video.htm
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08.05.2023 09:46 Відповісти
" На порозі грандіозного шухєра"
і не тльки кремлівської...головний союзник Білорусії- Росія напередодні всіма очікуваного українського контрнаступу в останні дні зазнала цілої низки серйозних політичних поразок.
26 квітня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, яка містить жорсткі формулювання щодо Росії
Глави МЗС Вірменії та Азербайджану провели переговори у США, обговорювали мирний договір.
ОБСЄ та Парламентська асамблея Ради Європи засудили насильницьке переміщення українських дітей
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08.05.2023 09:15 Відповісти
Замочіть *уйла і його ближніх прихильників і швидше війна закінчиться! Але ви дзюрите окропом лише від самої думки
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08.05.2023 09:15 Відповісти
не так все просто..

Вся російська "иліта",включно з Шендеровичами-Навальними -лише різні сорти ВМПЕРСЬКОГО ГІВНА.
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08.05.2023 09:59 Відповісти
Навальный проект Кремля,типа Нельсон Манделла.
Путин капут,а значит и репарации платить не надо.Во всём Путин виноват а не русосвиньи.
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08.05.2023 10:05 Відповісти
Звиздешь и провокация. Там вся страна ********
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08.05.2023 09:16 Відповісти
Кремлівське плюгаве мудило все робить для того , щоби розвалити московську
Имперію , а не зібрати всіх до купи 😠
Нехай бавиться одоробало , поки ще живий !
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08.05.2023 09:17 Відповісти
Навіть якщо кацапня втече з України на кордони 91-го року, вони це не будуть рахувати поразкою. навпаки, скажуть своєму бидлу, що їхня героїчна армія виконала завдання "сво" і на багато років ліквідувала загрозу нападу України на федерацію. Поразкою для них буде втрата їхніх територій, тобто вихід із федерації їхніх суб'єктів з подальшим проголошенням незалежності від кремля.
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08.05.2023 09:27 Відповісти
ПЕремогою України може бути лише 100-відсотковий розпад(нехай у майбутньому) РАШЕННЕДОІМПЕРІЇ.

А до цього нам прийдеться освоювати досвід ізраїля.
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08.05.2023 10:01 Відповісти
Мечтать не вредно...

IMHO - In My Humble Opinion /на мою скромну думку надто оптомістична точка зору - бажане видається за можливе з високою імовірністю.

Звичайно "Частина російської еліти вже планує життя після Путіна і поразки у війні з Україною", але скоріше всього "під ковдрою", кожний про себе.

В банді/ в зграї завжди багато незадоволений паханом/вожаком.

Звичайно, після того, як пахан втрачає позиції/силу, чи здихає, розпочинається гризня за владу.

І влада за межі банди, зграї не переходить - гризня між вовками ніколи не падає вівцям...
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08.05.2023 09:31 Відповісти
То нехай вдарять його табакеркою по лисині і вже живуть "після путіна".
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08.05.2023 09:38 Відповісти
Юсов вибрав професію не за призначенням. Йому б фентезі вигадувати та на кавовій гущі ворожити.
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08.05.2023 09:44 Відповісти
Колись цілком притомний журналіст перетворився в чергового арєстовіча-буданова! У зеленської команди карма така - всіх кого беруть рано чи пізно перетворюють в лайно!
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08.05.2023 09:50 Відповісти
Російська еліта вже готується до різних апокаліптичних для Росії сценаріїв.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

він просто сказав очевидну річ.
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08.05.2023 10:02 Відповісти
Ребятки- октябрятки--- там где КГБ, не стоит макуху прелую кушать и другим скармливать. Те двое, гусар и урка уже сбитые, они свое отработали. Пусть по инерции побудут ещё. Кто заменит главного в 24 г пока нет такого. Скорее опять будет. Или подобного найдут. Вот нам где взять--- вот тема? И что ждёт нас уже к зиме? А она скоро.
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08.05.2023 10:44 Відповісти
 
 