Частина російської еліти вже планує життя після Путіна і поразки у війні з Україною, - Юсов
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Російська еліта вже готується до різних апокаліптичних для Росії сценаріїв.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Такі люди, як Пригожин, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, якщо щось говорить - то говорить не лише від свого імені, а від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. Частина російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі планують якесь життя після Путіна, після поразки у війні з Україною. Тому готують до різних апокаліптичних (а насправді - реалістичних) для Росії сценаріїв", - зазначив він.
Говорячи про покровителів Пригожина, Юсов зазначив: "Я думаю, що це навіть не одне крило - це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин і Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища. І кількість таких середовищ, їхня вага буде лише зростати, вони розуміють, що ця повномасштабна агресія була величезною помилкою, яка вже коштує сучасній Росії непомірну ціну. Чим довше буде тривати агресія - тим більше буде зростати ця ціна".
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і не тльки кремлівської...головний союзник Білорусії- Росія напередодні всіма очікуваного українського контрнаступу в останні дні зазнала цілої низки серйозних політичних поразок.
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Вся російська "иліта",включно з Шендеровичами-Навальними -лише різні сорти ВМПЕРСЬКОГО ГІВНА.
Путин капут,а значит и репарации платить не надо.Во всём Путин виноват а не русосвиньи.
Имперію , а не зібрати всіх до купи 😠
Нехай бавиться одоробало , поки ще живий !
А до цього нам прийдеться освоювати досвід ізраїля.
IMHO - In My Humble Opinion /на мою скромну думку надто оптомістична точка зору - бажане видається за можливе з високою імовірністю.
Звичайно "Частина російської еліти вже планує життя після Путіна і поразки у війні з Україною", але скоріше всього "під ковдрою", кожний про себе.
В банді/ в зграї завжди багато незадоволений паханом/вожаком.
Звичайно, після того, як пахан втрачає позиції/силу, чи здихає, розпочинається гризня за владу.
І влада за межі банди, зграї не переходить - гризня між вовками ніколи не падає вівцям...
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
він просто сказав очевидну річ.