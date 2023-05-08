Частина російської еліти вже планує життя після Путіна і поразки у війні з Україною, - Юсов

Російська еліта вже готується до різних апокаліптичних для Росії сценаріїв.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Такі люди, як Пригожин, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, якщо щось говорить - то говорить не лише від свого імені, а від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. Частина російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі планують якесь життя після Путіна, після поразки у війні з Україною. Тому готують до різних апокаліптичних (а насправді - реалістичних) для Росії сценаріїв", - зазначив він.

Говорячи про покровителів Пригожина, Юсов зазначив: "Я думаю, що це навіть не одне крило - це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин і Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища. І кількість таких середовищ, їхня вага буде лише зростати, вони розуміють, що ця повномасштабна агресія була величезною помилкою, яка вже коштує сучасній Росії непомірну ціну. Чим довше буде тривати агресія - тим більше буде зростати ця ціна".

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