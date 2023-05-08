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Щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №266/2023 підписав глава держави.
"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:
1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи" , - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Ned Stark
показати весь коментар08.05.2023 09:22
+15 vuiko dobrui
показати весь коментар08.05.2023 09:33
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар08.05.2023 09:22
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Будь ласка, зачекайте...
Он видать не знает,что Русосвинарник по Урал на Европейском континенте находится.
До осени осталось этот цирк потерпеть.
Загадковий ти наш...
Но советы хотят это повторить и устраивают балаган в Берлине 8 мая.
не учавствовала.
Так можа день Африки, а не Европы?
Лижбы что то высрать, имитация бурной деятельности.
А Америка не Европе,значит не участвовала и 2 Миллиарда банок тушёнки инопланетяне прислали.
Ст.73 КЗпП: Встановити такі святкові дні:.....
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).
Де́нь Євро́пи - свято, що відзначається 9 травня в Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на континенті.
І основне це те що ЄС святкує теж 9 травня День Європи. Тобто вони замінили давно.