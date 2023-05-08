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День Європи (25) Зеленський (17459)

Щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

євросоюз

9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №266/2023 підписав глава держави.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:

1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи" , - йдеться в повідомленні.

Читайте: Важливо, аби світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Ну навіть якщо відкинути емоції і подивитися на факти, то капітуляція Німеччини була підписана 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом. Так, за московським часом це 00.43 9 травня, АЛЕ за київським - 23.43 8 травня!
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08.05.2023 09:22
+15
в історії усі події датуються за місцевим часом, де вони відбуваються ... тому час в Києві, Лондоні, Вашингтоні, мацкві чи де в іншому місці немає жодного значення ...
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08.05.2023 09:33
+13
Забули додати--"вперше в Україні"
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08.05.2023 09:22
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08.05.2023 09:18 Відповісти
Ну навіть якщо відкинути емоції і подивитися на факти, то капітуляція Німеччини була підписана 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом. Так, за московським часом це 00.43 9 травня, АЛЕ за київським - 23.43 8 травня!
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08.05.2023 09:22 Відповісти
в історії усі події датуються за місцевим часом, де вони відбуваються ... тому час в Києві, Лондоні, Вашингтоні, мацкві чи де в іншому місці немає жодного значення ...
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08.05.2023 09:33 Відповісти
Само собою! Ніхто ж у Європі не каже, що Хіросіму атакували 5 серпняя за європейським часом (там атака була 6 серпня зранку)...
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08.05.2023 09:45 Відповісти
Відзначати капітуляцію Німеччини 9 травня це якийсь абсурд. Дата будь якої події визначається за місцевим часом. Це лише сралін придумав, що у нас будуєт свой дєнь побєди. Для прикладу, всім відомо що ІІ світова війна закінчилась підписанням акту про капітуляцію Японії на борту лінкора ВМС США «Міссурі», 2 вересня, 1945 о 9 годині 02 хвилини. В Вашингтоні тоді було 1 вересня 1945 року 20 годин 02 хвилини. І гарно б виглядало почалась ІІ СВ 1 вересня 1939 і закінчилась 1 вересня 1945 року. Але ніхто не пропонував таку дурість.
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08.05.2023 09:49 Відповісти
Забули додати--"вперше в Україні"
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08.05.2023 09:22 Відповісти
Шо цэ такэ,типа дайте больше грошей?
Он видать не знает,что Русосвинарник по Урал на Европейском континенте находится.
До осени осталось этот цирк потерпеть.
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08.05.2023 09:23 Відповісти
І що буде восени?
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08.05.2023 09:31 Відповісти
Побачеш.Финит а ля комедия.
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08.05.2023 09:36 Відповісти
Знаєш Велику істину??

Загадковий ти наш...
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08.05.2023 09:39 Відповісти
То есть ты против освобождения Крыма?
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08.05.2023 09:53 Відповісти
Треба писати конкретно: до осені ЗСУ звільнять український Крим від смердючих кацапів, усіх. А то каламутиш воду
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08.05.2023 10:01 Відповісти
До зими! Як підмерзне!)))
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08.05.2023 12:11 Відповісти
Нанобуанапарте Другий перелицював 9 травня на свій лад. А коли ж буде день шашликів?
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08.05.2023 09:24 Відповісти
А разве не 8 мая в Европе День Европы?
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08.05.2023 09:24 Відповісти
ні, 9 травня.
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08.05.2023 09:38 Відповісти
нормально
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08.05.2023 09:25 Відповісти
супер !!! щеб дибільний день міфічної "побіди" у міфічній, придуманій червоножопими комуно-нацистами, окупантами України, решти країн сходу Європи, "вов" скасував - ціни б йому не було !!!



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08.05.2023 09:27 Відповісти
Воно все що до нього було засновано відміняє щоб заснувати теж саме але в інший день. Типу він засновник.А ''день боневтіка-1'' коли заснує?
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08.05.2023 09:28 Відповісти
Треба Новий Рік переназначити...
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08.05.2023 09:40 Відповісти
Різдво краще. Боневтік народився.
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08.05.2023 09:51 Відповісти
Я б казав взагалі викинути і забути
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08.05.2023 09:30 Відповісти
7 мая 1945 года немецкий генерал Альфред Йодль подписывает акт о капитуляции во французском городе Реймсе. Начальник штаба Эйзенхауэра и советский генерал за союзников.
Но советы хотят это повторить и устраивают балаган в Берлине 8 мая.
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08.05.2023 09:33 Відповісти
А День Америки коли святкувати будемо? Недопрацював.
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08.05.2023 09:34 Відповісти
4 липня !!! Дякуємо США !!! Боже Бережи Америку !!!
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08.05.2023 09:36 Відповісти
День - Європи гарне свято. Є приклад до чого прагнути , як працювати.
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08.05.2023 09:35 Відповісти
То буде "день трауру".
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08.05.2023 09:39 Відповісти
1 квітня...
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08.05.2023 12:12 Відповісти
А без 9 травня ніякк не можна? Шашлики пропадуть? Чи картоплю не посадять? 🤔
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08.05.2023 09:42 Відповісти
хто хоче садити картоплю, той буде її садити, залежно від погоди, десь з 15 квітня по 15 травня ... цього року, "дякуючи" капризам погоди, сезон городництва зсунувся десь на 10-14 днів ... але це немає жодного стосунку до так званого "празніка" так званого "побідобесія" ...
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08.05.2023 09:54 Відповісти
Во ВМВ участвовали более 60 стран.Ромель более года в Африке воевал например.Швейцария в Европе
не учавствовала.
Так можа день Африки, а не Европы?
Лижбы что то высрать, имитация бурной деятельности.
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08.05.2023 09:58 Відповісти
Нацистська Германія - це теж Європа.
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08.05.2023 10:12 Відповісти
А нацистка Япония в Азии,Китай тоже.
А Америка не Европе,значит не участвовала и 2 Миллиарда банок тушёнки инопланетяне прислали.
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08.05.2023 10:36 Відповісти
Довідково: Це Закон.

Ст.73 КЗпП: Встановити такі святкові дні:.....

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

Де́нь Євро́пи - свято, що відзначається 9 травня в Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на континенті.
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08.05.2023 10:01 Відповісти
Ще й Кодекс. Тоді треба міняти через ВР. Указу недостатнь
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08.05.2023 17:57 Відповісти
Новатор *****!!!
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08.05.2023 10:04 Відповісти
Гундявий злодій вкрав цю ідею у Вятровича, раніше слуги її не підтримали
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08.05.2023 10:05 Відповісти
В ***** вообще засуньте ето девятое мая. Его вообще не нужно никак не праздновать, а сделать обычным рабочим днем. А то многие по привычке и дальше будут гулять не день европы а день победобесия над маразмом
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08.05.2023 10:06 Відповісти
Так. Це те ж саме, що й Тризуб на статуї, що на пагорбі, замість гербу ссср. Форма українська, а зміст російський.
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08.05.2023 10:26 Відповісти
А 22 січня, як День Проголошення УНР, та і не є державним святом.
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08.05.2023 10:28 Відповісти
А просто забути про "9 мая" малороство не дозволяє?
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08.05.2023 11:08 Відповісти
кацапські діди розплачуться ))
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08.05.2023 11:11 Відповісти
Що за дискусія, День Європи ніяк не пов'язаний з радянською датою 9 травня або 8 травня, був введений ще до утворення EU, в 1985 р., а нині вважається офіційним святом Європейського Союзу, навіть вихідний в деяких країнах. Наберіть в Google "Europe Day" і почитайте історію.
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08.05.2023 11:13 Відповісти
Дату анонсованих шашликів переносити не можна, а свято знайдеться.
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08.05.2023 11:26 Відповісти
Нормальна ініціатива. Незалежно від політичних уподобань. Вивчайте історію. Дякуємо європейським та американським друзям за допомогу і підтримку народу України!
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08.05.2023 11:29 Відповісти
побєдобєсієм витирли дупу, чи вишмаркались і пішли в сорону Європи??
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08.05.2023 11:40 Відповісти
******* оголосити 8-ме неробочим днем 8-го числа.
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08.05.2023 13:42 Відповісти
Замінювати вороже свято власним це стандартний та правильний метод.

І основне це те що ЄС святкує теж 9 травня День Європи. Тобто вони замінили давно.
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09.05.2023 00:18 Відповісти
 
 