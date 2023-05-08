Щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ

9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №266/2023 підписав глава держави.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:

1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи" , - йдеться в повідомленні.

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