Окупаційній владі "ЛНР" наказали формувати спецтабори для чоловіків призовного віку, - ОВА

Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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