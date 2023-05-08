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Новини Війна в Україні
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Луганщина (4418) чоловіки (92)

Окупаційній владі "ЛНР" наказали формувати спецтабори для чоловіків призовного віку, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,окупанти

Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька готується до евакуації

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
"Ждуни" - какая разница" - ДОЖДАЛИСЯ!
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08.05.2023 09:55
+8
Ждуни напряглися ..
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08.05.2023 09:54
+8
концлагеря 21го века...
что-то дороговалютных "амнести интердевочек" и их коллег по цеху и не видно и не слышно..
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08.05.2023 10:15
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Ждуни напряглися ..
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08.05.2023 09:54 Відповісти
ні, вони дочекалися.
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08.05.2023 10:21 Відповісти
"Ждуни" - какая разница" - ДОЖДАЛИСЯ!
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08.05.2023 09:55 Відповісти
А це вже серйозно. Українці до такого не додумались, хоча при повномасштабному вторгненні принаймні евакуацію потрібно було проводити для таких чоловіків примусоао, як і для двтей. Бо залишені в окупацвї чоловіки, як бачимо поповнюють окупаційну армію вже, а діти це зроблять згодом.
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08.05.2023 09:57 Відповісти
то краще воювати за ворога чи яку ви цукерочку хотіли під час війни?
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08.05.2023 10:37 Відповісти
і щодо "примусово"
це добре коли перед вами людина без зброї, а коли зі зброєю то може "примусово" відправити куди небудь вас, і добре якщо тільки нах

навіть абстрагувавшись від морального боку питання в вас що є русогвардія? може кадирівці? особисто підете "примушувати" вчорашніх однокласників, друзів, просто співгромадян
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08.05.2023 10:42 Відповісти
Як бачимо, кацапів це не лякає.
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08.05.2023 10:45 Відповісти
кацапи жили в рабстві поколіннями, тисячи років
а українці на "примусити" відповідають вилами в бік
різний історичний досвід, різна генетика

і знову запитаю в вас є кадирівці? самі підете?
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08.05.2023 10:48 Відповісти
Руzzкие своих не бросают, а собирают и гонят на пулемёты.
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08.05.2023 10:04 Відповісти
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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08.05.2023 10:06 Відповісти
Сотні років , а методи орди ті самі, захват території, рабів у військо та вперед.
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08.05.2023 10:08 Відповісти
концлагеря 21го века...
что-то дороговалютных "амнести интердевочек" и их коллег по цеху и не видно и не слышно..
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08.05.2023 10:15 Відповісти
В нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели розовые фламинго
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08.05.2023 10:22 Відповісти
Вот и пришла долгжданная ,,русская весна ,, , теперь лугандонских мужчин ,,освободят ,, от жизни.
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08.05.2023 10:22 Відповісти
яка прірва срівчуття до своїх співгромадян
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08.05.2023 10:22 Відповісти
Яке може бути співчуття до істот,які на камеру витирають ноги об Український Прапор або до самок ,які ногами і камінням били наших полонених?Бо їм соловйов сказав,що це вони обстрілювали ОРДЛО?
І кричали«путін ввєді войска»?
Може б і війни цієї не було якби не такі,як вони.
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08.05.2023 11:13 Відповісти
вони табори роблять щоб вивозити мешканців запорізької та інших окупованих областей
в самих ДЛНР все вже давно "призвано" і закопано
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08.05.2023 11:19 Відповісти
Це зветься обласний збірний пункт,там є казарми,столова.Туди теж "евакуюють".Поки людина проходить ВЛК там вона і живе.За мурами.
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08.05.2023 10:49 Відповісти
 
 