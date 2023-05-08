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Окупаційній владі "ЛНР" наказали формувати спецтабори для чоловіків призовного віку, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар08.05.2023 09:55
+8 Chaplyak Ivan
показати весь коментар08.05.2023 09:54
+8 Danilo Kosmina aebc59ec
показати весь коментар08.05.2023 10:15
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Будь ласка, зачекайте...
це добре коли перед вами людина без зброї, а коли зі зброєю то може "примусово" відправити куди небудь вас, і добре якщо тільки нах
навіть абстрагувавшись від морального боку питання в вас що є русогвардія? може кадирівці? особисто підете "примушувати" вчорашніх однокласників, друзів, просто співгромадян
а українці на "примусити" відповідають вилами в бік
різний історичний досвід, різна генетика
і знову запитаю в вас є кадирівці? самі підете?
что-то дороговалютных "амнести интердевочек" и их коллег по цеху и не видно и не слышно..
І кричали«путін ввєді войска»?
Може б і війни цієї не було якби не такі,як вони.
в самих ДЛНР все вже давно "призвано" і закопано