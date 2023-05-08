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Одеська область (2492) пожежа (3746) зниклий безвісти (146)

Ракетний удар по Одещині: пожежу ліквідовано, три особи зазнали поранення, одна людина вважається зниклою безвісти, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,одещина,одеська

Станом на ранок 8 травня, одеськими рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської РВА.

"Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці — нікого не госпіталізовано. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, вночі ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

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Автор: Марина Макєєва
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08.05.2023 10:02 Відповісти
забули важливе написати - до Одеси долетіло тільки дві Х-22 з восьми запущених - решта, через проблеми в паливній системі, впала в море
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08.05.2023 11:38 Відповісти
 
 