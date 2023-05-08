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Успіх ППО не гарантує безпеку на землі, падають уламки ракет і дронів, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців ходити в укриття під час атак росіян, оскільки уламки збитих цілей падають униз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, під час нічної атаки на столицю всі дрони були знищені, однак у місті є пошкодження, які спричинені наслідками протиповітряного бою.
Він зазначив, що будь-яка робота ППО навіть за результату у 100% не гарантує безпеки на землі.
"Треба берегти себе і йти в укриття. Уламки зенітних ракет і дронів падатимуть на землю", - підсумував Ігнат.
Топ коментарі
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.05.2023 10:32
+7 Андрей Ивашкевич
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+5 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар08.05.2023 10:42
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хто друже із здоровим глуздом знає, що збитий/підбитий не дорівнює - знищений.
Вділи каски.