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Успіх ППО не гарантує безпеку на землі, падають уламки ракет і дронів, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців ходити в укриття під час атак росіян, оскільки уламки збитих цілей падають униз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, під час нічної атаки на столицю всі дрони були знищені, однак у місті є пошкодження, які спричинені наслідками протиповітряного бою.

Він зазначив, що будь-яка робота ППО навіть за результату у 100% не гарантує безпеки на землі.

"Треба берегти себе і йти в укриття. Уламки зенітних ракет і дронів падатимуть на землю", - підсумував Ігнат.

Також читайте: Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Це правда. Тому більш ефективними були б удари по установках і повітряних платформах та місцях їхнього базування. Для цього потрібна далекобійна зброя. На жаль, наші союзники цього не сприймають поки що. Але якщо не бити по базуванню, то навіть після витіснення кацапів з території України, такі речі вони будуть робити і надалі.
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08.05.2023 10:32
+7
Ось тому зациклюваатись на ППО собі дорожче. Тільки масове виробництво своїх ракет з хорошою дальністю зупинить рашистські ракетні атаки.
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08.05.2023 11:12
+5
"Україна - визнана у світі космічна держава. Вона належить до числа провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підприємств та значна кількість малих та середніх підприємств-розробників і незалежних науково-дослідних лабораторій."
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08.05.2023 10:42
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08.05.2023 10:19 Відповісти
Хто дружить з фізикою, як могли уламки впасти не зверху, а як на фото у новині - перпендикулярно до будинку?
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08.05.2023 10:22 Відповісти
под малым углом
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08.05.2023 10:29 Відповісти
Подивіться відео збиття нашого Байрактара , там видно траекторію падіння його уламків , тод тут щось подібне...
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08.05.2023 10:31 Відповісти
мог взорваться при падении как раз напротив балкона
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08.05.2023 10:33 Відповісти
бред собачий он мог только уже подбитый(горевший) залететь на балкон или врезаться в него еще целым
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08.05.2023 12:57 Відповісти
Кто дружит с физикой, знает, что такое баллистическая траектория.
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08.05.2023 10:46 Відповісти
Эту дружить із фізикою знає що таке інерція.

хто друже із здоровим глуздом знає, що збитий/підбитий не дорівнює - знищений.
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08.05.2023 11:01 Відповісти
Легко можу пояснити. Об'єкт ( дрон ) рухався горизонтально у повітрі до зіткнення з ракетою ППО і вибуху. Тому його уламки теж мають не лише вертикальну швидкість падіння, а і горизонтальну швидкість руху. Крім того , сам по собі вибух розкидує уламки в усі сторони від епіцентру вибуху.
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08.05.2023 11:04 Відповісти
носили маски , а теперь носим Каски , Я на Рынок без Каски не хожу
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08.05.2023 10:28 Відповісти
Зняли маски,
Вділи каски.
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08.05.2023 11:04 Відповісти
ты сначала мозг купи, а то каска может и не поналдобится.
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08.05.2023 12:58 Відповісти
Це правда. Тому більш ефективними були б удари по установках і повітряних платформах та місцях їхнього базування. Для цього потрібна далекобійна зброя. На жаль, наші союзники цього не сприймають поки що. Але якщо не бити по базуванню, то навіть після витіснення кацапів з території України, такі речі вони будуть робити і надалі.
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08.05.2023 10:32 Відповісти
"Україна - визнана у світі космічна держава. Вона належить до числа провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підприємств та значна кількість малих та середніх підприємств-розробників і незалежних науково-дослідних лабораторій."
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08.05.2023 10:42 Відповісти
Це зрозуміло. І правильно. Але ж нарід вибраа те, що зараз є. І зрештою не думаю, що шось вітчизняне було б краще, ніж вже випробуваний ATACAMS.
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08.05.2023 13:08 Відповісти
Може і не кращі. Але краще реально мати свої Нептун, Грім, або Вільху, які є можливість виробляти. Все впирається у бажання зеленої влади перемогати у цій війні і вкладати гроші у виробництво, а не яйця і телемарафони. Ніж віртуально мріяти про ATACAMS ,який нам ніхто поки що не збирається давати.
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08.05.2023 13:42 Відповісти
Я ьесь писав, що не краще мати своє? Тільки ви не гірше за мене знаєте що у 2019 році зелені зарубали ракетну програму і припинили фінансування не лише виробництва ракет, але й будь-якого озброєння.
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08.05.2023 15:38 Відповісти
А шо, здатися зеленим? А може всеж таки гавкати на владу, тиснути, щоб вони почали шось робити? По перемоги нам не бачити ,якщо не почнемо свої ракети виробляти
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08.05.2023 17:10 Відповісти
Поки що тільки і залишається гавкати. Доки воєнний стан. І проводити просвітницьку діяльність між рибками гуппі зеленого кольору. Хоча ті рибки - такв гуппі, ну такі вже гуппі.
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08.05.2023 18:45 Відповісти
а-ха)) ну ты и клоун зеленый - и тут "союзники" виноваты
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08.05.2023 12:59 Відповісти
😁 Ви тут новий? Ще року нема після реєстрації? І заходите сюди не часто? Тому і пишете дурню! Я такий самий зелпний, як ви - блідо-голубий.
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08.05.2023 13:05 Відповісти
Ось тому зациклюваатись на ППО собі дорожче. Тільки масове виробництво своїх ракет з хорошою дальністю зупинить рашистські ракетні атаки.
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08.05.2023 11:12 Відповісти
счас за пару недель наклепаем сто штук и как шмальнем..
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08.05.2023 13:05 Відповісти
Вже рік як клепати треба, але де гроші взяти, коли яйця дорогі. По 17-цять б-дь.
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08.05.2023 22:06 Відповісти
це не дивно бо навіть прискорювач зенітної ракети має десь впасти...
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08.05.2023 11:37 Відповісти
 
 