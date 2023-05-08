Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних, ще 28 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, стратегічна та тактична авіація) здійснено обстріли 127 населених пунктів, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Попередньо 3 особи загинуло та 28 поранено.

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