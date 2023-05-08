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Новини За кордоном
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миротворці (615) Придністров'я (370)

Невизнане Придністров’я просить Росію збільшити кількість "миротворців" нібито через зростання ризиків безпеки, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

приднестров'я

Представник Придністров’я у РФ Леонід Манаков вважає збільшення кількості військових виправданим "з урахуванням зростання ризиків безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.

Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами РФ в Придністров’ї

За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуваннях проти Придністров'я".

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+38
Залужный скоро вам пришлет миротворцев, твари
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08.05.2023 11:22
+28
Українські військові дуже гарні миротворці. Заспокоюсь усіх. Навіки.
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08.05.2023 11:23
+21
Бойові "шахтарі" ДНР і ЛНР вже копають під землею транспортний коридор для кацапських літаків від Білорусі і Криму до Придністров'я. Скоро полетять.
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08.05.2023 11:25
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ага а как они увеличат ?
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08.05.2023 11:21 Відповісти
Бойові "шахтарі" ДНР і ЛНР вже копають під землею транспортний коридор для кацапських літаків від Білорусі і Криму до Придністров'я. Скоро полетять.
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08.05.2023 11:25 Відповісти
Миротворцепровід?
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08.05.2023 11:29 Відповісти
Дохлокацапопровід.
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08.05.2023 11:32 Відповісти
мобиков наберут из местных
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08.05.2023 11:28 Відповісти
Там вже давно нема з кого набирати. Усе активне населення, особливо чоловіча частина, давно виїхала за межи Придністров'я. Уся молодь тікає на навчання і роботу до Одеси і Молдови, на останніх курсах усі поголовно отримують українські чи молдовські паспорти і назад вже не повертаються. Усе активне працездатне населення давно працює або в Україні або в кацапії. За тридцять років чисельність населення скоротилась з 715 тисяч до 438 тисяч, більшість населення віком за 55 років, так що, нема там з кого набирати мобиків. ПМР - вимираючий деприсивний регіон, який існує завдяки фінансової підтримці (пенсії, соцвиплати) мордору і боргів (електроенергія, газ, нафтопродукти) перед Молдовою. Мордор поставки енергоносіїв здійснює до ПМР, а розрахунки вимагає від Молдови. Тепер там руїна, яку їм приніс "рюзькій мір".
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08.05.2023 11:52 Відповісти
Да не наберут
все сбежали
в начале войны карлик пытаться организовать мобилизацию в загоне Приднестровья
пришли два алкаша залитых боярышником в военкомат
остальные попрятались или свалили на правую сторону Днестра в Молдову или даже на одесскую область
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08.05.2023 13:47 Відповісти
Треба писати в Одеську область, молдаване. А в решті ти маєш рацію - "на правий бік Дністра в молдову", бо лівий бік Дністра - то не молдова.
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09.05.2023 17:42 Відповісти
Дайте грошей! - це значить... а грошей - катма...
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08.05.2023 11:29 Відповісти
Наберут из местных жителей. У них по 3-4 паспорта. Но граждане рф пока могут вьезжать в Молдову, даже на проросийские митинги.
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08.05.2023 11:30 Відповісти
Мені незрозуміло як вони мають туди потрапити ?
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08.05.2023 11:30 Відповісти
Грунтовими водами... Вагнера на підпливі)))
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08.05.2023 11:32 Відповісти
Літаком в Туреччину, з Туреччини в Кишинів, а далі автобусами в Придністров'я.
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08.05.2023 11:33 Відповісти
Орки які у лютому 2022 напали на нас з бєларасєі нарешті під час повені у квітні 2023 добралися до Києва... з ґрунтовими водами
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08.05.2023 11:47 Відповісти
На батуті
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08.05.2023 17:09 Відповісти
Залужный скоро вам пришлет миротворцев, твари
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08.05.2023 11:22 Відповісти
А ведь могло Приднестровье жить нормально и спокойно, но нет - позвали рашу-парашу
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08.05.2023 11:22 Відповісти
Немає ніякого «приднєстровья». Є окупована частина Молдови рашистською **********. Колаборанти просять збільшити кількість гауляйтері
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08.05.2023 18:03 Відповісти
Українські військові дуже гарні миротворці. Заспокоюсь усіх. Навіки.
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08.05.2023 11:23 Відповісти
Йому б за евакуацію думати , а він ... Не розходьтесь там далеко від складів
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08.05.2023 11:24 Відповісти
Ви новину читали? Він живе на росії в якості "представника" придністров'я.
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08.05.2023 11:40 Відповісти
А ви читали? Представник Придністров'я у РФ не означає що він знаходиться на території росії , хоча впевнений що він там 100% але про це в статті не говориться
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08.05.2023 11:47 Відповісти
Значить вже з кимось домовились про переміщення. Що там зєрмаки скажуть з цього приводу?
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08.05.2023 11:24 Відповісти
чушь не неси
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08.05.2023 11:26 Відповісти
це-називається "рибальство" ..зробити вкид наживки,щоб хтось клюнув..а якщо клюнуть то ,велика вірогідність ,що ціла купка рибок підпливе на наживку.
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08.05.2023 11:31 Відповісти
Час покаже, хто що несе.
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08.05.2023 11:32 Відповісти
кто такой Час ?
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08.05.2023 11:34 Відповісти
Може Чаус
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08.05.2023 12:56 Відповісти
кудой , через Зимбабве ?
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08.05.2023 11:24 Відповісти
Цікаво як? З допомогою телепорта АНАЛОговнєтного?
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08.05.2023 11:25 Відповісти
Макрон, Шольц, Сунак: 40 европейских лидеров подтвердили приезд на саммит в Кишинев
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08.05.2023 11:28 Відповісти
Яким саме чином? Через туннель?
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08.05.2023 11:30 Відповісти
Який нижче поперека?! 😏
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08.05.2023 11:33 Відповісти
закинуть через сандуманду, а як то приднєстров'я живе...
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08.05.2023 11:32 Відповісти
Грибы щи окрошка и брюквы немножко
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08.05.2023 11:37 Відповісти
добре но...)))
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08.05.2023 11:44 Відповісти
Курс валют 8 мая: гривня начала неделю укреплением к доллару
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08.05.2023 11:32 Відповісти
Бачу багато цікавляться, як туди попадуть "миротворці", а так, що наприклад зараз ходять регулярні автобуси Харків-Москва, і нічого. Думаєте автобус Тирасполь-Москва це щось неможливе? Не кажучи про набір місцевих дегенератів, воїнів, солдат.
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08.05.2023 11:36 Відповісти
и танки автобусами можна
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08.05.2023 11:39 Відповісти
смотрел - Харьков - Стамбул есть , Москвы нету
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08.05.2023 11:42 Відповісти
Думав-думав і вирішив посилання не розміщувати, не робити рекламу, але знайти неважко, ідуть на Латвію, а потім в Рашку. Схоже ті самі, що організовували рейси Лугандон-Харків.
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08.05.2023 11:56 Відповісти
миссия невыполнима.......................................так что дрочите *************** свинособаки.......
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08.05.2023 11:40 Відповісти
Молдова не может заблокировать Приднестровье, т.к. там стоит ТЭС, которая даёт 90% электричества для Молдовы. А так, по идее, эту "границу" молдаванам надо полностью перекрывать
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08.05.2023 11:43 Відповісти
Вики - Кишинёвская ТЭЦ-1Кишинёвская ТЭЦ-2
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08.05.2023 11:47 Відповісти
приднестровской нет
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08.05.2023 11:49 Відповісти
когда звиздеть перестанешь ?
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08.05.2023 11:50 Відповісти
ну так почитай что-то кроме русской википедии, например

https://nokta.md/sdelka-po-gazu-i-**************-s-pridnestrovem-komu-skolko-i-pochjom-razbor-nokta/

Да, про 90% это я загнул, но дохрена однозначно.

За декабрь Молдова закупит у станции 204 тыс. МВт электроэнергии - это составляет свыше 53% всего потребления на правом берегу - по цене в $73/МВт*ч.
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08.05.2023 12:01 Відповісти
вы даете старые данные за 2022 г ,это как его - валюнтаризм
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08.05.2023 12:08 Відповісти
а вы за какой год дали данные в русской википедии? за 60-е или когда там открыли те ТЭЦ?
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08.05.2023 12:09 Відповісти
23
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08.05.2023 12:19 Відповісти
там ГРЭС , а не ТЭС
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08.05.2023 12:30 Відповісти
это одно и тоже
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08.05.2023 12:37 Відповісти
Молдова отримує електрику з Новодністровської ГЕС з Чернівецької області, тому коли москалі влучили в Новодністровськ, в Молдові виключилось світло.
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08.05.2023 13:57 Відповісти
його не треба блокувати, його треба лише наважитися зачистити від каціпні. там навіть 3 дні не знадобиться, як для Києва, вистачить 3 годин. головне перестати сцятися.
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08.05.2023 13:00 Відповісти
Україна пропонувала Молдові свою допомогу у ліквідації цього злочиного анклаву мордору, але молдовський уряд відмовився "звернутись з проханням про допомогу". Виходячи з того, що увесь цивілізований світ визнає ПМР територією Молдови, росташування наших військ у Придністров'ї різні мордори, кацапи, мад'яри, серби та ************* з Тайожного Союзу, тут же в ООН оголосили б агресією України проти незалежної Молдови. Там ще декілька десятків азіатських та африканських країн, на чолі з Китаєм, підняли б такий гавкіт! Воно нам треба? Ось як тільки мордор остаточно здується, Молдова запросить на свою територію "українських миротворців" і питання буде вирішене дуже швидко. Нагадаю, Придністров'я, у своєму найширшиму місці, з нашої території може прострілюватись наскрізь звичайною ствольною артилерією, там нема потреби у застосувані ракет і авіації. Так що, треба виходити з реалій що мордорівські війська у Придністров'ї вже перебувають у оточенні наших військ, а склади і бази забеспечення знаходяться на відстані мінометного пострілу з українського кордону. Це чудово розуміють у кацапському Генштабі і тому ніякої допомоги придністровським придуркам не буде. Кацапи це бідолашне Придністров'я "поматросілі і бросілі".
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08.05.2023 13:35 Відповісти
Со сточными водами несомненно приплывут миротворцы....кстати не плохой щелчек по носу русне малой кровью это зачистка приднестровья...
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08.05.2023 12:09 Відповісти
до євротолерастів це ніяк не дійде. вірніше воно то дійшло, але вони поки ссуться.
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08.05.2023 12:56 Відповісти
Ці "миротворці" вже всі здохли, або здохнуть у найближчій час.
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08.05.2023 12:18 Відповісти
Микухо- Маклай Придністровський покаже їм карту кудою можна пройти проїхати
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08.05.2023 12:21 Відповісти
Як кажуть у Одесі - "А кудой, а?"...
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08.05.2023 12:27 Відповісти
А "миротворці" в Придністров'я під землею пробиратися будуть?

Чи ЗЄ забезпечить їм вільний коридор, як вагнерівцям?
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08.05.2023 12:42 Відповісти
цікаво подивитися, як кацапи будуть копати підземний хід під Чорним морем, щоби прислати "миротворців".
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08.05.2023 12:55 Відповісти
450 "миротворців", та їх вінницька тероборона знесе за день.
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08.05.2023 13:58 Відповісти
Цікаво, як Майя Санду відреагує на молдавський аналог "Путенвведі"???
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08.05.2023 15:33 Відповісти
запретит ввоз нашей сельхоз продукции
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08.05.2023 23:18 Відповісти
Санду ну хоть сделай что ни будь, самой не стыдно это терпеть.
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08.05.2023 16:51 Відповісти
Цей апендикс русні потрібно розмазати і закрити питання.По факту там діє влада бандитів.
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08.05.2023 17:44 Відповісти
 
 