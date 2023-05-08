Невизнане Придністров’я просить Росію збільшити кількість "миротворців" нібито через зростання ризиків безпеки, - росЗМІ

Представник Придністров’я у РФ Леонід Манаков вважає збільшення кількості військових виправданим "з урахуванням зростання ризиків безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.

Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.

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За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуваннях проти Придністров'я".