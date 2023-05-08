Невизнане Придністров’я просить Росію збільшити кількість "миротворців" нібито через зростання ризиків безпеки, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представник Придністров’я у РФ Леонід Манаков вважає збільшення кількості військових виправданим "з урахуванням зростання ризиків безпеки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.
"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.
Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.
За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуваннях проти Придністров'я".
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все сбежали
в начале войны карлик пытаться организовать мобилизацию в загоне Приднестровья
пришли два алкаша залитых боярышником в военкомат
остальные попрятались или свалили на правую сторону Днестра в Молдову или даже на одесскую область
дегенератів, воїнів, солдат.
https://nokta.md/sdelka-po-gazu-i-**************-s-pridnestrovem-komu-skolko-i-pochjom-razbor-nokta/
Да, про 90% это я загнул, но дохрена однозначно.
За декабрь Молдова закупит у станции 204 тыс. МВт электроэнергии - это составляет свыше 53% всего потребления на правом берегу - по цене в $73/МВт*ч.
Чи ЗЄ забезпечить їм вільний коридор, як вагнерівцям?