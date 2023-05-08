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війна (56544) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503) Череватий Сергій (165)

У Пригожина немає "снарядного голоду", він намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" не відповідають дійсності, його головна проблема - постійне знищення "вагнерівців" та неможливість поповнення особового складу.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає жодного снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Може, трохи зменшили їм "пайку" снарядну, але там більш ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях", - сказав він.

За словами речника, на Бахмутському та Лимано-куп'янському напрямках ворог за добу використовує понад 25 тис. снарядів.

"Головне, чим викликані заяви Пригожина - він узяв на себе військові зобов'язання, неспроможний їх виконати, зокрема зі взяття Бахмуту. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема - постійне знищення особового складу нашими військовими та неможливість їх заповнити", - пояснив Череватий.

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Він зазначив, що російські окупанти, як і раніше, намагаються взяти Бахмут.

"29 бойових зіткнень сталося за цю добу на напрямку. 415 разів ворог завдав удару зі стовбурової та реактивної артилерії за нашими позиціями, 6 авіанальотів сталося", - сказав Черевий.

У ЗСУ повідомили, що за добу 124 окупанти в боях було знищено, 164 отримали поранення.

"Також підбито ворожий танк Т-62, 2 станції радіоелектронної боротьби "Стриж" та 5 складів з боєприпасами", - підсумував спікер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
100 % ніякого голоду. Насипають так, що земля гуде, і постійно.
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08.05.2023 11:34
+7
"Нарядный голод" - ПРИГОЖИН обратился к пУТИНУ 😁 [Пародия]

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08.05.2023 11:46
+4
В Пригожина тільки один голод - трупний...
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08.05.2023 11:38
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100 % ніякого голоду. Насипають так, що земля гуде, і постійно.
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08.05.2023 11:34 Відповісти
В Пригожина тільки один голод - трупний...
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08.05.2023 11:38 Відповісти
щоб Прігожін сидів в Бахмуті і не рипався ,щей тік-токери на підмогу хочуть кинути.
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08.05.2023 11:40 Відповісти
Головне шоб в нас не було снарядного голоду -- якого хера я маю переживати за пригожина .
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08.05.2023 11:44 Відповісти
Касапу вірити - себе наїпати.
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08.05.2023 11:47 Відповісти
Так і скажи що обісрався, а то штани, штани...
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08.05.2023 11:49 Відповісти
Украина не воюет с Пригожиным или Кадыровым,а воюет с руцкими свиньями.
Прекратите эту Кремлёвскую пропаганду про хороших руцьких расспостранять.
Они не бомбят с самолётов,не пускают ракеты, не вербуют агентов в Украине Они всего лишь малая часть этой войны.
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08.05.2023 11:51 Відповісти
Враховуючи який той пригожин триндун навіть немає сумнівів.
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08.05.2023 12:02 Відповісти
опущенный пятух из санкт-****** что-то сильно разкукарехалси…

похоже на то, что его скоро уже ощипают.))
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08.05.2023 12:37 Відповісти
25'000 grenades ....
1'000 per hour
170 per minute

What do they want to achieve with such numbers ?

When Avdiivka / Taurus / Vughledar
gets 400 grenades a day shot at,

Backmuth+Kremmina will have gotten a 1'000
per day at maximum.
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08.05.2023 13:11 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

Дивно,чому пропаГандони Арестович та Подоляк не коментують наслідки чергової ночі,,снаряд голоду"ворога у Бахмуті та по всій лінії війни?Шо ви,посони,змінили платівку чи язикі в ОПі?!Розкажіть народу про ,голод"І краше-з руїн Бахмуту,без охорони навколо,посеред виживших бійців.
Як і ворог їб....ть все живе і неживе,снарядним голодом"фосфором,магнієм випалює та витравлює наших захисників
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08.05.2023 13:31 Відповісти
"он пытается оправдать неспособность захватить Бахмут"

Я думаю, что НЕ В ЭТОМ дело...

Я думаю, что он надеется выжить в банке с пауками, НО готовится к тому, что если его не грохнет власть, а посадит в тюрьму...

То он не хочет туда возвращаться в касту опущенных петухов ( из которой вышел)! Своими воплями он забивает себе место среди тюремных "авторитетов"...
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08.05.2023 13:35 Відповісти
какая отвратительная рожа (с)
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08.05.2023 15:18 Відповісти
Звик кожані снаряди ковтати ось і ниє що мало.
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08.05.2023 16:09 Відповісти
 
 