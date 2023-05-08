У Пригожина немає "снарядного голоду", він намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут, - Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" не відповідають дійсності, його головна проблема - постійне знищення "вагнерівців" та неможливість поповнення особового складу.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Немає жодного снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Може, трохи зменшили їм "пайку" снарядну, але там більш ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях", - сказав він.
За словами речника, на Бахмутському та Лимано-куп'янському напрямках ворог за добу використовує понад 25 тис. снарядів.
"Головне, чим викликані заяви Пригожина - він узяв на себе військові зобов'язання, неспроможний їх виконати, зокрема зі взяття Бахмуту. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема - постійне знищення особового складу нашими військовими та неможливість їх заповнити", - пояснив Череватий.
Він зазначив, що російські окупанти, як і раніше, намагаються взяти Бахмут.
"29 бойових зіткнень сталося за цю добу на напрямку. 415 разів ворог завдав удару зі стовбурової та реактивної артилерії за нашими позиціями, 6 авіанальотів сталося", - сказав Черевий.
У ЗСУ повідомили, що за добу 124 окупанти в боях було знищено, 164 отримали поранення.
"Також підбито ворожий танк Т-62, 2 станції радіоелектронної боротьби "Стриж" та 5 складів з боєприпасами", - підсумував спікер.
Будь ласка, зачекайте...
Прекратите эту Кремлёвскую пропаганду про хороших руцьких расспостранять.
Они не бомбят с самолётов,не пускают ракеты, не вербуют агентов в Украине Они всего лишь малая часть этой войны.
похоже на то, что его скоро уже ощипают.))
1'000 per hour
170 per minute
What do they want to achieve with such numbers ?
When Avdiivka / Taurus / Vughledar
gets 400 grenades a day shot at,
Backmuth+Kremmina will have gotten a 1'000
per day at maximum.
@uspenovka19632
Дивно,чому пропаГандони Арестович та Подоляк не коментують наслідки чергової ночі,,снаряд голоду"ворога у Бахмуті та по всій лінії війни?Шо ви,посони,змінили платівку чи язикі в ОПі?!Розкажіть народу про ,голод"І краше-з руїн Бахмуту,без охорони навколо,посеред виживших бійців.
Як і ворог їб....ть все живе і неживе,снарядним голодом"фосфором,магнієм випалює та витравлює наших захисників
Я думаю, что НЕ В ЭТОМ дело...
Я думаю, что он надеется выжить в банке с пауками, НО готовится к тому, что если его не грохнет власть, а посадит в тюрьму...
То он не хочет туда возвращаться в касту опущенных петухов ( из которой вышел)! Своими воплями он забивает себе место среди тюремных "авторитетов"...