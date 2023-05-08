Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 3 травня зросла до 24. Вранці у лікарні померла 54-річна жінка, - ОВА

У лікарні померла 54-річна жінка, яка дістала важкі травми внаслідок обстрілу.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох… Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня.



Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 травня російські загарбники обстріляли Херсон. Станом на 4 травня було відомо про 23 загиблих та 46 поранених.

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