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Ракетні удари по Одещині: тіло охоронця складу знайшли під руїнами, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,одещина,одеська

Внаслідок влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури на Одещині загинув охоронець складу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Охоронець складу де було влучання ворожої ракети, загинув. Його тіло знайшли під руїнами...", - зазначив Братчук. 

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.

Також читайте: Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Ще на початку повномасштабного нападу рашистів на Україну у Одесі такою ж ракетою був нанесений удар по складу магазину "Ашан" та "JYSK" у ТРЦ "Рів'єра". Тоді роССійські нацисти також писали про "знищення складу з ************", а горіла рослинна олива, ганчір'я, меблі, білизна і т.п., і теж загинули деякі з охоронців. Отакі вони "військові цілі" рашистів!!!
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08.05.2023 11:49
+1
Опять воздушная тревога.
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08.05.2023 12:00
+1
На этот раз - фейковая. Миг-31 просто взлетел.
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08.05.2023 12:24
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Рашисти землю будуть гризти за Одесу...
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08.05.2023 11:44 Відповісти
Ну як же Труханова вони не даремно проштовхували сюди !
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08.05.2023 12:03 Відповісти
хрен собачий они будут грызты
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08.05.2023 12:54 Відповісти
Ще на початку повномасштабного нападу рашистів на Україну у Одесі такою ж ракетою був нанесений удар по складу магазину "Ашан" та "JYSK" у ТРЦ "Рів'єра". Тоді роССійські нацисти також писали про "знищення складу з ************", а горіла рослинна олива, ганчір'я, меблі, білизна і т.п., і теж загинули деякі з охоронців. Отакі вони "військові цілі" рашистів!!!
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08.05.2023 11:49 Відповісти
Охорона не покидає підприємство під час тривоги .за це доплат немає і ніхто за це не відповідає а людину вбило ...чистой води комерція .
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08.05.2023 11:59 Відповісти
там подвалы должны быть
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08.05.2023 12:20 Відповісти
Опять воздушная тревога.
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08.05.2023 12:00 Відповісти
ага , у Меня гудит
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08.05.2023 12:13 Відповісти
поставил в телефон и сразу выбросил , для этого есть Телеграм
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08.05.2023 12:14 Відповісти
телеграм это фсб-шная шняга - "отличный выбор"
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08.05.2023 12:55 Відповісти
На этот раз - фейковая. Миг-31 просто взлетел.
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08.05.2023 12:24 Відповісти
не пишут что к Нам летит ?
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08.05.2023 12:15 Відповісти
Пока что ничего не собирается. Просто кошмарят Мигом 31м.
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08.05.2023 12:28 Відповісти
Труханова выпустили и сразу бомбежка Одессы , совпадение - не думаю
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08.05.2023 12:17 Відповісти
 
 