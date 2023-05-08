Глава Єврокомісії фон дер Ляєн завтра відвідає Київ та зустрінеться із Зеленським

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 9 травня, прибуде в Україну з нагоди Дня Європи.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться в повідомленні.

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