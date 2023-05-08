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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн завтра відвідає Київ та зустрінеться із Зеленським
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 9 травня, прибуде в Україну з нагоди Дня Європи.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Сергей Агапов cfe57e3a
показати весь коментар08.05.2023 13:55
+4 Alex Sav 8157c114
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+3 albano miner
показати весь коментар08.05.2023 14:04
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