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Новини Політика України
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Єврокомісія (945) Зеленський (17459) фон дер Ляєн Урсула (523)

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн завтра відвідає Київ та зустрінеться із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 9 травня, прибуде в Україну з нагоди Дня Європи.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділяє Україні 1,5 млрд євро у рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги, - фон дер Ляєн

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Знову буде радити звільнити Татарова, Гетманцева, та інших покидьків?
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08.05.2023 13:55
+4
послухае мурку на роялі
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08.05.2023 13:53
+3
подяка сміливій та послідовній Урсулі фон дер Ляєн за підтримку Українців
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08.05.2023 14:04
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послухае мурку на роялі
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08.05.2023 13:53 Відповісти
Знову буде радити звільнити Татарова, Гетманцева, та інших покидьків?
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08.05.2023 13:55 Відповісти
не забудьте включить тревогу в тот момент когда она приедет...
а мы снова поржем
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08.05.2023 13:59 Відповісти
А це вже цікаво! При можливих обстрілах...
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08.05.2023 14:00 Відповісти
подяка сміливій та послідовній Урсулі фон дер Ляєн за підтримку Українців
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08.05.2023 14:04 Відповісти
♥️♥️♥️
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08.05.2023 14:19 Відповісти
президенты Казахстана и Кыргызстана едут праздновать на парад в страну-агрессор, убивающую украинцев
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08.05.2023 14:54 Відповісти
 
 