На таврійському напрямку за добу 428 обстрілів. Ворог втратив 25 одиниць озброєння та понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

"Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував нас, успіху не мав, відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 428 обстрілів.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 752 вогневі завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На таврійському напрямку за добу зафіксовано 403 обстріли. Окупанти втратили понад роту вбитими та пораненими, - Тарнавський

"Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 одиниці БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, броньована ремонтно-евакуаційна машина та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".