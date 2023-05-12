Науседа про Вільнюський саміт НАТО: Необхідні кроки, які наблизять Україну до Альянсу

Під час наступного саміту НАТО у Вільнюсі важливо зробити кроки, які наблизять Україну до євроатлантичної архітектури безпеки.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю для El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на питання щодо своїх очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі, Гітанас відзначив амбітність порядку денного. За словами президента, сторони порушать низку важливих питань, серед яких:

- виконання домовленостей, які були досягнуті минулого року в Мадриді щодо операції "Посилена передова присутність" в країнах Балтії. За словами Науседи, операція має важливе значення, оскільки слугуватиме стримуючим фактором для імперіалістичних амбіцій Росії;

- зобов'язання щодо витрат на оборону. Науседа зауважив, що показник витрат у 2% ВВП слід розглядати як нижню, а не верхню межу.

"Якщо ми хочемо збільшити виробничі потужності оборонної промисловості й продовжувати постачати зброю в Україну, як ми це робили до цього часу, військові витрати повинні бути збільшені", - додав президент.

Водночас Науседа зауважив, що на Вільнюському саміті необхідно зробити кроки, які наблизять Україну до НАТО.

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"Це не означає, що будуть прийняті рішення про майбутнє членство, але це означає, що мають бути зроблені кроки, які дадуть чіткий сигнал Києву, що ми докладемо необхідних зусиль для того, щоб максимально наблизити їх до НАТО", - пояснив він.