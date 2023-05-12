Зеленський провів засідання Ставки: Підрозділи Сирського зупинили та відкинули ворога на деяких напрямках

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" - також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - зазначив Зеленський.

За його словами, також були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - резюмує Зеленський.

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