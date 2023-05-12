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Зеленський провів засідання Ставки: Підрозділи Сирського зупинили та відкинули ворога на деяких напрямках

ставка,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" - також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - зазначив Зеленський.

За його словами, також були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - резюмує Зеленський. 

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Кожен напрямок оборони є важливим, не маємо права на слабкі місця

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Сирський Олександр (602) Тарнавський Олександр (277) Ставка (135)


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Топ коментарі
+58
Що з Романом Червінським?
Де ***** Баканов?
Чого Верещук з Єрмаком ще не сидять за розмінування Чонгару?
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12.05.2023 12:49
+54
он воно як! у нас вже є "підрозділи Сирського"... Оманський віслюк вже армію ділить на іменні підрозділи?? взагалі мерзота від безкарності края загубила. Так що з цього моменту можна вводити термін Збройні Сили Залужного? Чи ета другоє?
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12.05.2023 12:51
+45
Ясно все. Ворога відкидає Сирський ,а яйця по 17 грн. купує Залужний
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12.05.2023 12:49
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а кацапен газетен написали что бубачка ареставал и сырского и залужного и вообще капец всу через 1-2 дня,так как некому командовать будет....пределу тупости кацапья просто нет,черная дыра ,космос....
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12.05.2023 12:47 Відповісти
Жах , мертвих заарештував ? вони ж казали що Залужний і Сирський мертві
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12.05.2023 12:51 Відповісти
Від укронацистів всього можна очікувати...
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12.05.2023 13:22 Відповісти
какдиров взагалі обіцяв Бандеру заарештувати
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12.05.2023 15:36 Відповісти
Провів засідання Ставки на "півставки..."
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12.05.2023 12:47 Відповісти
Підрозділи Сирського... - Сказано так, наче він штурмовою бригадою командує, або полком.
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12.05.2023 12:49 Відповісти
БАТАЛЬОНОМ!
ЗЕлёный подонок начал вбивать клин между командование ВСУ. Тварь конченная думает только о своей шкурке, жопе и офшорах.
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12.05.2023 13:52 Відповісти
Може підрозділи під керівництвом генерала Сирського? Чи в нього приватна армія?
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12.05.2023 12:49 Відповісти
Ясно все. Ворога відкидає Сирський ,а яйця по 17 грн. купує Залужний
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12.05.2023 12:49 Відповісти
Що з Романом Червінським?
Де ***** Баканов?
Чого Верещук з Єрмаком ще не сидять за розмінування Чонгару?
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12.05.2023 12:49 Відповісти
И как продвигается следствие по гибели министра МВС Монастырского? Какой то там дух не хороший..., как будто бы была утечка о том, что наш цар "уже нацарствовал" на сапоги... Предварительные итоги этого следствия должны были бы быть оглашены ой как давно...
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12.05.2023 13:04 Відповісти
он воно як! у нас вже є "підрозділи Сирського"... Оманський віслюк вже армію ділить на іменні підрозділи?? взагалі мерзота від безкарності края загубила. Так що з цього моменту можна вводити термін Збройні Сили Залужного? Чи ета другоє?
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12.05.2023 12:51 Відповісти
Це він так просовує на місце Залужного людину д'єрмака !
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12.05.2023 13:09 Відповісти
Може б погуглили спочатку, якщо дупля не бʼєте? Сирський - командувач ОК "Схід", у зоні відповідальності якого проводиться ця операція.
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14.05.2023 00:16 Відповісти
ух ты вовка уже руководит уровнем бат рота во буанапартий
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12.05.2023 12:51 Відповісти
Посони, я Напольйон.
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12.05.2023 12:51 Відповісти
Важлива доповідь міністра резнікова

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12.05.2023 12:52 Відповісти
Зате банківськи ячейки від діамантів просто пре.
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12.05.2023 12:56 Відповісти
в самосвал накидали, потом взвесили и на выгрузку?
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12.05.2023 13:23 Відповісти
За тех процесс ищи сам, яйца оптом покупаются на вес. Хоть ты утрись.
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12.05.2023 13:38 Відповісти
техпроцесс создавали полгода вместе. А почему сразу скрывали техпроцессы, утёртый?
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12.05.2023 14:00 Відповісти
Не путай , тупі не вони, а ті тупорилі ,які привели зелене лайно до влади.
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12.05.2023 13:26 Відповісти
Цукерок більше дали? А мову вивчити ніяк? Бо даже "боти тупі" українською пишуть. Твої роботодавці схибили , бо у душі москалі .
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12.05.2023 13:50 Відповісти
А що там з яблуками та іншим? В ккал. яйця ще підрахуйте
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12.05.2023 13:51 Відповісти
Зачем в калориях яйца считать?
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12.05.2023 13:58 Відповісти
Там розраховані колорії на військового в день в послугі харчування. Буде легше раціон складати, а то хз скільки в тому яйці калорій…
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12.05.2023 14:16 Відповісти
Доки цей балван буде влазити у справи військових?
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12.05.2023 12:53 Відповісти
Поки не буде "на часі".
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12.05.2023 13:02 Відповісти
Піар Сирського вже достав.
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12.05.2023 12:56 Відповісти
офис ЗЕ идиоты если решили играть с амбициями военных и пытается туда свой пятак всунуть как их папани бошки под шапка камандиский вариант сядло летом а зимой под каракуль типо мозги есть аж в наружу лезуть
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12.05.2023 13:00 Відповісти
Сирський Залужного зі своїми підрозділами....якось так...
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12.05.2023 12:59 Відповісти
яка ж це невиліковна ублюдочна тварюка - "підрозділи сирського"...
ница, тупа, дріб'язкова зелена потвора. й що іще дивує - на цьому форумі досі трапляються особини, які наче правильно розставляють коми й без помилок пишуть й при цьому дуже ображаються, коли хтось (як я) бажає, аби зелена істота якомога швидше здохла разом зі своїм дєрьмаком... ось це також дивно...
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12.05.2023 13:01 Відповісти
ти дивись, навіть Залужного згадав....
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12.05.2023 13:02 Відповісти
а шо його згадувати як все зробили "підрозділи Сирського"?
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12.05.2023 13:06 Відповісти
убирают с медиа пространства Залужного что бы бубочку не затьмарив
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12.05.2023 13:02 Відповісти
А яка боротьба на виживання з таким сильним конкурентом, як пес Патрон
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12.05.2023 16:46 Відповісти
Сім кілометрів спаленої та замінованої території, але однаково попіарюсь...
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12.05.2023 13:06 Відповісти
"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках."
------
Я щось не зрозумів? Знову підрозділи під командуванням Сирського - героїчними "надзусиллями зупинили ворога"? То Сирський такий командир що підрозділам під його командуванням потрібні постійні надзусилля?
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12.05.2023 13:10 Відповісти
Эх, если бы этот атом да в мирных целях... Если бы все время, потраченной на ежевечерние "видосо-гундосо" да сложить и использовать его на выполнение своих прямых обязаностей в период 2019-2021 гг...., возможно всего этого и не было. Понимаю, если бы во рту грибы а на языке малина то и в лес бы не ходили....
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12.05.2023 13:14 Відповісти
Людина актор, йому потрібна публіка і слава. Не кожен день дають виступати у парламентах інших країн, то хоча би відосік треба записати
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12.05.2023 13:23 Відповісти
це була малєнькая, но почотная зелена мстя залужному за фото з весілля ))
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12.05.2023 13:19 Відповісти
Підрозділи Сирського-Єрмака?
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12.05.2023 13:23 Відповісти
боже, яке мерзотне, заздрісне, мстиве створіння
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12.05.2023 13:24 Відповісти
Добре,що Сирок зі своїми підрозділами входить в підрозділ Шаптали й Залужного.
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12.05.2023 13:25 Відповісти
..на черзі - штурмові підрозділи Зеленського та асвабадітєлі Дермака
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12.05.2023 13:32 Відповісти
Коли нас видавлювали, то відповідального по Бахмуту днем з вогнем було не знайти.

Коли ми вчора-позавчора провели кілька успішних локальних атак, то вже "Підрозділи Сирського ...".

І як після цього не вірити, що квартал піарить Сирського?
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12.05.2023 13:34 Відповісти
схоже зелені гниди зробили висновки і ліплять з недалекого клоуна ще й військового діяча, нах.
ці гниди ще довго будуть нас водити за носа.
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12.05.2023 13:34 Відповісти
"Підрозділи Сирського"? У Сирського тепер ПВК? 🤔 Може підрозділи ЗСУ?
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12.05.2023 13:37 Відповісти
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12.05.2023 13:43 Відповісти
Маніпуляція у кожній фразі. В подсвідомості пересічного громадянина, залишиться що Сирський - молодець, Залужний - другорядна фігура. Згадка прізвища Залужного поряд з Резныковим, повинна або кинути негативну тінь на Залужного, у того хто знає про оборудки Резнікова, або щоб у тих хто про них не знає, вони сприймались рівнозначно.
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12.05.2023 13:43 Відповісти
А Безугля де?
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12.05.2023 13:45 Відповісти
йій ще коня підковують ... коли якесь місто звільнять , почуємо !!
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12.05.2023 14:00 Відповісти
Добре, що «почув». Лишилося навчиться «заслуховувати». Ну то не все відразу.
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Чим молодець? Тим що 8 млн громадян вигнав із країни? Чи тим, що 50 млрд направив на дороги під час війни, а не на допомогу військовим? А може тим, що вкрав 1000 вагонів з гуманітаркою?
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12.05.2023 14:20 Відповісти
Коли вже військові вправлять мізки цьому недорослю? Воно щось розхоробрилося дуже, військовим-патріотам справи шиє, забув, що його роль маленька - рота роззявляти для промов і робити вигляд, що він керує країною для закордонної спільноти?
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12.05.2023 14:38 Відповісти
Бо останні 4.5 роки всіх зрадників України і кацапських шпигунів клоун тягне в його ОПу
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12.05.2023 16:13 Відповісти
Бо всі зрадники та агентура кацапів сидять в ОП
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12.05.2023 16:15 Відповісти
Гео Лерос: Дякую GM за надані шевроле тахо, вони успішно виконуть бойові завдання на вулицях Києва, та витягують чиновників з ресторанних котлів.
https://twitter.com/i/status/1656948195514101762
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12.05.2023 15:48 Відповісти
Також дякую Гео Лросу за президента! Він каже правильні речі, окрім єдиної - саме його частина роботи привела нам Зе.
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12.05.2023 17:28 Відповісти
Підрозділи Сирського - а чому тоді не підрозділи дерьмака?Це було б правильніше,бо Сирський підпорядковується дерьмаку. Схоже клоуна не на жарт коробить від оборонної діяльності Залужного.
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12.05.2023 16:06 Відповісти
ну так Сирський справді там командує на місці, а Залужний вештається по весіллях і роздає інтерв'ю пресі.

Так хто йому лікар?
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12.05.2023 17:07 Відповісти
Я правильно зрозімів - є підрозділи Сирського? Не ЗСУ, а підрозділи Сирського?!! Це який рід військ? Чи може там не було ЗСУ взагалі, а якісь міфічні підрозділи Сирського?
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12.05.2023 17:24 Відповісти
 
 