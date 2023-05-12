Зеленський провів засідання Ставки: Підрозділи Сирського зупинили та відкинули ворога на деяких напрямках
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" - також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - зазначив Зеленський.
За його словами, також були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.
"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - резюмує Зеленський.
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ЗЕлёный подонок начал вбивать клин между командование ВСУ. Тварь конченная думает только о своей шкурке, жопе и офшорах.
Де ***** Баканов?
Чого Верещук з Єрмаком ще не сидять за розмінування Чонгару?
ница, тупа, дріб'язкова зелена потвора. й що іще дивує - на цьому форумі досі трапляються особини, які наче правильно розставляють коми й без помилок пишуть й при цьому дуже ображаються, коли хтось (як я) бажає, аби зелена істота якомога швидше здохла разом зі своїм дєрьмаком... ось це також дивно...
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Я щось не зрозумів? Знову підрозділи під командуванням Сирського - героїчними "надзусиллями зупинили ворога"? То Сирський такий командир що підрозділам під його командуванням потрібні постійні надзусилля?
Коли ми вчора-позавчора провели кілька успішних локальних атак, то вже "Підрозділи Сирського ...".
І як після цього не вірити, що квартал піарить Сирського?
ці гниди ще довго будуть нас водити за носа.
https://twitter.com/i/status/1656948195514101762
Так хто йому лікар?