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Новини Окуповані території
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Захоплення собору ПЦУ в Сімферополі - злочин проти релігійної свободи, - Держслужба з етнополітики

собор,сімферополь

Захоплення і пограбування окупантами Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України у Сімферополі є злочином проти релігійної свободи.

Про це заявила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це чергова акція з придушення свободи совісті, яку здійснює російська федерація на загарбаних землях. Список вкраденого окупантами майна, знищених ними храмів, ув’язнених за віру, замордованих мирян, викрадених священнослужителів зростає щодня. Абсурдність звинувачень, які висуваються проти віруян, та жорстокість переслідувань давно перевершила радянські взірці", - йдеться в заяві.

Читайте: Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі

В Держслужбі наголосили, що фіксують усі випадки вбивств українських священнослужителів, незаконне позбавлення їх волі, залякування, застосування до них тортур, знущання через релігійні переконання, так само як і знищення храмів, мечетей, синагог і молитовних будинків та пограбування сакральних споруд.

"Жоден з цих випадків не залишиться непокараним, жоден злочинець не уникне відповідальності", - йдеться в заяві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 травня окупанти захопили розташований в Сімферополі Кафедральний собор Православної церкви України.

Автор: 

Крим (14135) Сімферополь (219) ПЦУ (793) Держетнополітики (11)


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а в Украине еще носятся с сектами мп
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12.05.2023 13:10 Відповісти
а про те, що московська пздота в рясах ще в Лаврі і не збирається звідти виходити, то не захоплення? чи про це не можна говорити?
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12.05.2023 13:13 Відповісти
Оскільки Україна, на відміну від росії, сповідує європейські демократичні цінності, релігійні питання ми маємо вирішувати лише цивілізованим шляхом. Рашисти є розбійниками з великої дороги (м'яко сказано), і ми не можемо їх наслідувати, бо ж не хочемо, щоб і до нас у світі було таке ж ставлення як до рашки.
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12.05.2023 13:36 Відповісти
Між іншим нас перевіряють чи ми не утискаємо релігійні громади і, якби ми поводили себе так як росія нам би припинили допомагати з боку ЄС і США.
https://risu.ua/v-********-nemaye-peresliduvan-za-religijnoyu-oznakoyu---predstavniki-vrciro-zustrilis-z-delegaciyeyu-vsesvitnoyi-radi-cerkov_n139321
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12.05.2023 14:29 Відповісти
Эта власть на свободной территории не может навести порядок с РПЦ, а грозится его навести на оккупированной территории с ПЦУ.
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12.05.2023 13:28 Відповісти
Аркадій Пастух рубати з плеча багато розуму не треба , ми , Україна , показуємо всьому світу , що ми толерантна країна і діємо по закону !!! і прийде той час коли вони самі підуть з від ти !!! і цей час не за горами !!!
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12.05.2023 13:35 Відповісти
И как у нас исполняется закон, принятий в декабре 2018 года о переименовании УПЦ МП в РПЦ? Толерантность тоже должна иметь свои границы. А то что не нужно рубить с плеча - согласен. А наша власть ни кует ни мелит, а только языком метелит
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12.05.2023 14:29 Відповісти
Щось не видно під цією новиною трампоботів.

Коли не продовжили договір про оренду одного храму в Лаврі для УПЦ МП, зять Трампа розверещався про утиски вірян в Україні, а як кацапи віджимають храм в ПЦУ - "єто другоє"?
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12.05.2023 14:03 Відповісти
Ломаченко вже там? захищає храм чи ні?
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12.05.2023 17:39 Відповісти
 
 