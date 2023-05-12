Захоплення собору ПЦУ в Сімферополі - злочин проти релігійної свободи, - Держслужба з етнополітики
Захоплення і пограбування окупантами Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України у Сімферополі є злочином проти релігійної свободи.
Про це заявила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це чергова акція з придушення свободи совісті, яку здійснює російська федерація на загарбаних землях. Список вкраденого окупантами майна, знищених ними храмів, ув’язнених за віру, замордованих мирян, викрадених священнослужителів зростає щодня. Абсурдність звинувачень, які висуваються проти віруян, та жорстокість переслідувань давно перевершила радянські взірці", - йдеться в заяві.
В Держслужбі наголосили, що фіксують усі випадки вбивств українських священнослужителів, незаконне позбавлення їх волі, залякування, застосування до них тортур, знущання через релігійні переконання, так само як і знищення храмів, мечетей, синагог і молитовних будинків та пограбування сакральних споруд.
"Жоден з цих випадків не залишиться непокараним, жоден злочинець не уникне відповідальності", - йдеться в заяві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 травня окупанти захопили розташований в Сімферополі Кафедральний собор Православної церкви України.
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