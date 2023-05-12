Питання "зернової угоди" просувається в бік домовленості, - міністр нацоборони Туреччини Акар

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар позитивно оцінив зустріч щодо продовження дії "зернової угоди", яка відбулась у Стамбулі, і відзначив просування до досягнення домовленості у цьому питанні.

Про це повідомляє Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розв'язання питання щодо продовження "зернової угоди" просувається в бік домовленості. Досягнуто рамкової домовленості щодо безпечного повернення шести наших комерційних суден, які перебувають в українських портах, до нашої країни", - сказав Акар.

Міністр нагадав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі понад 30 мільйонів тонн зерна було відправлено до країн, які потребують допомоги.

"Запобігти голоду означає зберегти стабільність", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина сподівається на продовження "Чорноморської зернової ініціативи", - Міноборони

Раніше повідомлялося, що 11 травня у Стамбулі переговори щодо продовження "Зернової ініціативи" завершились без результату.

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після візиту до Москви заявив, що турецька сторона сподівається на продовження дії "зернової угоди" хоча б на два місяці.

Як повідомлялося, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік. Відтак, Росія погрожує зупинити виконання домовленостей з 18 травня.

Для продовження "зернової угоди" Росія вимагає знову підключити "Россєльхозбанк" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.