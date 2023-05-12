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Захарова закликала країни Центральної Азії не надавати інформаційне поле Україні: Гарантом безпеки регіону є тільки Росія

захарова

Представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала "дружні країни" Центральної Азії не надавати інформаційне поле для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Наприкінці квітня Єрмак опублікував статтю на азербайджанському порталі haqqin.az.

"Між Україною та державами Центральної Азії набагато більше спільного, ніж здається. ... Москва послідовно втручається в інтеграційні процеси всередині регіону, щоб зберегти багаторічну роль арбітра. Це не що інше як продовження імперської практики проведення кордонів без урахування етнічних карт", - йдеться в матеріалі глави ОП.

Єрмак закликав країни Центральної Азії долучитися до створеної Україною "відкритої платформи реформування міжнародних відносин": "Ми були б вдячні, якби країни Центральної Азії приєдналися до спонсорів нового, більш справедливого та безпечного світового порядку для спільного блага".

Натомість Захарова заявила, що Росії нібито "зразкові відносини з усіма країнами центральноазійського регіону".

"Добре відомі щирі, позбавлені "прихованої повістки" миротворчі зусилля Росії – як самостійні, так і у колективних форматах у Центральній Азії та Закавказзі, зокрема останніми роками. Слід також наголосити на загальновизнаній ролі гаранта безпеки, яку виконують наші військові об'єкти за кордоном на території дружніх держав", - сказала представниця МЗС країни-окупанта.

Вона назвала матеріал Єрмака "дезінформацією": "Автор ... навмисне замовчує те, що Росія – провідний партнер країн ЦА в низці областей, що мають важливе значення для стабільного та сталого розвитку регіону".

"Надання у союзних нам країнах "трибуни" високопоставленому представнику нацистської влади України для перекручування суті наших відносин, звісно, викликає питання. Безумовно, "колективний Захід" не приховує намірів завдати шкоди Росії, використовуючи для цього, у тому числі й пострадянський простір, який він розглядає не як самоцінного партнера, а як ще не цілком освоєний плацдарм для нападок на нашу країну. Адже саме нацистська сутність нинішньої влади, спонсорованої Заходом, підірвала підвалини європейської безпеки. З повагою ставимося до свободи преси. Проте виходимо з того, що інформаційне поле у дружніх нам країнах не може бути місцем для трансляції свідомо хибних та провокаційних вигадок", - сказала Захарова.

Читайте: Путін втрачає контроль над російським інформпростором, у Кремлі точиться внутрішня боротьба - ISW

Автор: 

Азія (81) Захарова Марія (353) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+31
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12.05.2023 13:45
+22
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12.05.2023 13:49
+20
Яке ж воно божевільне... "Гарант безпеки", котрий нападає на все, що бачить (((
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12.05.2023 13:44
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Захарова снова снесла лицо...
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12.05.2023 13:43 Відповісти
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12.05.2023 13:45 Відповісти
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12.05.2023 13:50 Відповісти
Ты миня уважаешь ? Я тебя щас ОСВОБОЖДУ !
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12.05.2023 14:38 Відповісти
Третий стакан бояры был лишним...
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12.05.2023 14:53 Відповісти
Как пишется: Облигация или Аблигация?..
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12.05.2023 16:40 Відповісти
Яке ж воно божевільне... "Гарант безпеки", котрий нападає на все, що бачить (((
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12.05.2023 13:44 Відповісти
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12.05.2023 13:49 Відповісти
Нє, но частково вона має рацію. Якщо додікам з РФ не прийде в голову ще когось захопити - в регіоні буде мир. А поки вони гарантовано отримують п...ди в Україні, то можна гарантувати, що ні на кого більше вони не нападуть.
Яка країна - такий і "гарант миру"..
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12.05.2023 14:54 Відповісти
"Гарантом безпеки від терористів можуть бути лише самі терористи".
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12.05.2023 13:44 Відповісти
Я ще ніколи не чув щоб єврея Зеленського в росії така собі Захарова обізвала нацистом, українським націоналістом. Це щось нове серед провладного єврейського лоббі в росії. Або у них взагалі мізки усохли щоб нести таку нісенітницю про євреїв. Ну висновки криміналіста-психіатра Чезаре Ломброзо що 20% Боговибраних через інцест несповна розуму це таки факт. але тоді дивно чому якраз цих 20% і становлять владну верхівку РФ
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12.05.2023 16:59 Відповісти
Не розумію а навіщо такі розумні євреї виставляють на посміховисько своїх дурнуватих представників типу Соловйова, Пєскова, Захарову. Та ви ж самі себе виставляєте дурниками а потім скаржитеся що вас не поважають
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12.05.2023 17:03 Відповісти
маша.. свиня наша
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12.05.2023 13:45 Відповісти
На щастя, не наша, та й зі свинею цю істоту порівнювати не варто, бо то корисна тварина, а це тупа тварюка.
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12.05.2023 13:47 Відповісти
Хто такий цей Єрмак!?!?
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12.05.2023 13:45 Відповісти
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12.05.2023 13:45 Відповісти
*****....тая.
А долб..бы могут прислушаться, Восток ведь дело тонкое.
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12.05.2023 13:49 Відповісти
Ble
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12.05.2023 13:50 Відповісти
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12.05.2023 13:51 Відповісти
А Люся Арестович красивіше за Машу Захарову
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12.05.2023 13:52 Відповісти
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12.05.2023 17:56 Відповісти
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12.05.2023 13:52 Відповісти

- Россия - гарант.. Понятно?
- У Мани передоз.
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12.05.2023 13:53 Відповісти
Найкращою гарантією безпеки для всього світу буде відсутність росії. Взагалі
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12.05.2023 13:53 Відповісти
Ермак оказывается еще и писатель. Ну и захарова к нему - сладкая парочка. Сошлись жопа с вихтем.
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12.05.2023 13:54 Відповісти
То воно в кожній дірці затичка.
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12.05.2023 13:57 Відповісти
Мар'їнка. Гарантії миру від біснуватої засрашки.
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12.05.2023 13:56 Відповісти
Пьянь и зарыгань решила толкнуть речь.
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12.05.2023 13:58 Відповісти
Найкоротший політичний анекдот: міролюбівая раSSія.
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12.05.2023 14:03 Відповісти
Рашка і для Україна була головним партнером, і до чого це привело? Нах.. таких партнерів.
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12.05.2023 14:07 Відповісти
Московія без армії може тільки смоктати. І все до того йде...
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12.05.2023 14:07 Відповісти
Пойду блевать.
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12.05.2023 14:08 Відповісти
Ну и дура это чмо. Гарантом от фашизма и его родственника рашизма является только победа над ними. Этим негодяям мало бедности своего народи и пролитой крови их гражданТак они ещё в это месиво втягивают азиатские народы.
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12.05.2023 14:13 Відповісти
Прес-алкаше МЗС росії..далі по тексту.
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12.05.2023 14:17 Відповісти
Цю клоаку смердючу хтось колись заткне?
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12.05.2023 14:40 Відповісти
Ця потвора так довго промивала скрепо-плебсу мозок, що забула як мити голову!
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12.05.2023 14:49 Відповісти
Не можна забути те,чого не знав.
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12.05.2023 15:35 Відповісти
Тоже правда...
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12.05.2023 16:18 Відповісти
Це після закликів напасти на Арменію, Казазстан та Азербайджан Роіся гарант безпеки в Азії?
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12.05.2023 14:51 Відповісти
Konchennaya garantiyka !!!!
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12.05.2023 14:54 Відповісти
ага, запитайте у вірмен і азербайджанців я який це "гарант"
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12.05.2023 15:05 Відповісти
И тут маньку понесло...

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12.05.2023 15:06 Відповісти


казалось причому тут завхоз
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12.05.2023 16:00 Відповісти
знову, як у 20 тих роках 20 століття, рашка буде "спасать" рашкомовних кацапів у центральній азії. киргизи, казахи, таджики і туркмени вже напружені.
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12.05.2023 16:24 Відповісти
подсанкционный вискарь подвезли
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12.05.2023 16:50 Відповісти
Не хочется ничего писать о странах ,, Центральной Азии и Кавказа ,, которые упоминает не совсем адекватная ,, девушка,, и Белорусии народы этих стран сами обирают как им жить. Если им нравиться жить рабами в гавне - этого нельзя исправить , это навсегда.
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12.05.2023 16:59 Відповісти
параша є фашистом регіону,

а не якимсь там «гарантом»
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12.05.2023 18:44 Відповісти
Боже це скільки треба було вдути "бояришніку" щоб мати таку пику.
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12.05.2023 19:21 Відповісти
..дураШка опять вышла после наркоты в эфир
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12.05.2023 19:50 Відповісти
 
 