Захарова закликала країни Центральної Азії не надавати інформаційне поле Україні: Гарантом безпеки регіону є тільки Росія

Представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала "дружні країни" Центральної Азії не надавати інформаційне поле для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Наприкінці квітня Єрмак опублікував статтю на азербайджанському порталі haqqin.az.

"Між Україною та державами Центральної Азії набагато більше спільного, ніж здається. ... Москва послідовно втручається в інтеграційні процеси всередині регіону, щоб зберегти багаторічну роль арбітра. Це не що інше як продовження імперської практики проведення кордонів без урахування етнічних карт", - йдеться в матеріалі глави ОП.

Єрмак закликав країни Центральної Азії долучитися до створеної Україною "відкритої платформи реформування міжнародних відносин": "Ми були б вдячні, якби країни Центральної Азії приєдналися до спонсорів нового, більш справедливого та безпечного світового порядку для спільного блага".

Натомість Захарова заявила, що Росії нібито "зразкові відносини з усіма країнами центральноазійського регіону".

"Добре відомі щирі, позбавлені "прихованої повістки" миротворчі зусилля Росії – як самостійні, так і у колективних форматах у Центральній Азії та Закавказзі, зокрема останніми роками. Слід також наголосити на загальновизнаній ролі гаранта безпеки, яку виконують наші військові об'єкти за кордоном на території дружніх держав", - сказала представниця МЗС країни-окупанта.

Вона назвала матеріал Єрмака "дезінформацією": "Автор ... навмисне замовчує те, що Росія – провідний партнер країн ЦА в низці областей, що мають важливе значення для стабільного та сталого розвитку регіону".

"Надання у союзних нам країнах "трибуни" високопоставленому представнику нацистської влади України для перекручування суті наших відносин, звісно, викликає питання. Безумовно, "колективний Захід" не приховує намірів завдати шкоди Росії, використовуючи для цього, у тому числі й пострадянський простір, який він розглядає не як самоцінного партнера, а як ще не цілком освоєний плацдарм для нападок на нашу країну. Адже саме нацистська сутність нинішньої влади, спонсорованої Заходом, підірвала підвалини європейської безпеки. З повагою ставимося до свободи преси. Проте виходимо з того, що інформаційне поле у дружніх нам країнах не може бути місцем для трансляції свідомо хибних та провокаційних вигадок", - сказала Захарова.

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