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Новини Війна
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Данілов про погрози Пєскова "адекватною відповіддю": Путін використав все, що міг. Найгірше для РФ тільки починається

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на погрози речника Путіна Пєскова "адекватною відповіддю".

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Всі спроби росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що путін міг використати, він використав. А для росії найгірше тільки починається. рф без західних розробок та інвестицій – країна-фейк. Попереду руських чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями … і це будуть не смартфони", - зазначив він.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

А прессекретар Путіна Пєсков пригрозив "адекватною відповіддю".

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+8
відповідати на дічь, яку несе піськін може тільки данілов
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12.05.2023 13:56
+6
А чого ви хочете від тупого ветеринара та рекетира?
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12.05.2023 13:59
+5
Нафіга Данілов спілкується з репродуктором?
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12.05.2023 14:11
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пєсков грозиця -- а ти иого полякаи -- таи день проишов .
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12.05.2023 13:56 Відповісти
відповідати на дічь, яку несе піськін може тільки данілов
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12.05.2023 13:56 Відповісти
А чого ви хочете від тупого ветеринара та рекетира?
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12.05.2023 13:59 Відповісти
Дурню, ти ні чого не поплутав? А те, що ви, росіяни мразі, у цьому немає жодного сумніву. Навіть якщо ви під польським прапором на лайно виходьте.
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12.05.2023 14:18 Відповісти
Да, да, да... вот на днях сынуля этого ветеринара-рэкетира вернётся из Майами в Украину, вольётся в ряды ВСУ и тут ТАКОЕ ДЛЯ РУСНИ начнётся!!!!! Вольётся или вступит? Скорее всего вступит. В своё собственное говно. Ведь вступить он может только в говно т.к. говно вступает только в говно, особенно если папа говно.
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12.05.2023 13:57 Відповісти
Нафіга Данілов спілкується з репродуктором?
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12.05.2023 14:11 Відповісти
Словочочетания русские и что то там адекватное несовместимы
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12.05.2023 14:14 Відповісти
https://www.unian.net/war/raketa-kinzhal-letela-v-kupol-verhovnoy-rady-ekspert-12253827.html Ракета Кинжал летела в купол Верховной Рады - эксперт
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12.05.2023 14:23 Відповісти
Язиками воювати не дуже складно. Складніше з автоматом .... воювати.
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12.05.2023 15:24 Відповісти
 
 