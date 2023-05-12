Данілов про погрози Пєскова "адекватною відповіддю": Путін використав все, що міг. Найгірше для РФ тільки починається

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на погрози речника Путіна Пєскова "адекватною відповіддю".

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Всі спроби росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що путін міг використати, він використав. А для росії найгірше тільки починається. рф без західних розробок та інвестицій – країна-фейк. Попереду руських чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями … і це будуть не смартфони", - зазначив він.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

А прессекретар Путіна Пєсков пригрозив "адекватною відповіддю".