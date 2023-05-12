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14 травня в Києві відчинять виходи зі станцій метро, які закрили на початку повномасштабного вторгнення

позняки

З 14 травня у Києві відкриють всі тимчасово зачинені вестибюлі станцій метро.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену.

Зокрема, будуть відкриті вестибюлі на таких станціях

  • "Чернігівська",
  • "Лівобережна",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героїв Дніпра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактова площа",
  • "Васильківська",
  • "Харківська",
  • "Позняки". 

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"Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном. Київська міська військова адміністрація систематично працює над удосконаленням захисту та безпеки столиці, її мешканців. Але при цьому ми не забуваємо, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей," -  зауважив Сергій Попко.

Автор: 

Київ (19436) Метрополітен (1416)


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Наконец-то. ЗБС
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12.05.2023 14:36 Відповісти
"З 14 травня у Києві відкриють всі тимчасово зачинені вестибюлі станцій метро." А Виставковий центр?
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12.05.2023 16:04 Відповісти
На виставковому центрі тільки один вихід. В бік центру аварійний вихід і він завжди був закритий.
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12.05.2023 16:15 Відповісти
 
 