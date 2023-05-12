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Новини
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Пов’язане з росіянами ТОВ "Карпати" має дозвіл на видобування закарпатських доломітів, - ЦПК

держгеонадр

Пов’язана з росіянами компанія прямо під час війни має дозвіл на користування українськими корисними копалинами.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це встановила журналістка ЦПК Аліна (Alina Stryzhak).

"Просто вдумайтесь. От є ТОВ "Карпати", яке має спецдозвіл від Держгеонадр на видобування закарпатських доломітів. І є повʼязані з нею компанії, через які купували курорт у російському Сочі під назвою "Гірська карусель". Власником курорту російські ЗМІ називають ексміністра сільського господарства рф та соратника путіна Олександра Ткачова. Фірма того ж Ткачова, за інформацією WSJ, під час війни захопила 160 тис га угідь українських агрохолдингів", - пише Шабунін.

Він також нагадує, що українські ресурси, в першу чергу, звичайно, стратегічні, - це залізний аргумент, чому заходу треба якнайшвидше допомагати нам у боротьбі з росіянами.

"І ваша допомога тут точно буде доречною. Тож, якщо ви знаєте більше про такі випадки - не забувайте писати нашій Аліні на [email protected] або у будь-який месенджер +38(095)315-78-10", - резюмує Шабунін.

Також читайте: Вартість корисних копалин України оцінили у $15 трильйонів, найбільше – в атакованих Росією регіонах

Автор: 

копалини (169) Шабунін Віталій (534) Держгеонадр (415) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+5
Слів немає....дно..
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12.05.2023 14:20
+4
як мило..., під час війни захопило..., нагадайте мені, в нас точно є сбу, беб та інші ништяки...
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12.05.2023 14:28
+2
Це тільки один випадок з багатьох, про які або не знаємо ми, або про це не хочуть казати нам)
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12.05.2023 14:42
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Слів немає....дно..
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12.05.2023 14:20 Відповісти
як мило..., під час війни захопило..., нагадайте мені, в нас точно є сбу, беб та інші ништяки...
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12.05.2023 14:28 Відповісти
є, не переживай, не коректна подача матеріалу, річ у тім, що ті захопленні угіддя на окупованій території, томупри всьому бажанні СБУ, БЕБ, і кого хочеш ще згадай, зробитипоки нічого не можуть.
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12.05.2023 15:27 Відповісти
Ото ''нєфіг'' продавати те що по Конституції належить народу!!!
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12.05.2023 14:32 Відповісти
вам копачів бурштину мало....
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12.05.2023 14:41 Відповісти
Пусть работают на разминировании.
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12.05.2023 14:35 Відповісти
ну а шо такоє занесли куди потрібно відповідну суму чи зателефонували певні люди з високих кабінетів і ось вам дозвіл, і похрін чинушам хто там реальний власник, хоч ***** особисто.
І давайте ***** кричіть далі що хтось там допомагає параші обходити санкції та не конфісковує у нашу(чинушну) користь кацапоактиви
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12.05.2023 14:39 Відповісти
Це тільки один випадок з багатьох, про які або не знаємо ми, або про це не хочуть казати нам)
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12.05.2023 14:42 Відповісти
Стратегія русні - контролювати якомога більше викопних ресурсів планети. Тоді яким би розумним не був Захід, йому доведеться платити за сировину таку ціну, яку вигадає русня.
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12.05.2023 14:46 Відповісти
кацапи не вигадали колесо, вони пішли шляхом всіх імперій і зараз завзято вибивають французьких півнів з африки, в той часи поки макроша телефонує *****.
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12.05.2023 14:56 Відповісти
Не думаю, що Зеленський про це не знає. Бо він "особисто не краде". А ось через треті-четверті руки - це вже не крадіжка у його пАняттях. Це - бізнес, як і його інтелектуальна рента від фільмів ?
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12.05.2023 15:04 Відповісти
Нема чого дивуватися,зеленський і його шобла була зрадниками так і зосталася.
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12.05.2023 19:18 Відповісти
..кто выдал лицензию??? Прикрыть лавочку...
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12.05.2023 19:53 Відповісти
Хто ж і ще, рашистська агентура в українській владі.
"ТОВ "Карпати", яке має спецдозвіл від Держгеонадр на видобування закарпатських доломітів"
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13.05.2023 02:20 Відповісти
 
 