Пов’язане з росіянами ТОВ "Карпати" має дозвіл на видобування закарпатських доломітів, - ЦПК

Пов’язана з росіянами компанія прямо під час війни має дозвіл на користування українськими корисними копалинами.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це встановила журналістка ЦПК Аліна (Alina Stryzhak).

"Просто вдумайтесь. От є ТОВ "Карпати", яке має спецдозвіл від Держгеонадр на видобування закарпатських доломітів. І є повʼязані з нею компанії, через які купували курорт у російському Сочі під назвою "Гірська карусель". Власником курорту російські ЗМІ називають ексміністра сільського господарства рф та соратника путіна Олександра Ткачова. Фірма того ж Ткачова, за інформацією WSJ, під час війни захопила 160 тис га угідь українських агрохолдингів", - пише Шабунін.

Він також нагадує, що українські ресурси, в першу чергу, звичайно, стратегічні, - це залізний аргумент, чому заходу треба якнайшвидше допомагати нам у боротьбі з росіянами.

"І ваша допомога тут точно буде доречною. Тож, якщо ви знаєте більше про такі випадки - не забувайте писати нашій Аліні на [email protected] або у будь-який месенджер +38(095)315-78-10", - резюмує Шабунін.

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