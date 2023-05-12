В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП - екскерівнику Кіровоградської єпархії Іосафу, - СБУ

Суд у Кропивницькому вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Іосаф та секретар Кіровоградської єпархії повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки. Таким чином, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.

"Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора.

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"За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.



Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії. За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора", - зазначили у Службі безпеки.

У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

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