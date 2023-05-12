УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6243 відвідувача онлайн
Новини
7 069 32

В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП - екскерівнику Кіровоградської єпархії Іосафу, - СБУ

іосаф

Суд у Кропивницькому вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Іосаф та секретар Кіровоградської єпархії повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки. Таким чином, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.

"Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора.

Читайте також: У військові капелани не беруть священників УПЦ МП, - Держетнополітики

"За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.

Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії. За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора", - зазначили у Службі безпеки.

У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священників УПЦ МП, які переходитимуть до ПЦУ, будуть ретельно перевіряти, - Епіфаній

Автор: 

СБУ (12790) УПЦ МП (1207) Кіровоградська область (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
тобто сепаратист, який знищує Україну, може відпустити бороду, скласти побожно руки, і у в'язницю за пропаганду знищення Української держави він не потрапить, принаймні з першого разу, погані закони, промордорські судді
показати весь коментар
12.05.2023 14:32
+18
и щуку выбросили в реку...
показати весь коментар
12.05.2023 14:33
+16
За такий злочин у воюючий країні, такий сміхотворний вирок. Це зелене світло для всіх інших покидьків.
показати весь коментар
12.05.2023 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пальчиком ну-ну? чи осиковій кол в грудину?
показати весь коментар
12.05.2023 14:32 Відповісти
тобто сепаратист, який знищує Україну, може відпустити бороду, скласти побожно руки, і у в'язницю за пропаганду знищення Української держави він не потрапить, принаймні з першого разу, погані закони, промордорські судді
показати весь коментар
12.05.2023 14:32 Відповісти
Де поділися ще дві ст.?
показати весь коментар
12.05.2023 14:32 Відповісти
Та коли кінець кінцем ці Слуги закон ухвалить,достали кожний колабораціонізм парафіян і церкви а Слуги думають.
показати весь коментар
12.05.2023 14:32 Відповісти
и щуку выбросили в реку...
показати весь коментар
12.05.2023 14:33 Відповісти
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.

-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!
показати весь коментар
12.05.2023 16:28 Відповісти
А якби він не визнав?...
показати весь коментар
12.05.2023 14:34 Відповісти
дивна стаття..., він же ворожий агент...
показати весь коментар
12.05.2023 14:34 Відповісти
І ЦЕ ВСЕ!?
І ЦЕ ВИРОК!?
А балдію з нашої Феміди.
показати весь коментар
12.05.2023 14:34 Відповісти
Та пішли ви.......із своїми судами та їх вироками. Ще нагородіть цю падлюку та відпустіть замість 15 років за гратами
показати весь коментар
12.05.2023 14:35 Відповісти
За такий злочин у воюючий країні, такий сміхотворний вирок. Це зелене світло для всіх інших покидьків.
показати весь коментар
12.05.2023 14:37 Відповісти
Митрополит ДОСААФ.
показати весь коментар
12.05.2023 14:41 Відповісти
Зате бійцям по 7-10 років дають!
показати весь коментар
12.05.2023 14:41 Відповісти
іосафу доведеться жити тільки на ФСБешну зп.
показати весь коментар
12.05.2023 14:43 Відповісти
Зачем Зе церковь, он имеет синагогу, правда туда его не пускают
показати весь коментар
12.05.2023 14:53 Відповісти
"христианская церковь", благословляющая и проповедующая то, что Христос и Господь Бог и Апостолы не благословляли и не проповедовали - является СЕКТОЙ, а при исповедании еще и ересей типа: москва-третий рим или единая трисвятая русь и прочий БРЕД сатанистов-якобы церковнослужителей - является еще и еретической сектой. мацкавитянский сатанат - не Церковь Христова, а церковь раССее-БЕСапутина, ******** негодяева, сатаны, ибо творят волю бесов. Как кайяфа предал Христа на распятие, так и современные нетоварищи в рясах (в овечьих шкурах), устами чтут, но сердце их далече отстоит... Лжецы, лицемеры и бородатые кгб-фсб-ешные - ПЕДДЖЮРРАССТЫ с панагиями в митрах и мантиях...
показати весь коментар
12.05.2023 15:25 Відповісти
За державну зраду? "Чудові" в нас суди... Тобто, достатньо відростити бороду і пузо, вдягти розцяцьковане платтячко і розмальований горщик на голову і ти вже майже не підсудний - непоганий рецепт (((
показати весь коментар
12.05.2023 15:02 Відповісти
Це свідчить про те, що попри понад 30 років незалежності влада в Україні досі постсовково-окупаційна. Отже національно-визвольна боротьба в країні триватиме навіть після перемоги над зовнішнім ворогом. До кожних виборів громадянам треба готуватися, як до війни, а не так, як каже зелена пошесть на марафоні.
показати весь коментар
12.05.2023 15:14 Відповісти
а обмін на наших полонених ні?
показати весь коментар
12.05.2023 15:33 Відповісти
******** вирок!
показати весь коментар
12.05.2023 15:47 Відповісти
Что это за приговор? Сколько погибло Украинцев от этой падали проклятой? Где конфискованное майно в щет тех кто остался без жилья? Где реальный срок ? Так можно мочить далее? Что это за суд и судьи? Судей ща такой приговор выдернуть на воротах суда.
показати весь коментар
12.05.2023 15:52 Відповісти
Судей вздернуть на заборе суда за такой приговор.
показати весь коментар
12.05.2023 15:53 Відповісти
Что суд, что УПЦ МП- бесятина , подонки ,предвтели!
показати весь коментар
12.05.2023 15:55 Відповісти
Яскравий приклад "офісного правосуддя" - москальський агент в рясі після формального "вироку" буде спокійно жити на волі та мати змогу далі паскудити Україні, а наш розвідник, офіцер Роман Червінський, який розробив та здійснив не одну операцію проти окупантів та їх поплічників з ЛуганДону, владою зе-колаборантів кинутий за грати в якості помсти за правду, яку Червінський розповів українському народу про те, як з офіса преЗЕдента зливали москалям операцію по затримці вагнерівців. Так на чиєму боці наше "правосуддя"? На чиєму боці офіс преЗЕдента??? Коли москальські попів випускають, а наших розвідників кидають за грати??
показати весь коментар
12.05.2023 16:36 Відповісти
Все кто сотрудничал с ************* кирилом являются врагами Украины. Поэтому такой приговор не справедлив.
показати весь коментар
12.05.2023 17:02 Відповісти
Цікаво побачити ухвалу суду, чи є там в константуючій та резолютивній частинах стосовно цього злочинця термін "Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ (МП)" і про його приналежність до цього злочинного утворення.
показати весь коментар
12.05.2023 17:36 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
показати весь коментар
12.05.2023 17:39 Відповісти
Суди, банду ФСБ-РПЦ треба вичищати під корінь, Інакше і народ і країна загинуть.
показати весь коментар
12.05.2023 17:49 Відповісти
це не вирок це анекдот
показати весь коментар
12.05.2023 18:07 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/14050 Тарас Чорновіл : " Коли вже остаточно не можна пропетляти й доводиться московських єрархів таки судити, то їм ніхто державної зради інкримінувати не стане. Наша укрсучвлада уважно стежить, щоб були лише ті статті, за якими можна винести вирок умовно. На даний час усі спроби зобразити із Зеленського та його оточення борців за українські інтереси сповзають, як фальшива позолота. Саме влада оберігає спокій і недоторканність московської секти. Можете не загадувати, коли їх виселять із обох Лавр. Такого завдання не ставили. Як, до речі, й перемоги у війні..."
показати весь коментар
12.05.2023 18:34 Відповісти
 
 