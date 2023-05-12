Російська змова для повалення влади в Молдові керується з Лондона, - The Times
Колишній молдовський поліцейський високкопосадовець Георгій Кавкалюк втік до Лондона і звідти вербує "воєнізовані сили", які мають повалити уряд у Кишиневі та передати Молдову під контроль Кремля.
Про це, як повідомляє The Times, йдеться в доповіді, яку група молдовських та британських юристів передали до МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Георгій Кавкалюк був начальником Генінспекторату поліції за часів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.
Зараз він із Лондона керує молдовською політичною партією "Будуємо Європу вдома" (РАСЕ).
В доповіді йдеться, що він перебуває в центрі складної мережі кремлівських маріонеток, якою керує російська служба безпеки ФСБ і її група найманців "Вагнер". А поява його партії та воєнізованого формування "Народний щит" "нагадує організовані ФСБ "сили самооборони Криму", які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.
"Оснащена сучасними засобами зв'язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи", - йдеться в доповіді.
Сам Кавкалюк заперечує ці звинувачення: "Звинувачення застарілі і не відповідають дійсності".
Звинувачення проти Кавкалюка підтримані урядом Молдови, який добивається його екстрадиції.
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А почему не - "Будуємо руській мир вдома" ?
Молдова - це вам не Африка.
Там ще пухлина придністров'я.
За что им воевать?
За Республику Шериф?