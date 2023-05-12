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Російська змова для повалення влади в Молдові керується з Лондона, - The Times

георгий,кавкалюк

Колишній молдовський поліцейський високкопосадовець Георгій Кавкалюк втік до Лондона і звідти вербує "воєнізовані сили", які мають повалити уряд у Кишиневі та передати Молдову під контроль Кремля.

Про це, як повідомляє The Times, йдеться в доповіді, яку група молдовських та британських юристів передали до МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Георгій Кавкалюк був начальником Генінспекторату поліції за часів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.

Зараз він із Лондона керує молдовською політичною партією "Будуємо Європу вдома" (РАСЕ).

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В доповіді йдеться, що він перебуває в центрі складної мережі кремлівських маріонеток, якою керує російська служба безпеки ФСБ і її група найманців "Вагнер". А поява його партії та воєнізованого формування "Народний щит" "нагадує організовані ФСБ "сили самооборони Криму", які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.

"Оснащена сучасними засобами зв'язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи", - йдеться в доповіді.

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Сам Кавкалюк заперечує ці звинувачення: "Звинувачення застарілі і не відповідають дійсності".

Звинувачення проти Кавкалюка підтримані урядом Молдови, який добивається його екстрадиції.

Автор: 

Велика Британія (5565) Молдова (2066) росія (65010) змова (51)


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Топ коментарі
+15
пля, такий невіпенний любитель сруського міра... і в Лондоні. чого ж не мацкві? Молдова повинна домагатися екстрадиції того клоуна і судити його.
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12.05.2023 14:48
+8
а вообще редкостный тупости это Кавкалюк, вместо того , чтобы бежать в парашку с награбленным уехал в Лондон. наверно проблема всех этих любителей параши в том, что в самой параше их будут трясти такие же бандиты, путлер не всем лузерам дает крышу, считается , что такие как Кавкалюк просрали додновскую власть
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12.05.2023 15:01
+7
уже дали заявку англичанам, ждем, чтобы ушлепка Кавкалюка повязали и вернули нам. Процедуры мать их, надеемся, что тамошняя полиция, не даст ему сбежать в парашу
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12.05.2023 14:58
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пля, такий невіпенний любитель сруського міра... і в Лондоні. чого ж не мацкві? Молдова повинна домагатися екстрадиції того клоуна і судити його.
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12.05.2023 14:48 Відповісти
И главное - ..." керує молдовською політичною партією "Будуємо Європу вдома" ...
А почему не - "Будуємо руській мир вдома" ?
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12.05.2023 15:00 Відповісти
Все логично. Кто "будує Європу тільки вдома" с отрывом от Европы, тот получит "русский мир"
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12.05.2023 15:08 Відповісти
👍
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12.05.2023 15:37 Відповісти
А коли це москалі правду казали?
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22.08.2023 16:29 Відповісти
Це десь в Африці півтори сотні бойовиків можуть захопити державу.
Молдова - це вам не Африка.
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12.05.2023 14:49 Відповісти
Можуть
Там ще пухлина придністров'я.
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12.05.2023 15:02 Відповісти
Тоді це не буде вже виглядати так красиво. І Молдова може запросити допомогу у ЗСУ, які давно вздовж кордону стоять без діла.
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12.05.2023 15:04 Відповісти
...в Україні Державу захопив один цивільний, Бєня і його шоу для жлобів-приколістів "95квартал на Г+Г", втюхавши лохам красІву казочку
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12.05.2023 15:04 Відповісти
І США захопив один рудий бізнесмен. Мова йде саме про силове захоплення. 130 бойовиків, не повністю підконтрольних депутатів у парламенті.
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12.05.2023 15:06 Відповісти
Тоді що таке Україна, якщо з неї до п*здець-Молдови тікають?
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12.05.2023 16:05 Відповісти
А знаєте, так само думають і про Україну. Україна - це не Європа, Україна - це повний п*здець. І не посперечаєшся. Приємно? Так чому ображаєте сусідню країну, яка менша за нашу? Значить, і росія має право на Україну нападати, вона ж по всім параметрам менша, і взагалі п*здець, а не країна. З такою логікою в світі мають залишитись тільки Китай, США і росія, всі інші не мають права на існування через свою п*здєцовість у порівнянні з цими трьома.
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12.05.2023 16:23 Відповісти
А це чому? США - найпотужніша економіка, Китай - один з найбільш населених + виробництва багато, у русні найбільший або другий ядерний арсенал і величезна площа з купою сировинних ресурсів. Буде за Орвеллом, постійна війна трьох наддержав.
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12.05.2023 16:31 Відповісти
огидно бачити твої тупі накиди...ти точно "п*здєць"
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12.05.2023 20:45 Відповісти
Я не розумію в чому проблеми - видайте цього сепара Молдові! Дивись так руки і до фельдмаршала Гелетея дійдуть!
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12.05.2023 14:52 Відповісти
уже дали заявку англичанам, ждем, чтобы ушлепка Кавкалюка повязали и вернули нам. Процедуры мать их, надеемся, что тамошняя полиция, не даст ему сбежать в парашу
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12.05.2023 14:58 Відповісти
Может, британцам создать ЧВК, например, "Lermontov", для медицинского осмотра со смертельным исходом таких любителей рф, как Кавкалюк, живущих в Европе?
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12.05.2023 14:54 Відповісти
а вообще редкостный тупости это Кавкалюк, вместо того , чтобы бежать в парашку с награбленным уехал в Лондон. наверно проблема всех этих любителей параши в том, что в самой параше их будут трясти такие же бандиты, путлер не всем лузерам дает крышу, считается , что такие как Кавкалюк просрали додновскую власть
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12.05.2023 15:01 Відповісти
скорей всего маршрут побега согласован с москвой. Из Лондона возможности иные...
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12.05.2023 20:46 Відповісти
не буду спорить, но если гандона повяжут и передадут нам, то сиб из него все вытрясет - ему сроки большие светят, а у нас тюрьмы не санаторий , всех здаст
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12.05.2023 23:05 Відповісти
неплохо б и Шора с Плахотнюком ему в компанию
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13.05.2023 13:37 Відповісти
Придністровські військові підходять до наших і кажуть що здадуться як тільки щось почнеться, вони не збираються вмирати за шеріфа і бандюків. І російські військові які там розташовані і заблоковані кажуть теж саме - здадуться. Але все одно довіряти не треба, тому ми завжди на готові.
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12.05.2023 15:27 Відповісти
Тоесть обвинения правильные, но.... устаревшие!?
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12.05.2023 15:39 Відповісти
Кавкалюк несет бред, как и любой бандюган, которого раскрыли, что он может сказать, есть доказательства -документы, ауди, видеозаписи, свидетели - он преступник. Обычный преступник, как и все любители уzzкого мира, его блеяние ничего не значит
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12.05.2023 15:49 Відповісти
У половины придурковской армии паспорта Молдовы, у 1/4 - Украины, у 1/4 - Румынии. И дети их уже там.
За что им воевать?
За Республику Шериф?
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12.05.2023 15:48 Відповісти
воевать не будут, но вата есть вата
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12.05.2023 15:51 Відповісти
.я не понял,почему эту тварт не сдали Интерполу???
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12.05.2023 19:55 Відповісти
Пустити чутки, що нібито він зливає інфу про плани перевороту Санду -- і москалі його самі в Лондоні новачком угостять.
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22.08.2023 16:35 Відповісти
 
 