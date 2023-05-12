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Новини Війна
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ГУР про конфлікт між Пригожиним та Шойгу: Бояться відповідальності за поразку й шукають винного

юсов

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин конфліктують через страх відповідальності неминучу геополітичну поразку РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - сказав Юсов.

Читайте: Пригожин запросив Шойгу в Бахмут. ФОТО

Раніше Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.

Згодом він заявив, що "ПВК Вагнера" піде з Бахмута 10 травня.

Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання "тримати на особливому контролі" питання постачання озброєнь до зони "спеціальної військової операції" (так у Росії офіційно називають війну проти України).

Також читайте: "Вагнерівці" контролюють 85% Бахмуту і мають достатньо боєприпасів, - Politico

7 травня Пригожин заявляв, що "ПВК Вагнера" отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій. А 9 травня - що снарядів "вагнерівцям" так і не дали. Він скаржиться на "геноцид" бойовиків своєї ПВК і каже, що ЗСУ можуть оточити їх у Бахмуті, а також запрошує Шойгу відвідати позиції.

Автор: 

розвідка (3857) Шойгу Сергій (626) Пригожин Євген (522)


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А списать всё на ЗСУ,ума не хватает??
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12.05.2023 15:03 Відповісти
Хаи валять все на путю .
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12.05.2023 15:09 Відповісти
Вузький погляд на все, що діється між ЧВК та МО московії. А як стосовно що такі заяви - це частина *********** стратегії ввести в оману Україну і Захід ? Бо .... атаки продовжуються, тікають? то й що? втекли у московію? Снарядів не вистачає? Але продовжують вдвічі-втричі більше стріляти ніж наша арта. Ракети закінчуються? То чим вони обстрілюють ВСІ міста України, а не лінії фронта. Не слухайте кацапів. Їм ввести в оману - раз плюнуть. Щоб мати своє.
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12.05.2023 15:09 Відповісти
Про смажених каців забув розповісти.
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12.05.2023 15:18 Відповісти
Ищут виновного... Ищут пожарные, ищет милиция - а он, собака, в кремле с чемоданом сидит.
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12.05.2023 15:42 Відповісти
у Прігожіна три варіанта -бути вбитим ЗСУ ,бути вбитим ФСБ ,а третій з'єатись в Африку, де теж бути вбитим.
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12.05.2023 16:00 Відповісти
 
 