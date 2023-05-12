ГУР про конфлікт між Пригожиним та Шойгу: Бояться відповідальності за поразку й шукають винного

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин конфліктують через страх відповідальності неминучу геополітичну поразку РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - сказав Юсов.

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Раніше Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.

Згодом він заявив, що "ПВК Вагнера" піде з Бахмута 10 травня.

Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання "тримати на особливому контролі" питання постачання озброєнь до зони "спеціальної військової операції" (так у Росії офіційно називають війну проти України).

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7 травня Пригожин заявляв, що "ПВК Вагнера" отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій. А 9 травня - що снарядів "вагнерівцям" так і не дали. Він скаржиться на "геноцид" бойовиків своєї ПВК і каже, що ЗСУ можуть оточити їх у Бахмуті, а також запрошує Шойгу відвідати позиції.