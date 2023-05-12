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Новини Війна
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Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну

storm,shadow

На сьогодні інформація про прибуття в Україну ракет Storm Shadow офіційно ще не надходила.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ще очікуємо інформацію, що хтось про це заявить, що вона вже є. Відповім вам так, … як пишуть наші читачі: не повірю, поки не побачу підпису на цій ракеті командувача Повітряних сил із потужним посланням окупантам, як це було нещодавно зроблено у його Телеграм-каналі з ракетою HARM. То ми будемо стежити за Телеграм-каналом Миколи Олещука, нашого керівника, і будемо чекати, що з'явиться там фото із промовистим підписом окупантам, і тоді точно будемо знати, що ракета вже у нас. А поки будемо зберігати інтригу", - сказав він.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Читайте: Крилаті ракети є ключовою російською зброєю проти контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5565) ракети (4019) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+12
рашка повинна підтвердити .
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12.05.2023 15:07
+12
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12.05.2023 15:16
+8
Якщо що - то це не ми...
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12.05.2023 15:06
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Якщо що - то це не ми...
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12.05.2023 15:06 Відповісти
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12.05.2023 15:16 Відповісти
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12.05.2023 15:32 Відповісти
рашка повинна підтвердити .
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12.05.2023 15:07 Відповісти
игнату верить-себя не уважать...
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12.05.2023 15:09 Відповісти
ця ракета запускається тільки з Торнадо, Міраж-2000 та Єврофайтера - навіть до Ф-16 не чіпляється. Тому все одно що вона є, що її нема
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12.05.2023 15:26 Відповісти
Міністр оборони Британії вчора наголосив, що була проведена робота з адаптації якогось з радянських типів літаків. Швидше за все це су24 або су27.
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12.05.2023 15:44 Відповісти
ну да, ну да... просто так дали, аби було, не подумавши куди навісити... шо там ті тисячі долларів
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12.05.2023 15:53 Відповісти
Треба мати голову круглу а не квадратну і не неси повну дурню.
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12.05.2023 15:56 Відповісти
речник Повітряних сил Юрій Ігнат - це не ********
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12.05.2023 15:09 Відповісти
Можна без балаканини та підписей влупити по мосту та залізничному вузлу поряд з Донбасом, якім йде поставка оркам 75% вантажів
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12.05.2023 15:10 Відповісти
Кацапи підтвердять.
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12.05.2023 15:13 Відповісти
прибутя
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12.05.2023 15:15 Відповісти
Як це не прибули? Всі вони стоять на кордоні з Брянщиною. Сам показував чагарник, у якому краще замаскувати. Брянськ сепарам треба полишати. Повертайтесь у московщину кацапури! Брянськ - це місто Великого князівства Литовське і Руське! Кацапам немає місця у ньому.
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12.05.2023 15:15 Відповісти
в нас їх ніколи не було, але, якщо потрібно , ми їх застосуємо...
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12.05.2023 15:19 Відповісти
Так и не понял с чего нам запускать можно?
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12.05.2023 15:28 Відповісти
навіщо взагалі ******* розкривати
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12.05.2023 15:29 Відповісти
Вчора міністр оборони Британії підтвердив передачу. Тому або вони вже є, або надійдуть найближчим часом.
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12.05.2023 15:43 Відповісти
Прийде найблтжчим часом.
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12.05.2023 15:53 Відповісти
Як нема то будуть. Чи міністр оборони Британії по твоєму ********? З танками теж розганяли вакханалію, але прийшли ще й з урановими снарядами.
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12.05.2023 15:55 Відповісти
А тобі лиш зраду розганяти. Як нема, то буде, або є та не признаються, чи міністр оборони Британії по твоєму ********? Такі люди словами не розкидаються.
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12.05.2023 16:00 Відповісти
Булоб ШИКАРНО, як би ми це підтверження отримали від орків...
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12.05.2023 15:34 Відповісти
запускайте з мого дівана
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12.05.2023 15:47 Відповісти
крепление к самолету прилагается в комплекте
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12.05.2023 15:51 Відповісти
нема на дівані нічого зайвого
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12.05.2023 15:56 Відповісти
ну нема то і нема..
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12.05.2023 15:50 Відповісти
Бритые сказали будет , значить будет , для русни это будет сюрпрайз
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12.05.2023 15:52 Відповісти
Значить поки ще не прийшла, або не признаються, бо не на часі. Але те що прийде це 100%. Міністр оборони Великої Британії це ж не *** з бугра, що буде *******.
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12.05.2023 15:52 Відповісти
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12.05.2023 15:58 Відповісти
Заперечуйте все!!! Але вйє@іть так щоб у кацапів бошки від срак вовідривало!!!
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12.05.2023 17:01 Відповісти
 
 