Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну

На сьогодні інформація про прибуття в Україну ракет Storm Shadow офіційно ще не надходила.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ще очікуємо інформацію, що хтось про це заявить, що вона вже є. Відповім вам так, … як пишуть наші читачі: не повірю, поки не побачу підпису на цій ракеті командувача Повітряних сил із потужним посланням окупантам, як це було нещодавно зроблено у його Телеграм-каналі з ракетою HARM. То ми будемо стежити за Телеграм-каналом Миколи Олещука, нашого керівника, і будемо чекати, що з'явиться там фото із промовистим підписом окупантам, і тоді точно будемо знати, що ракета вже у нас. А поки будемо зберігати інтригу", - сказав він.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

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