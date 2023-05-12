Ми не повинні думати про табу в постачаннях військової допомоги Україні, - прем’єрка Литви Шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте закликає відмовитися від табу у питанні постачання військової допомоги Україні і надати збройним силам країни винищувачі і далекобійні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги... Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до стійкого миру, запобігання новій війні в Європі", - наголосила Шимоніте.

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