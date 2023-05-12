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Ми не повинні думати про табу в постачаннях військової допомоги Україні, - прем’єрка Литви Шимоніте
Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте закликає відмовитися від табу у питанні постачання військової допомоги Україні і надати збройним силам країни винищувачі і далекобійні ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги... Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до стійкого миру, запобігання новій війні в Європі", - наголосила Шимоніте.
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Serhiy Tokolov
показати весь коментар12.05.2023 16:23 Відповісти Мені подобається 2
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