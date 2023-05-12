ЄС має визначити, якою буде структура безпеки Європи після перемоги України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Агресія РФ проти України стала потрясінням для всієї системи європейської безпеки, тож ЄС має зосередити увагу на тому, якою буде оновлена архітектура європейської безпеки після перемоги України у війні.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однією із найбільш важливих тем цієї зустрічі у Стокгольмі, як завжди, буде російська військова агресія проти України. Прийшов час, щоб спробувати перевести дискусію від тактики на полі бою до більш стратегічних цілей, говорити про те, що можна буде назвати Європейською архітектурою безпеки у майбутньому. Існуюча система була суттєво вражена, дехто навіть говорить, що вона була зруйнована. Тож формат Gymnich, неформальна зустріч міністрів, є нагодою, щоб обговорити, як ми бачимо формування такої архітектури після завершення цієї війни", - сказав він.

Ландсбергіс зауважив, що його країна має своє бачення, як дістатися до перемоги та як реструктурувати безпеку європейського континенту.

"Україна має перемогти у цій війні та відновити свою територіальну цілісність й суверенітет. Це єдиний шлях, який ми можемо забезпечити, щоб наступний конфлікт не трапився знову в Україні або на Європейському континенті", - підсумував глава МЗС.

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