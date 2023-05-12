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Угорщина вимагає виключити із 11-го пакету санкцій проти РФ трьох людей, - Йозвяк

рф,санкції

Угорщина вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти Росії, пропозиції щодо якого Єврокомісія передала країнам-членам Євросоюзу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він у твіттері.

Один з цих трьох - начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

Також читайте: Навіть серед дружніх до України держав є такі, що допомагають РФ обходити санкції, - Зеленський

Будапешт не вперше вимагає виключення осіб з запропонованих санкцій. В січні Угорщина вимагала виключити 9 осіб із санкційного списку, серед яких були і олігархи РФ: Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.

Автор: 

Угорщина (2266) росія (65010) санкції (11794) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+32
Ппц шо эта вонючая дотационная мадярщина вообще может требовать ,когда эту ***** вообще выкинут с Европы и НАТО ,их дом уральские горы,ублюдки
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12.05.2023 15:48
+20
может быть исключить из списка венгрию? нет в списке, забот меньше.
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12.05.2023 15:49
+19
a хто взагаi дав їм право вимагати щоcь ?
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12.05.2023 15:52
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Ппц шо эта вонючая дотационная мадярщина вообще может требовать ,когда эту ***** вообще выкинут с Европы и НАТО ,их дом уральские горы,ублюдки
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12.05.2023 15:48 Відповісти
Вот скажи правду выкидальщик венгров из ЕС….тебя в Польшу кто выкинул из Украины….. ЗЕля с бандой Ермаков…или страх перед кацапами? Ну реально вас бегунков не хватает сегодня((
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12.05.2023 16:16 Відповісти
Він висловлює загально- українську точку зору.
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12.05.2023 16:20 Відповісти
Из-за ******** и прокацапов оскорблять ВЕСЬ НАРОД это точка зору Украины?((( ….три дня тому он точно также и грузинский народ из-за их власти оскорблял.Тогда и итальянцы из-за Берлускони а немцы из-за шредера тоже все негодяи по э логике….
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12.05.2023 17:28 Відповісти
А українців значить вам можна - 73 % це ж ваш текст , і до речі шановний звідкіля ви родом - часом не з Московії?
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12.05.2023 20:05 Відповісти
Вы в своем уме?( Как можно назвать украинцем для кого Украина продажная порноактриса готовая дать с любой стороны,.,.разве украинец может выбрать колени перед Куйло???( украинец на коленях это НОНСЕНС.Не позорьте Украину
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12.05.2023 20:47 Відповісти
".разве украинец может выбрать колени перед Куйло" - чиї коліна вибирати і для чого?
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12.05.2023 21:00 Відповісти
***** я в Польше с 2018 года ,и я человек в отличии от кацапни у границы для меня открыты.не на какой народ другой я не гнал ,а венгры *************** этого заслужили,и какого зуя ты пишешь мне про за границу когда само сидит в Италии
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12.05.2023 16:25 Відповісти
Не спечайтесь з мудаками, які забули 1956 рік! Хочуть "пафтарить"- лижуть сраки московським панам!
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12.05.2023 16:32 Відповісти
Вы правы Так таких мудаков лизунов кацапских для кого Украина продажная порноактриса и готовы стать на колени перед куйло 73% в Украине.Что с ними делать а не венграми грузинами молдованами беларусами…..И за 56 год не вспоминайте лучше…этому них обиды есть
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12.05.2023 17:07 Відповісти
Ви помиляєтесь, 75 з 33,що прийшли на вибори, а це менш ніж 20 відсотків українців що проголосували за цю...
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13.05.2023 12:19 Відповісти
Тем хуже для тебя и ты сам себя палишь школота дрЫсливая. Война полным ходом другим советы даешь другие за Украину погибают…..а ты аж с 2018 !!!! польские журики биномы и жаберки точишь.И грубишь ты мышь нетная только потому что я прав.Просто ФАКТ
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12.05.2023 17:01 Відповісти
Цікаво, хто тебе жерти італійську пасту змушує?
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12.05.2023 17:23 Відповісти
73%?!
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12.05.2023 17:30 Відповісти


Дівчатка, не сваріться, ви обоє не тут. Як на мене, жити ліпше у Польщі, а відпочивати у Італії
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12.05.2023 16:28 Відповісти
Вы путаетесь в показаниях фронтовая сестра полевого госпиталя …..я никогда даже временно не жил в Украине…в отличие от вас………..а значит логично познать что никуда не сбегал а Вы заблуждаетесь..
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12.05.2023 16:51 Відповісти
А може ти ***** закриєш, а то таких як ти і мад'яр, чоботом по ***** і в стіло, щоб ви свинособаки не хрюкали і не гавкали
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12.05.2023 16:52 Відповісти
Смотри котика с дивана не сбрось,злой.) Ты что за парня своего заступаешься ,девонька? Такие все на Цензор дерзкие храбрые смелые….но обидчивые. Ну сбейте уже банду хоть взвод наберите и на фронт….реально свинособак дубасить.Детский садик.(
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12.05.2023 17:16 Відповісти
Свинособачка, в тебе ще щелепа не втомиласа від прутнів? Піди зміни пляшку, а то та що в твоїй сраці нагрілася, скоро вибухне
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15.05.2023 09:03 Відповісти
Мастосрань типа ротина мехерав: мехесрань мудянь, известное как мещерскае балота (от мардовского погонялова мехерав - мишари). После их шалтай болтаний в Поволжье, булгаре их тут пристроили до их ваяжа на Дунай. ПС. Так шо притецца к мардовским родычам улипетывать.
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12.05.2023 17:14 Відповісти
****** активизировались...
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12.05.2023 15:49 Відповісти
может быть исключить из списка венгрию? нет в списке, забот меньше.
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12.05.2023 15:49 Відповісти
a хто взагаi дав їм право вимагати щоcь ?
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12.05.2023 15:52 Відповісти
а можна Угорщину виключити з ЕС та НАТО?
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12.05.2023 15:52 Відповісти
це мадярів з несвіжого гуляша пучить
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12.05.2023 15:55 Відповісти
Виключити 3-ох,в попередньому пакеті 9-ох,в 12 пакеті ще щось захочуть...Може простіше раз і на завжди виключити одного,чи одну,- Угорщину і всім стане легше в Європі,навіть Шведам із вступом в NATO.
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12.05.2023 15:56 Відповісти
Єх, зря вьi наехали на начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова! Єто очень влиятельньiй человек . Он один может целую Венгрию нагнуть !
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12.05.2023 15:58 Відповісти
Я так і знав що мадяри будуть підсирати.
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12.05.2023 16:02 Відповісти
Одне питання - скільки занесли? А відповідь спливе таки, тільки пізніше.
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12.05.2023 16:07 Відповісти
смердючие евбики
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12.05.2023 16:07 Відповісти
Це не Угорщина вимагає, а Роіся.
Угорщині насрати на голову бульбашної залізниці.
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12.05.2023 16:13 Відповісти
п*дараси...
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12.05.2023 16:17 Відповісти
Да уж точно не геи...
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12.05.2023 16:37 Відповісти
Треба вже на мадярщину накласти щось таке...
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12.05.2023 16:27 Відповісти
****** работают на парашу, а Евросоюз выступают терпилами.
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12.05.2023 16:30 Відповісти
Уся мехерия работает на сему магилевича, т.е на чекирастав.
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12.05.2023 17:16 Відповісти
Хитросракий Орбан потрібним "біженцям" надав урядовий будинок відпочинку на Балатоні. Тому і надалі відпрацьовує тему усіляких авенів і Ко.
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12.05.2023 16:31 Відповісти
Семы магилевича.
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12.05.2023 17:17 Відповісти
Себе впізнав зі стільцем на голові на відео Нікуся

https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8&t=0s
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12.05.2023 21:21 Відповісти
Ешь мацу малчее авака.
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13.05.2023 09:44 Відповісти
Не одному же Арахамии спасать москалей.
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12.05.2023 16:33 Відповісти
Kui jim
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12.05.2023 16:42 Відповісти
Бабоси чергові від парашки отримали ******, відпрацьовувати мають. Патамушта, а гдє ж ані столоваться будут, єжелі срашка бабкі пєрєстанєт подкідьівать!
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12.05.2023 16:52 Відповісти
Можна виключити, але навзамін ввести санкції проти Орбана, Сіярто та головного ******
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12.05.2023 17:22 Відповісти
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12.05.2023 17:27 Відповісти
Одного не розумію- а що,взагалі, ці смердючі мадяяри роблять в Евросоюзі?
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12.05.2023 18:00 Відповісти
Орббан отрабатывает за Пакш и газ... колонна в ЕС
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12.05.2023 20:15 Відповісти
Вимагає? Он воно як? Мадяри, ви хто?
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12.05.2023 21:52 Відповісти
венгрия как с цепи сорвалась - и все молчат. Ведь ясно же что за кацапские деньги вышибаются, неужели поймать нельзя?!!
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13.05.2023 01:47 Відповісти
 
 