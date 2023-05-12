Угорщина вимагає виключити із 11-го пакету санкцій проти РФ трьох людей, - Йозвяк
Угорщина вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти Росії, пропозиції щодо якого Єврокомісія передала країнам-членам Євросоюзу.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він у твіттері.
Один з цих трьох - начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.
Будапешт не вперше вимагає виключення осіб з запропонованих санкцій. В січні Угорщина вимагала виключити 9 осіб із санкційного списку, серед яких були і олігархи РФ: Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.
Топ коментарі
+32 Серьога Харківський
показати весь коментар12.05.2023 15:48
+20 jklpqrs
показати весь коментар12.05.2023 15:49
+19 Lis Pedersen #555472
показати весь коментар12.05.2023 15:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дівчатка, не сваріться, ви обоє не тут. Як на мене, жити ліпше у Польщі, а відпочивати у Італії
Угорщині насрати на голову бульбашної залізниці.
https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8&t=0s