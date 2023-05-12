Угорщина вимагає виключити із 11-го пакету санкцій проти РФ трьох людей, - Йозвяк

Угорщина вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти Росії, пропозиції щодо якого Єврокомісія передала країнам-членам Євросоюзу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він у твіттері.

Один з цих трьох - начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

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Будапешт не вперше вимагає виключення осіб з запропонованих санкцій. В січні Угорщина вимагала виключити 9 осіб із санкційного списку, серед яких були і олігархи РФ: Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.