Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється, - Череватий

Наша оборонна операція на Бахмутському напрямку відбувається успішно, ворог виснажується та знекровлюється.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

"Лише протягом минулої доби тут відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці "Мста-Б" та 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн "Вагнер" не виконав, Бахмут не захоплений", - сказав Череватий.

За його словами, не допомагає противнику й те, що подекуди вимотані й розбиті у боях підрозділи терористично-кримінального угруповання "Вагнер" замінюються частинами регулярних військ Росармії, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами. Адже і вони переважно укомплектовані мобілізованими, які мають вкрай низьку мотивацію, а успіхи підрозділів Сил оборони України впевненості й мотивації їм аж ніяк не додають.

"У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра - Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його", - підсумував Череватий.