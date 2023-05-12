На півдні Сили оборони знищили російський пункт управління безпілотниками, - ОК "Південь"

На півдні Сили оборони України за добу знищили понад пів сотні російських загарбників, їхній пункт управління безпілотниками, а також дві ворожі бойові броньовані машини "Тигр" і міномет 82-міліметрового калібру.

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в нашій зоні відповідальності противник наніс 2 повітряних удари вночі і 6 протягом дня.

Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 зкинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть. Люди не постраждали.

6 разів баражуючими боєприпасами типу "Ланцет" атаковано територіальні громади Бериславського району. Без людських втрат.

З артилерії, мінометів та РСЗВ зафіксовано близько 80 обстрілів із витратою понад 340 снарядів.

З Кінбурнської коси обстріляно акваторію Дніпро-Бузького лиману та узбережжя Куцурубської громади. Пошкоджено дві приватні будівлі, люди не постраждали.

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Якщо вдень по Херсону ворог вдарив двічі, то за ніч обласний центр був під обстрілами 5 разів. Поранено цивільного, пошкоджено сім будівель, серед яких навчальний та медичний заклад, дві автівки, тролейбус, газогін.

Ще одна особа загинула, троє цивільних отримали поранення в прибережних населених пунктах області. Пошкоджено щонайменше 5 будівель.

В Бериславському районі на рапсовому полі підірвався на міні цивільний чоловік. Із травмами верхньої та нижньої кінцівок госпіталізований.

Ворог активізує повітряну розвідку, а наші підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: 2 "Орлан-10" було знищено на Миколаївщині і Херсонщині відповідно.

Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають: 54 рашисти, 2 ББМ "Тигр", 82-мм міномет, 3 військові автівки, пункт управління БпЛА, та комплект антен станції радіоелектронної боротьби.

В Чорному морі 8 кораблів маневрують поблизу узбережжя рф і ТОТ АРК. Носії КРМБ "Калібр" і вдк у морі відсутні.

Ракетна загроза наразі зберігається з повітря, у випадку активізації ворожої авіації, а також за можливості використання дронів-камікадзе.

Оперативну обстановку відстежуємо і оновлюємо.

Ворог не припиняє вогневого тиску на прибережні території. В результаті обстрілу Одрадокам'янки поранено цивільну особу, її доставлено до лікарні.

В Садовому пошкоджено 2 приватних обійстя та адміністративну будівлю. Люди вціліли.

В Козацькому під час обстрілу постраждало 3 цивільних: одна жінка загинула на власному подвір’ї, друга померла від отриманих поранень до прибуття до медичного закладу, ще одній надано медичну допомогу, стан стабільний.

В Херсоні внаслідок влучання в багатоквартирний будинок, зруйновано квартири на верхніх поверхах. Попередньо, люди не постраждали.

В Іванівці обстрілом пошкоджено приватне обійстя, автомобіль, поранено ще одну жінку. Їй вже надано медичну допомогу, стан стабілізовано", - йдеться у повідомленні.