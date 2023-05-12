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Новини
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Поразка Росії у війні стане для Китаю геополітичною перевагою, - Боррель

боррель

Поразка Росії у війні проти України надасть Китаю "геополітичні переваги" у його меті зі створення нового світового порядку.

Про це у нібито таємному листі до міністрів закордонних справ Євросоюзу заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель, пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе витягти з цього геополітичну перевагу", — йдеться у листі, який опинився в розпорядженні у редакції FT.

Зазначається, що лист був нібито розісланий Боррелем главам МЗС напередодні їх дводенної дискусії, присвяченої новій політиці Китаю та його ролі у світі. Зустріч відбудеться сьогодні, 12 травня.

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Дипломат також закликав міністрів "серйозно взаємодіяти" з Пекіном щодо війни в Україні, попри його негласну підтримку Москви.

Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Автор: 

Китай (4555) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
Виведіть з Китаю підприємства і він здується -- експорт Китаю до США 700 млд.--до ЄС 800 млд.
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12.05.2023 16:53
+4
А перемога росії, яка визначить концептуальний крах Заходу, Китаю, значить, не надасть переваги.
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12.05.2023 16:49
+2
Кто девушку поит, тот её и танцует.
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12.05.2023 16:51
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А перемога росії, яка визначить концептуальний крах Заходу, Китаю, значить, не надасть переваги.
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12.05.2023 16:49 Відповісти
Дєвушка, от що Ви мелете?!
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12.05.2023 17:33 Відповісти
Кто девушку поит, тот её и танцует.
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12.05.2023 16:51 Відповісти
Виведіть з Китаю підприємства і він здується -- експорт Китаю до США 700 млд.--до ЄС 800 млд.
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12.05.2023 16:53 Відповісти
Гарний план.
Все за Уралом - китайське. До Уралу - українське.
На українсько-китайському кордоні прикордонники разои п'ють жасміновий чай із варениками з вишнею

В чому проблема?
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12.05.2023 17:01 Відповісти
Китайці тупі або не знають історії. Хоч буде стрімкий програш, хоч затяжна війна - влада в рф все одно зміниться. Все одно *** на колінах поповзуть до європейців та американців як в 1991. Китайці мали б взяти рф під контроль до цього моменту інакше для них буде багато проблем.
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12.05.2023 17:09 Відповісти
А хто їм дасть взяти під контроль кацапста? Таких планів у «заходу» точно немає.
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12.05.2023 18:36 Відповісти
Китайці тупі аба не знають історії?
З часів імператора Ші Хуанді китайська держава існує 2400 років як політична цілісність, без переривання державності.
Це європейці тупі або не знають історії...
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12.05.2023 17:16 Відповісти
Ви плутаєте "політична цілісність" і "тюрму народів". Китайці - це багатонаціональний, кривавий борщ, котрий варився тисячоліттями.
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12.05.2023 17:37 Відповісти
Боррель начав включать задню? Розказує, що краще не перемагати парашу, а дозволити хай напада на кого хоче? бо Китай стане міцнішим???
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12.05.2023 17:17 Відповісти
Херню дєдушка поре. Китай ослабне на політичній арені світу. Втратить в протистоянні з Заходом впливого союзника.
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12.05.2023 18:10 Відповісти
не переймайся ти так, дійде черга і до китаю, повернеться назад до цегляних та глиняних домених пічок у кожному подвір'ї та полюванню на горобців
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12.05.2023 19:21 Відповісти
 
 