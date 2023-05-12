Поразка Росії у війні стане для Китаю геополітичною перевагою, - Боррель

Поразка Росії у війні проти України надасть Китаю "геополітичні переваги" у його меті зі створення нового світового порядку.

Про це у нібито таємному листі до міністрів закордонних справ Євросоюзу заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель, пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе витягти з цього геополітичну перевагу", — йдеться у листі, який опинився в розпорядженні у редакції FT.

Зазначається, що лист був нібито розісланий Боррелем главам МЗС напередодні їх дводенної дискусії, присвяченої новій політиці Китаю та його ролі у світі. Зустріч відбудеться сьогодні, 12 травня.

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Дипломат також закликав міністрів "серйозно взаємодіяти" з Пекіном щодо війни в Україні, попри його негласну підтримку Москви.

Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".